“Confusión” y “desconocimiento”: integrantes de pueblos originarios denuncian problemas para emitir votos

Diez pueblos originarios han sido partícipes de estas megaelecciones, donde se escoge a constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales. De acuerdo a lo aprobado por el Congreso en diciembre, de los 155 escaños de la Convención Constitucional, 17 pertenecerán a representantes de diversas etnias.

Según las cifras del Servel, el padrón de electores indígenas en todo el país es de 1.239.295 personas. En el desglose, el pueblo mapuche es el que concentra la mayor cantidad, con 1.063.980 electores. Le siguen los aimaras (75.743), diaguitas (53.887), atacameños (22.569), collas, (9.183), quechuas (7.661), rapa nui (3.623), changos (1.951), kawéskar (528) y cierran los yaganes o yámanas (170).

Sin embargo, integrantes de estos grupos originarios han denunciado una serie de problemas a la hora de emitir su voto. Principalmente, de acuerdo a los relatos recogidos por La Tercera, los vocales de mesa no tenían a mano las papeletas de las distintas comunidades, que para estos efectos se distinguían con el color verde.

Leonora Rey, de origen rapa nui, emitió su voto en el Colegio Eduardo de La Barra, de Peñalolén. Pero no pudo hacerlo, luego de una hora de tira y afloja, en lo que acusó desconocimiento de los vocales de mesa.

“Llegué al colegio y solo tenían a disposición la papeleta mapuche, yo soy rapa nui. Pedí la rapa nui y me dijeron que no existía y que tenía que escoger entre esos candidatos. Fui a buscar al delegado del Servel y me dijo lo mismo; según él, llamó y le dijeron lo mismo. A la encargada del colegio le mostré que mi padrón decía que era rapa nui y estaba en el padrón de la mesa. Y ahí empezaron a hurguetear unas cajas que tenían como guardadas y tenían las papeletas de los otros nueve pueblos. Y pude votar, pero fue como una hora de que buscaran las papeletas, porque decían que no existían”, contó.

Situación similar le ocurrió a Graciela Lazo, miembro de la comunidad aimara y quien votó en el Colegio Alicante, en La Florida. Lazo, quien viajó desde Arica a votar a Santiago, donde está inscrita, señala que “cuando voy a votar el que más me interesaba a mí, que era el verde, lo doy vuelta y decía mapuche. Voy con mis tres votos y le dije a los vocales ‘tengo listo, pero me falta este, ¿me lo cambia?, soy aimara. Se pusieron a buscar y no lo encontraron”. Luego, le señalaron que no tenían la papeleta que le correspondía a ella. Con esa información se retiró del local sin emitir ese voto.

Luego, tras comunicarse con integrantes de una organización a la que ella pertenece -y que llegara la televisión a dicho local de votación, la papeleta apareció. El encargado del establecimiento me pidió “mil veces disculpas y me dice que apareció, que estaban mal puesto, que después de mucho buscar habían aparecido”.

Paxi Zapata, inscrita en el padrón como aimara, votó en el Liceo Comercial de Puente Alto. Cuenta que recibió la papeleta de constituyente mapuche. “Yo digo que es la mapuche y voy en calidad de aimara. Los vocales de mesa se extrañan, porque dentro de las papeletas que revisaron tenían la mapuche. Se entiende que son la mayoría en cuanto a constituyentes. Obviamente, se suele invisibilizar un poco a los otros pueblos. Si dices que vas es calidad de indígena, te dicen altiro que mapuche es la primera opción. Eso tiene que ver con un tema cultural”.

Mientras le resolvían el problema, relata, los vocales de mesa le señalaron que en la capacitación no les habían dado más detalles de cómo iba a ser la votación de constituyentes generales ni de pueblos originarios. “Buscaron la papeleta y sí estaba en esa sala, solo que los vocales no estaban en mayor conocimiento. Estaba súper escondida dentro de todos los documentos que entregaron a esa mesa”.

Fuad Chahin, presidente de la Democracia Cristiana y candidato a constituyente por el distrito 22, señaló a La Tercera que ha tenido conocimiento de algunas de estas denuncias. “Ha habido mucha confusión. A algunos les han pasado directamente la papeleta indígena sin preguntarles si querían votar por indígena o territorial. O a algunos les preguntan si quieren votar por el constituyente indígena y le dicen que sí, pero no le explican que con eso no pueden votar por el constituyente convencional. Me han llamado para decirme que no me han encontrado en la papeleta. Me han llamado de Galvarino, de Lautaro, de la Región de Los Ríos, donde ha pasado exactamente lo mismo. Me han llamado de Curacautín. Incluso, hasta un tío mío no votó por mí porque no lo dejaron votar por constituyente no indígena. Él quería votar por mí, pero le dijeron que como era mapuche tenía que votar por un constituyente indígena”.

Chahin agregó que “ha habido mucho problema. No se preparó a los vocales en eso, no se informó bien y tampoco se hizo una campaña muy clara de información a la ciudadanía sobre cómo operaba el padrón indígena”.

Hortencia Hidalgo, candidata a constituyente por el distrito 1, que comprende Arica, Putre, Camarones y General Lagos, es de origen aimara, pero va por un cupo del Partido Socialista. Según contó a este medio, hasta esta mañana había recibido cerca de 40 denuncias con casos similares. Sin embargo, en esa zona se estaba dando la situación al revés: los vocales revisaban el padrón y entregaban solo la papeleta verde. “No están informados bien los vocales de mesa que tienen que mostrar las dos alternativas. Es opción nuestra como indígenas votar por escaños reservados o por distrito”.

Esta mañana, el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, hizo un balance de la jornada de votaciones de ayer. En la ocasión fue consultado por una situación ocurrida en Pudahuel, donde electores habrían recibido tanto papeletas de pueblos indígenas y convencionales. “Respecto del voto indígena, ha habido problemas, esto es una novedad en esta elección y la posibilidad de que un elector pudiera elegir entre dos votos ha sido causa de algunos problemas, muy pocos”.

Desde el Servel aseguraron que “en todos los locales están todos los votos indígenas”.