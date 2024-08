Cómo Venezuela profundizó las diferencias entre el Partido Comunista y el Frente Amplio

Las palabras de la ministra Antonia Orellana (Frente Amplio) repercutieron con dureza en el Partido Comunista (PC).

El domingo por la noche, en Tolerancia Cero, la titular de Mujer remarcó que “todas las personas que han defendido a este régimen en esta situación se van a poner muy rojas cuando se abra la cárcel del Helicoide”. Y especificó que se refería al PC, entre otros actores. Ante eso, esta mañana el presidente de los comunistas, Lautaro Carmona, acusó hoy en T13 Radio que hay secretarios de Estado “que han intervenido con un cierto activismo que los disminuye como ministros”.

Lo cierto es que el cruce entre la secretaria de Estado y Carmona a raíz de la situación de Venezuela es solo la punta del iceberg desde un fenómeno que se arrastra desde hace más tiempo: el distanciamiento entre el PC y el Frente Amplio, colectivos que fueron aliados políticos -bajo la coalición de Apruebo Dignidad- en la elección de convencionales constituyentes y las parlamentarias de 2021.

Un punto de inflexión en la relación entre ambos fue cuando, en el marco de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, desde el PC acusaron al Presidente Gabriel Boric de ser negacionista, luego de que él reconociera que “durante su gobierno, las querellas y las recriminaciones fueron, en ocasiones, más allá de lo justo y razonable”.

Si bien en las filas del Frente Amplio también había molestia e incomodidad por el discurso del Mandatario en el funeral de Estado, ellos no cruzaron la línea de arremeter contra Boric. Por lo mismo, generó asombro lo desplantadas que fueron las críticas del PC en ese momento.

Las diferencias volvieron a reflotar tras las elecciones venezolanas del pasado 28 de julio, que culminaron con la proclamación de Nicolás Maduro como vencedor -aunque sin actas transparentadas-. Desde entonces, el Frente Amplio se ha alineado fielmente con la postura del Presidente Gabriel Boric, quien no ha reconocido el resultado y ha exigido que se transparenten las actas, mientras que el PC optó por validarlos.

En la dirección del Frente Amplio hay quienes desdramatizan y lo atribuyen a un tema coyuntural. Aseguran que las relaciones se mantienen igual que al inicio, lo que refrendan con el pacto que nuevamente conformaron para la elección de concejales.

Una fuente en el interior del Frente Amplio coincide con que las tensiones actuales son parte de la coyuntura política y por un tema en el que era conocida la posición del PC “desde siempre”. Aun así, agrega que este tipo de episodios “dejan heridas” que hacen patente las diferencias en materia de derechos humanos en materia internacional. Aunque proyecta que aquello no debería tener repercusiones mayores en la relación con sus antiguos socios de Apruebo Dignidad.

Esto, porque, a su juicio, el PC sabe que la búsqueda del pacto es ampliar la unidad “y por algo están acá, con la DC inclusive”.

Consultada por La Tercera, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, afirmó que “las diferencias son propias de proyectos políticos distintos. Pero no nos perdemos: el desafío es seguir poniendo por delante los objetivos mayores. Hoy, por ejemplo, frente a la inestabilidad de la prestación de luz eléctrica, los alcaldes y alcaldesas de todos los sectores están unidos en búsqueda de soluciones. Eso busca la gente en Chile”.

MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Si bien el jefe de bancada de los diputados del Frente Amplio, Jaime Sáez, consideró que “siempre hemos tenido una diferencia en torno a Venezuela, no es algo reciente”, enfatizó que “en lo que respecta a nuestro país, la alianza con el PC es muy relevante y no observo un distanciamiento. De hecho, en términos electorales la alianza se ve refrendada”.

Sáez hace referencia a que su partido y el PC competirán juntos en la elección de concejales. También integraron una misma lista de cara a la elección de gobernadores regionales, de la que también participan el PS, el PPD y Acción Humanista.

17 ABRIL 2024 RETRATO AL DIPUTADO JAIME SÁEZ. FOTO: DEDVI MISSENE

La diputada María Candelaria Acevedo, militante comunista, también desdramatizó el estado de las relaciones entre ambos partidos. “No existe una división profunda como se ha querido plantear. Por el contrario, compartimos una mirada en común, somos parte del gobierno desde el día uno, impulsando en conjunto cambios relevantes. Esta mirada en común de la que hablo se expresa en que vamos juntos en la lista de concejales”, aseveró ella.

24 enero 2024 Retrato a la diputada María Candelaria Acevedo en el Congreso Nacional. Foto: Dedvi Missene

Pese a que desde ambas colectividades remarcan que no hay tensiones, lo cierto es que el Frente Amplio ha hecho grandes esfuerzos por diferenciarse del PC con respecto a la situación de Venezuela.

Esta mañana, el diputado Jorge Brito, del Frente Amplio, sostuvo que “quienes han defendido el proceso eleccionario venezolano (...) cada vez se van quedando más solos (...). Se terminarán algunos arrepintiendo de no haber sido lo suficientemente claros en relación a lo que ha estado ocurriendo en Venezuela”.

Junto con eso, Brito remarcó que para él Venezuela es una dictadura, algo que ya habían señalado Sáez y la diputada Maite Orsini, también del Frente Amplio. Y aprovechó de pedir a Carmona que “actúe con la prudencia que requieren todos los partidos que somos parte del gobierno, para ser una voz en materia de política exterior”.

Además, el diputado desdramatizó la existencia de diferencias y aseguró que estas “son naturales en las coaliciones políticas”. En ese sentido, ejemplificó que “la administración anterior, del expresidente Sebastián Piñera, en su gabinete tenía abiertos pinochetistas y otros que no (...). Y nosotros tenemos unidad en lo que respecta a Chile y tenemos diferencias en política exterior”.

“Es natural que tengamos diferencias en algunos asuntos (...). El punto es que tenemos más coincidencias. En estos más de dos años de período presidencial y legislativo hemos fortalecido nuestras relaciones con el PC, haciendo un trabajo conjunto en iniciativas como las 40 Horas, salario mínimo y otras que impactan directamente en la vida de las personas en Chile, que es el país que nos compete. Nuestro trabajo se enfoca en eso y no se condiciona por opiniones de su presidente de partido (...)”, complementó el diputado Andrés Giordano (Frente Amplio).

2 JULIO 2024 RETRATO AL DIPUTADO ANDRES GIORDANO. FOTO: DEDVI MISSENE

Más allá de las declaraciones, hoy quedó en evidencia que la fractura entre el PC y el Frente Amplio también se instaló en el gabinete del Presidente Boric.

Consultado sobre los dichos de Orellana y de Carlos Montes (Vivienda, PS), esta mañana el ministro Nicolás Cataldo (Educación, PC) hizo un llamado a los ministros sectoriales a “referirnos a las materias que son propias de nuestras carteras y no de otros temas”. En esa línea, remarcó que “las materias de relaciones internacionales son potestad exclusiva del Presidente de la República y del canciller” y destacó que “yo he sido prudente en no referirme a la materia”.

El titular de Educación, además, reveló que hubo una conversación entre el Presidente Boric y Lautaro Carmona.