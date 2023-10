Cuarto aniversario del estallido social, la incómoda conmemoración que La Moneda y el oficialismo quieren evitar

Hace un año, el Presidente Gabriel Boric preparaba cuidadosamente el discurso que emitiría para la conmemoración del tercer aniversario del estallido social. “No fue una revolución anticapitalista y tampoco, como han querido instalar en los últimos días, una pura ola de delincuencia. Fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política, de la cual somos parte, no ha sabido interpretar ni dar respuesta”, dijo en esa ocasión en referencia a las movilizaciones que marcaron los últimos meses de 2019.

Hoy el panorama es completamente distinto. Este 18 de octubre el Mandatario lo pasará en China, como parte de su gira presidencial. Desde Presidencia transparentan que, hasta el momento, no se contempla que Boric emita un discurso desde allá en el marco de la conmemoración. En contraste, el año pasado La Moneda alistaba la materialización de un hito como parte del recuerdo de las movilizaciones: los indultos presidenciales, que finalmente se concretaron en diciembre de 2023.

Aunque la vicepresidenta Carolina Tohá sí estará en La Moneda, desde su equipo adelantan que no tiene nada planificado con motivo del cuarto aniversario de la fecha. En tanto, la ministra del Trabajo Jeannette Jara, quien asumió la vocería política en reemplazo de Camila Vallejo mientras dura la gira, tampoco tiene algo programado por el momento. De hecho, ella misma anunció esta tarde que el Ejecutivo no contempla actividades especiales para esa jornada. Quien sí hablará será el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, aunque para referirse a la seguridad en el marco del aniversario.

El silencio en torno al 18 de octubre no será algo exclusivo del Ejecutivo. La mayor parte de la alianza de gobierno del Presidente Boric ha optado por tomar distancia de las movilizaciones que anteriormente validaron y reivindicaron. En parte, porque, como cae miércoles, habrá trabajo legislativo y no será posible participar en las actividades que llevarán a cabo ese día. Pero también porque para parte de la coalición -y particularmente para el Socialismo Democrático- el estallido social es un tema del que algunos prefieren no hablar.

La excepción es el Partido Comunista (PC), desde donde se proyectan distintas formas de conmemoración. Por ejemplo, la diputada María Candelaria Acevedo participará del programa PACTO en el Hospital Regional Guillermo Grant Benavente de Concepción. Ahí se reunirá con jóvenes que sufrieron trauma ocular en el marco del estallido. Otra de sus preocupaciones es el programa de reparación de las víctimas. “Dentro de lo que es la comisión investigadora, que tiene que ver con las pensiones que se les han otorgado a más de 200 jóvenes (...), estamos preocupados en función de que se lleve a efecto no seguirles otorgando la pensión de gracia que viene a reparar lo que el Estado vulneró: los derechos humanos de los jóvenes en la revuelta social”.

Por su parte, el diputado Matías Ramírez (PC) dijo que “nosotros como bancada nos hemos reunido con agrupaciones de víctimas, tanto de trauma ocular como de otras agresiones sufridas en el marco del estallido social. Creemos que es importante avanzar no solamente en normas de reparación, sino que también en el ámbito de justicia, que creo que también hay un déficit bastante importante en las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público. En lo presupuestario, es importante avanzar en una ley de reparación”.

Consultado sobre si este punto será marcado esta semana en el Congreso, Ramírez respondió que “lo más probable es que sí. Es un punto que ya hemos marcado de forma reiterada. Ante la conmemoración del 18 de octubre, es importante hacer el punto nuevamente del rol que debe jugar el Estado en la reparación de las víctimas”.

En tanto, la diputada Nathalie Castillo (PC) sostuvo que “como partido, no vamos a estar excluidos de cualquier tipo de conmemoración que se realice a nivel nacional. Creemos que es importante recordar lo que sucedió el 18, 19 de octubre de aquel año y todas las consecuencias que tuvo, principalmente de las víctimas del estallido (...). No nos podemos restar. No existe una planificación al respecto, pero es habitual que cada una de las militantes o los militantes nos pleguemos a las coordinaciones de cada una de las regiones”. En su caso, ella será parte de las actividades de la corporación 20 de Octubre en La Serena, que se dedica a llevar la causa judicial de Romario Veloso, quien fue asesinado durante el estallido.

Esta tarde, el presidente del PC, Lautaro Carmona, dijo en un punto de prensa en La Moneda que “hay que mirar con mucha consideración política el origen de esa explosión social (…). Yo miro con mucho respeto hasta dónde llegó el agotamiento en la ausencia de políticas públicas dentro de un modelo, de un sistema que hizo que en forma tan transversal (…) empezara a surgir un clamor que pedía cambios estructurales de fondo”.

Más allá del PC, el diputado Hernán Palma (Transformar Chile) adelantó que “estoy trabajando junto a la senadora Fabiola Campillai (Ind.) pensando en una manifestación pacífica, probablemente una marcha, para recordar el estallido social y sus víctimas, de las cuales, sin ninguna duda, ella es la persona más emblemática”. Aún no es claro si esta se realizará en Valparaíso o en la Región Metropolitana. Desde el equipo de la senadora, sin embargo, aclararon que ella ha recibido invitaciones pero que, hasta ahora, no hay confirmaciones.

Además, Palma afirmó que “ese día vamos a solicitar un minuto de silencio por las 34 víctimas fatales del Estallido, para recordarlas (...). Nos motiva el compromiso férreo con la causa de derechos humanos”. El diputado también dio a conocer que, junto al Comité PC-Acción Humanista-FRVS e Independientes de la Cámara, así como también con otras bancadas, se analiza la alternativa de realizar una sesión especial en octubre con temática de 18-O y las víctimas del estallido.

En contraste, desde la directiva y la bancada de diputados del PS descartan tener actividades programadas para ese día. Es más, enfatizan que “no es tema”. Lo mismo ocurre en las bancadas PPD-IND y en la directiva de Convergencia Social. En todo caso, desde el Frente Amplio sostienen que realizarán un punto de prensa este martes en el Congreso en que se abordará el tema, encabezado por la jefa de bancada Camila Rojas (Comunes).

El tono de la oposición

Hasta el momento, en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) no tienen contemplado realizar una actividad en conjunto, pero sí está en evaluación hacer una declaración como partidos del bloque respecto de lo que fue la fecha.

Para la derecha el tono será criticar la violencia que se desató en esa fecha, y además arremeter contra sectores políticos –como Apruebo Dignidad– que a juicio de la oposición fueron “cómplices” de la violencia del estallido social. Otros también esperan entregar un mensaje en defensa de Carabineros.

La mayor acción política en conjunto se dará en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde toda la derecha logró concretar una sesión especial para el martes de las 19:30 a las 21:00, para “condenar el estallido delictual”. De acuerdo a la citación, además se busca conocer respecto de “los resultados de las querellas que presentó el Estado sobre estos hechos y de las ayudas económicas en favor de pequeños emprendedores que sufrieron saqueos y quemas, e interiorizarse respecto de la visión del gobierno del Presidente Gabriel Boric en relación a la violencia política ejercida en dicha fecha”.

Para esa sesión está citada la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y se espera que exista un tono confrontacional entre los parlamentarios de la oposición y los del oficialismo.

Además, cada partido tiene contemplado realizar actividades en particular. En RN, por ejemplo, el Instituto Libertad –ligado a esa colectividad– está organizando un seminario para el jueves 19 de octubre a las 19 horas. Ahí participarán la directiva liderada por el senador Rodrigo Galilea y la secretaria general, Andrea Balladares; el director ejecutivo del Instituto Libertad, el exdiputado Luis Pardo, y la juventud del partido. También se encuentran invitando a referentes de los distintos centros de estudio de derecha, quienes hasta ahora no han confirmado.

Desde la UDI dicen que no es un día para reflexionar, y que más bien “es un día para lamentar”. En esa línea, la directiva con los diputados harán una entrega ese día de las cifras del país. Esto con el objetivo de afirmar cómo ha retrocedido el país en todos sus índices junto con la estabilidad política.

La secretaria general gremialista, María José Hoffmann, dice que “Chile no tiene ganas de reflexionar, no es un día para conmemorar, es un día para lamentar, es angustioso ver cómo han retrocedido todas las cifras que afectan a los chilenos, junto con la estabilidad política del país. Desde el 18 de octubre Chile retrocedió”.

Y agrega que “desde la UDI no claudicamos, fuimos valientes en defender a los chilenos, en condenar la violencia y defendimos la dignidad, la libertad y la justicia, y seguiremos haciéndolo frente a todo aquel que quiera imponer la violencia y la cancelación”.

Hoy el partido hizo un llamado a un “nunca más” y no repetir los hechos que ocurrieron en esa fecha, y que el éxito del proceso constituyente contribuirá a ello.

Mientras que en Evópoli realizarán un encuentro de reflexión en el que participarán exministros de Sebastián Piñera militantes del partido, y que vivieron el estallido social en primera persona durante el gobierno. Ahí estarán el exministro del Interior Gonzalo Blumel, la exministra de Transportes y presidenta del partido, Gloria Hutt, y el exjefe de las finanzas Ignacio Briones.

En el Partido Republicano, en tanto, afirman que no tienen contemplado realizar ninguna actividad.