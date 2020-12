Cómo se planearon las amenazas a la fiscal Chong: El grupo de WhatsApp, la caravana y el frustrado ataque con huevos

El 7 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Santiago decretó la prisión preventiva para las ocho personas imputadas por el delito de amenazas contra la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong. Gabriel Jara, Daniel Goldberger, Solange Aravena, Paula Narváez, Osvaldo Urcola, Benjamín Zaragoza y Fernando Hasler, enfrentaron cargos por el Ministerio Público por amedrentar a la persecutora, al igual que Pablo Martínez, quien al momento de su detención tenía una subametralladora UZI en su domicilio.

El caso tuvo su origen el 2 de octubre, pero en otra investigación. Fue cuando un joven de 16 años cayó desde el puente Pío Nono, hacia el Río Mapocho, en una acción en la que la fiscal Chong le imputó intencionalidad homicida al carabinero Sebastián Zamora. A partir de ahí, la persecutora comenzó a recibir una serie de amenazas en redes sociales, pero también de manera presencial.

Esta ocurrió el 6 de octubre, luego de que el grupo imputado por los amedrentamientos se dirigiera en caravana hasta la casa de la fiscal, en en Barrio Italia. En el lugar rodearon la residencia y uno de los formalizados le habría entregado una carta al hijo de la fiscal, dirigida a la investigadora.

Estas horas fueron reconstruidas por el relato de dos de las formalizadas en su declaraciones ante la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI. La primera en entregar su versión fue Paula Narváez, quien comenzó recordando cómo conoció al grupo a través de redes sociales.

“Siempre he tenido una tendencia política de derecha, no obstante, nunca había participado en alguna actividad, hasta que mes de septiembre del presente año donde participe en algunos banderazos por el ‘Rechazo’, realizados en el sector oriente de Santiago. En el contexto de los antes indicado, efectúe una búsqueda en la red social de Instagram encontrando la cuenta con el nombre de usuario ATP (Aun Tenemos Patria), en el que además de efectuar comentarios sobre el descontento que generaba esta situación, se hablaban otras cosas como las ocurridas en que funcionarios de Carabineros son formalizados por hacer su trabajo”, señaló.

Agregó que “es así que algunas de sus publicaciones me parecieron buenas para poder compartirlas en mi cuenta por lo que contacté por la misma plataforma, pidiéndoles que dejaran estas con carácter público, ante lo que en esa ocasión me invitaron a formar parte de ellos, para lo que me enviaron el número de teléfono de la persona, quien me señalo que se llamaba ‘Dex’. Una vez en contacto con esta persona por la aplicación WhatsApp, este me agregó a otro grupo donde las conversaciones sugerían realizar algunas bromas, como la de tirar huevos, en particular a la casa de la fiscal Ximena Chong”.

Recordó que fue en el grupo de WhatsApp “Legión Pera”, donde se organizó la “broma”. “En este grupo se concertó una fecha donde concurriríamos a realizar esta broma, para lo que decidimos llegar al domicilio de la fiscal. En los alrededores del lugar me percaté que habían dos motocicletas, con sus ocupantes al costado, siendo el conductor de una de estas el hombre quien me agregó a los grupos de comunicación descritos y me advirtió que estábamos cerca. Quiero indicar que además, en ese sector, se encontraban otros dos vehículos”, indicó a los detectives.

Narvaez advirtió que se bajó de su auto, caminó hacia donde estaba el grupo y “recordé que se me habían quedado los huevos, al retirarlos del automóvil se me cayeron por lo que no pude acercarme a la casa junto al grupo de personas. Una vez que arreglé el tema de los huevos, decidí acercarme al hombre de la moto a quien reconozco como ‘Dex’, el que me señaló que ya no importaban, que nos fuéramos, retirándonos de esta manera cada uno en sus vehículos”.

Sin embargo, la mujer descarta tener un contacto permanente con este grupo de personas. En su declaración, antes de finalizar el testimonio, dijo que “solo me enteré al día siguiente de la reunión concertada en los alrededores de la fiscal Chong, que se había entregado una carta de la cual desconozco su contenido. Sobre los grupos de WhatsApp que manejan e interactúan estas personas, corresponden a ‘Cuartel General’ y ‘Se Viene el Sábado’”.

Pero, su relato, cuando señala que no sabía de la misiva que se entregó al hijo de la fiscal, es puesto en duda por otra de las imputadas, Solange Aravena, quien reconoció verla en una reunión, previo a salir desde la comuna de Las Condes, hasta la casa de la investigadora.

La reunión

Solange Aravena es pareja de otro de los imputados, Gabriel Jara, quien también está en prisión preventiva, pero no ha declarado ante los investigadores. A Jara se le encontró una pistola de “fantacia” estilo Glock.19, al momento de su detención.

Aravena, sin embargo, tomó otra estrategia y testificó ante los policías. Allí sostuvo que “participaba en reuniones relativas al ‘Rechazo’, del plebiscito nacional, para lo que asistí a reuniones en la oficina de Apoquindo, donde se juntaban varias personas de las cuales recuerdo: Fernando, Máximo, Benjamín, Paula, Gabriel y Daniel (...). El día que ocurrió el hecho, no recuerdo la fecha exacta, comenzaron a hablar respecto a la fiscal Chong, en relación a lo ocurrido con Carabineros en el Río Mapocho, para lo cual uno de los participantes, de nombre Daniel Goldberg, propuso hacer una carta para ella”.

La mujer, agregó que la idea “varios de ellos estuvieron de acuerdo, para lo cual se decidió hacer una carta contra la fiscal Chong, la que fue confeccionada por el mismo Goldberg, en el computador en común que se utiliza en las oficinas. Una vez que la escribieron, debo indicar que desconozco cuál era el contenido de esta, no obstante, ayudé en cerrar la carta. Luego manifestaron que fuéramos a dejarla, por lo que apoyé la moción para concurrir”.

Solange Aravena sostuvo que con su pareja llegaron al lugar, se estacionaron en Avenida Condell con Francisco Bilbao, cerca de la casa de la investigadora. “Recuerdo que Daniel Goldberg entregó la carta al hijo de la fiscal Chong. Por mi parte di unas vueltas por las inmediaciones del domicilio, pasando por frente de este, sin embargo, en ningún momento nos bajamos, solo observamos desde el vehículo y luego nos retiramos”.

La imputada cerró su declaración descartando que hubiera tenido la intención de amenazar a la persecutora, y que “desconocía el contenido de la carta”. Agregó que “lamento la situación por la que tuvo que pasar la fiscal Chong, ya que nadie tiene derecho de pasar por algo así solo por una forma de pensar diferente”.

Hasta el momento, el principal inculpado por las mujeres formalizadas de confeccionar y entregar la carta en la casa de la investigadora, Daniel Goldberg, no ha testificado ante el fiscal del caso, Francisco Jacir. De todas maneras, podría ser citado durante los próximos días para entregar su versión de lo ocurrido.