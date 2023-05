¿Con o sin Boric? Las frustradas gestiones para que el Presidente asista a la instalación del Consejo Constitucional

El miércoles 7 de mayo, a las 10.00 de la mañana, los 51 consejeros electos acudirán hasta el Congreso en Santiago para participar de la instalación del Consejo Constitucional, el órgano encargado de redactar la propuesta final de nueva Constitución que será plebiscitada el 17 de diciembre.

Los consejeros llegarán el hemiciclo de la Cámara acompañados de dos invitados cada uno. Además de ellos, también están convocados los 24 comisionados que integran la Comisión Experta. Ellos fueron quienes, durante tres meses, redactaron el anteproyecto que será presentado por esa mesa directiva y luego entregado para que sea el Consejo el encargado de analizarlo y editarlo.

Además de ellos, la ceremonia no tendrá ningún otro invitado. No hay autoridades convocadas a la ceremonia: ni el Presidente de la República, presidente del Senado, presidente de la Cámara o presidente de la Corte Suprema.

Fuentes conocedoras de los preparativos de la ceremonia comentan que la secretaría del proceso constitucional no tiene contemplado invitar a autoridad alguna. El modelo, comentan, es replicar el mismo acto que se hace cuando asumen los parlamentarios.

Pese a que el Presidente Gabriel Boric no está invitado, en los últimos días ha habido gestiones para que esté presente. La bancada de consejeros republicanos le envió una carta al Mandatario en la que, entre otras cosas, le pedía que estuviera presente en la ceremonia junto a otras instituciones de la República.

El consejero Sebastián Figueroa fue quien entregó la misiva, la cual, hasta ahora, no ha sido respondida. “Tal como lo manifestamos en una carta enviada al Presidente Gabriel Boric el 24 de mayo pasado, para los 22 consejeros electos por el Partido Republicano, quienes representamos a 15 regiones del país, el acto oficial de instalación del Consejo Constitucional es muy importante, en el entendido de la envergadura que representa el inicio de este proceso”, relata Figueroa a La Tercera PM.

“La presencia de las autoridades más importantes del país, partiendo por el Presidente de la República, si bien no es una obligación, sí sería una señal positiva y un gesto republicano hacia los millones de chilenos que nos eligieron para cumplir esta importante tarea. Por su puesto que la decisión es de Presidencia y entenderemos la decisión que determinen”, agrega.

En Chile Vamos piensan parecido. “Es importante que en todas las instancias del proceso la máxima autoridad nacional sea invitado. Debemos respetar las instituciones y a nuestras actuales autoridades y sí debería asistir (Boric), esa ya es una decisión de él, su equipo y también depende de su agenda”, añade la consejera Carolina Navarrete (UDI).

La derecha no es la única que mira con buenos ojos que el Presidente Boric esté presente en la instalación. También hay voces oficialistas que lo plantean. “Dentro de la instalación en un momento republicano, en un momento donde se respetan las instituciones de la República, es necesario que también asistan los diferentes órganos del Estado. Entonces dentro del mismo, el Presidente debería asistir”, comenta la consejera electa de La Araucanía, Kinturay Melin (RD).

“El Consejo Constitucional se constituye recién el día 7 de junio y por lo tanto no es quien adopta esta decisión. Yo entiendo que en esta materia se debe cumplir estrictamente con lo indicado en la Constitución, pero el Presidente de la República es el jefe del Estado y primer Mandatario de la nación. A mi juicio es de suyo importante su presencia en un acto de tanta relevancia para el futuro país”, afirma el consejero electo por el Maule, Christian Suárez (Ind.-PS).

Pese a que hay varios consejeros oficialistas que sí consideran relevante la asistencia de Boric, hay otros que lo matizan. “No entraría a calificar si debería o no debería porque no se trata de eso. Hay que entenderlo en el contexto de lo que implica que un órgano ejerza su competencia de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes. Creo que se ha confundido mucho esta polémica en torno a si debería o no. Se resuelve este asunto haciendo referencia a la regulación aplicable”, dice la consejera electa por Valparaíso María Pardo (CS).

Dos actos separados

La petición de los republicanos no fue el único intento. En 2021, para la instalación de la Convención Constitucional, el Tricel hizo dos actos en uno solo. El mismo día la relatora del organismo, Carmen Gloria Valladares, realizó la proclamación de los 155 convencionales y luego -entre gritos e interrupciones de las mismas autoridades- procedió con la ceremonia de instalación que incluía la elección de la mesa directiva.

Esa vez también se instaló un duro debate respecto de si el expresidente Sebastián Piñera debía asistir a la instalación. En ese entonces el órgano era dominado por independientes y convencionales de izquierda quienes comentaban que el Mandatario debía mantenerse al margen.

Ahora, para el Consejo, ambos actos serán separados. A pesar de que fuentes del proceso constitucional comentan que había disposición del Tricel para volver a repetir ese mismo modelo, con la presencia de Boric, no hubo disposición por parte de Presidencia y finalmente se optó por dos eventos independientes. La Tercera PM pidió versión sobre esto a Presidencia y la Segpres, pero no se recibió respuesta.

De esta manera el lunes 5 de junio el Tricel a las 12.00 hará la ceremonia en la cual asistirá el Presidente Boric y además están invitados los 51 consejeros, a quienes se le pidió llegar media hora antes. Fuentes del Tricel comentan que la proclamación es necesaria para que luego el Mandatario elabore el decreto correspondiente para instalar el Consejo. Sin embargo, esta se pudo haber hecho por escrito a través de un oficio, sin ceremonia, de manera de unir todo en un solo evento el 7 de junio para que así participara el jefe de Estado y otras autoridades.

Ante esa opción, desde el Tricel se limitan a comentar que “la ceremonia será en la sede institucional del organismo” y que cualquier otra opción analizada “no es de competencia de la institución”.

Con todo, el diseño del evento del Consejo será igual de sobria y discreta que la de la Comisión Experta en marzo de este año. Se partirá entonando el himno nacional. Luego el consejero socialista Miguel Littin (80) será quien asuma la presidencia provisoria por ser el representante de mayor edad.

Littin tomará el juramento o promesa del resto de los consejeros. Después de eso dirigirá la elección de la mesa directiva. Una vez que el órgano haya elegido a los representantes que ocuparán la presidencia y vicepresidencia, asumirán en la testera y dirigirán algunas breves palabras.

Luego será el turno de la mesa directiva de la Comisión Experta. La comisionada Verónica Undurraga (Ind.-PPD) y el experto Sebastián Soto (Ind.-Evópoli) expondrán ante el Consejo el anteproyecto redactado por los comisionados y luego lo entregarán. De esta forma partirá oficialmente el trabajo de los 51 consejeros quienes, en cinco meses, deberán afinar la propuesta final de nueva Constitución para llevarla a plebiscito en diciembre.