Con nuevos locales y atención los sábados: Registro Civil entregará cerca de 40 mil nuevos cupos para renovar los dos millones de cédulas vencidas

A una semana de conocerse un presunto “tráfico de horas” cometido por un funcionario de la sede de Huérfanos del Registro Civil, en Santiago Centro, el tema sigue dando que hablar. Incluso, luego de que el director nacional de la institución, Omar Morales, presentara una querella en contra del trabajador por los delitos de cohecho y fraude y que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, definiera los hechos como un “acto de corrupción”.

Con todo, las críticas no sólo se emplazaron en las acciones del funcionario que cobraba alrededor de $70 mil por la entrega de números de atención, sino que también alcanzaron al criticado sistema de agendamiento online -implementado en 2021, a raíz de la crisis sanitaria y el distanciamiento social- que hoy ha generado el retraso en la entrega de documentos y servicios, además de la espera de hasta cinco meses para trámites cruciales.

Tal hecho es constatado por los propios trabajadores del servicio, quienes argumentan que el Registro Civil lleva acumuladas hasta la fecha alrededor de un millón de cédulas de identidad por renovar y cerca de un millón y medio por vencer.

Al ser consultado en su momento, el ministro Cordero sostuvo que el director nacional -que asumió en diciembre de 2022- fue instruido para generar mecanismos de gestión para la atención y así enfrentar la alta demanda a la que se ha visto expuesta la entidad.

En conversación con La Tercera PM, Omar Morales detalló que las acciones que tomará el servicio para hacer frente a esta problemática van enfocadas en dos líneas que se aplicarán desde marzo para extenderse a junio de 2023.

En estricto rigor, el Registro Civil extenderá los días de atención hasta los sábados 18 y 25 de marzo dentro de la RM, jornadas en las que se espera abrir 4.100 horas adicionales a las que ya estaban agendadas dentro de la capital para realizar gestiones. Asimismo, durante este mes, la entidad abrirá nueve locales de atención en las comunas de Vitacura, Las Condes, Maipú, suboficina de Mall Arauco en Maipú, suboficina de La Florida, Puente Alto, Quilicura, Recoleta e Independencia, que estarán operativos -junto a las cabeceras regionales- los sábados de abril hasta junio, esperando así entregar 33.450 nuevos cupos a nivel nacional para realizar trámites.

Eso sí, la atención quedará suspendida por el feriado de Semana Santa y el sábado 6 de mayo, por ser día previo a las elecciones del proceso constituyente.

“Gracias a este plan, esperamos poner a disposición de los usuarios cerca de 40 mil nuevas horas durante todo el primer semestre, adicionales a las que ya estaban agendadas. Pero para esto es importante que los usuarios agenden su atención con tiempo. Por eso, hemos abierto una agenda especial en la RM que comenzará a estar operativa dentro del mes de marzo”, explicó Morales.

Pese a que desde el servicio asumen que producto de la sobredemanda por pandemia han debido enfrentar un “atasco” por las cédulas vencidas que no alcanzaron renovación, Morales destaca que a diario el Registro Civil recibe 20 mil atenciones diarias a nivel país, que han permitido la renovación de 490 mil cédulas de identidad hasta los registros del 5 de marzo.

“Esto refleja que tenemos un servicio que funciona, que tiene un plan de contingencia y que no ha parado la atención, incluso en pandemia. Dentro de esta realidad cabe destacar también que hemos identificado que cerca del 30% de las horas agendadas no se ocupan, ahí hay un punto en el que poner atención. Sin embargo, para alcanzar nuestra meta hay que doblar el esfuerzo, y eso ya lo estamos haciendo”, añadió el director.

Sistema de agendamiento en entredicho

Frente a la repercusión de la denuncia por “tráfico de horas”, la Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil (Anercich) condenó los hechos de corrupción que investiga el Ministerio Público al interior del organismo y emplazó al director nacional a realizar una renovación urgente de los equipos de trabajo.

“Queremos hacer énfasis en que los problemas de agendamiento en oficinas no pueden esperar y que los encargados a la cabeza de la subdirección de Operaciones y de Desarrollo han demostrado no dar el ancho para diseñar un sistema amable y eficiente que impida cualquier espacio a prácticas de corrupción como las que hemos presenciado”, indicó el gremio a través de un comunicado público.

El presidente de la asociación, Humberto Miranda, enfatizó el “repudio enérgico” que entrega la organización frente a los hechos y expresó que este caso no empaña, en ningún sentido, la labor que realizan los más de 3.400 funcionarios a nivel nacional.

No obstante, Miranda analiza la situación a modo general y apunta a dos motivos clave que han ayudado a que estas prácticas ilícitas se desarrollen al interior del servicio nacional. “Una de las primeras causas ha sido el sistema de agendamiento online que se instaló hace dos años y que, desde un comienzo, ha sido mal implementado, porque la gente agendaba, luego no venía, y si es que venía y no había agendado previamente..., y eso generó un colapso en nuestras oficinas en la RM y a nivel nacional. Eso generó tiempos de espera de meses, sobre todo para un trámite tan esencial como la cédula de identidad. Este sistema ha sido un caldo de cultivo para las malas prácticas”, esbozó.

Sumado a eso, el dirigente gremial destaca la falta de dotación de funcionarios con que cuenta el Registro Civil, aludiendo a que cerca del 40% de las oficinas a nivel nacional cuenta con un solo trabajador para la atención del público. “Si uno va al norte, a Arica, Alto Hospicio o Pica, donde han ingresado migrantes, las oficinas están desbordadas. Incluso, tenemos oficinas unipersonales donde los funcionarios no sólo se encargan de las cédulas de identidad, sino que también de matrimonios, permisos vehiculares, posesiones efectivas, entre otros. Hace años que nosotros hemos traspasado esta preocupación a las autoridades, ministros y parlamentarios. Como funcionarios estamos sobrepasados”, sostiene.

Omar Morales enfrenta las críticas y recalca que dentro de la RM todas las oficinas están funcionando con el 100% de sus funcionarios. Es más, para él, la escasez de personal no es un factor que explique que las malas prácticas -como la ya denunciada- se desarrollen, sino que esto responde “a una actuación de crimen organizado”.

Al ser consultado sobre si cree que el sistema de agenda online ha fallado, tal como recalcan funcionaros, Morales es enfático: “El sistema funciona. Lamentablemente, hay personas inescrupulosas que abusan y que delinquen, afectando la necesidad de las personas. Eso no es culpa del sistema, sino de la falta de ética y moral por parte de personas que abusan de las personas que menos tienen. Eso es reprochable”.

Al alero de la querella que abrió una indagación en contra del funcionario de la sede ubicada en Huérfanos, fuentes conocedoras del tema afirman que existe una investigación por parte de Carabineros debido a nuevas prácticas ilícitas que se habrían identificado en la misma oficina de Santiago Centro.