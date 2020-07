Consejo Asesor Covid-19 fija umbrales para transición: Más estrictos que el Minsal e imposibilitarían transición de siete comunas de la RM

El primer integrante del Consejo Asesor Covid-19 que intervino públicamente con críticas al plan “Paso a paso” del gobierno fue el exministro Álvaro Erazo, quien en conversación con La Tercera, indicó que “no comparto esta decisión (transición en siete comunas de la Región Metropolitana), el planteamiento que he hecho, y que varios de los expertos y quienes están en el debate público han sugerido, es que esto tuviera un abordaje integral, como provincia de Santiago, con sus 32 comunas”.

La salubrista y epidemióloga, y también miembro de la mesa de asesores, Catterina Ferreccio, fue más dura en su planteamiento. “Nosotros no la aconsejamos”, aseguró en TVN, consultada por la decisión del gobierno de decretar el cambio de fase en el sector nororiente de Santiago.

La opinión de Ferreccio y Erazo tiene, con algunos matices, bastante consenso al interior del consejo de expertos. El plan, la aplicación del mismo por comunas y la falta de información en torno a cifras que allí se consignaban, generó ruido entre los especialistas y por eso, en la reunión que sostuvieron ayer se discutió detalladamente el punto. Ahí fue cuando tomaron la decisión de evaluar los criterios sanitarios del Ministerio de Salud y complementarlos según la evidencia que han revisado, tanto con la experiencia local como internacional frente a la pandemia.

Así empezaron a trabajar en la minuta que fue redactada colaborativamente y que fue terminada ayer en la tarde. Luego fue Ximena Aguilera quien se la envió a las autoridades del Minsal antes de hacerla pública. Algo que, comentan en el consejo, es una deferencia que siempre han tenido.

Parámetros para las cinco etapas del plan "Paso a paso" de desconfinamiento, definidos por el Minsal.

La minuta deja en evidencia que el consejo es crítico de los umbrales establecidos por el gobierno. Tanto es así, que optaron por hacer su propia tabla, en la cual los estándares, dicen, son aún más exigentes, considerando el sensible proceso de desescalada en una pandemia como la del virus Sars-Cov-2.

Dudas en la trazabilidad

Consultado el ministro de Salud, Enrique Paris, por el planteamiento del Consejo Asesor, se mostró abierto a tomar en cuenta algunas sugerencias, señalando que “las preocupaciones del comité asesor son plenamente correctas y atendibles y vamos a hacer todo el esfuerzo para cumplirlas”.

Y añadió: “Hay una diferencia con la positividad, ellos exigen menos de 10% y lo vamos a estudiar porque ya llegamos a 11% a nivel nacional (...). Con respecto a la proporción de casos nuevos que vienen de contactos en seguimiento, los vamos a agregar, ya que nosotros no los habíamos agregado en la etapa de transición. También vamos a agregar en la etapa de paso de transición a preparación la proporción de casos nuevos que vienen de contactos en seguimiento”.

Parámetros para las cinco etapas del plan "Paso a paso" de desconfinamiento, modificados por el Consejo Asesor Covid-19.

Para el infectólogo y también integrante del consejo, Pablo Vial, la mayor debilidad del plan Paso a paso son los indicadores de trazabilidad. De hecho, cuenta que esa fue la mayor motivación de los expertos para discutir la minuta que publicaron hoy. Por eso también se explica que el consejo creara un indicador nuevo sobre esta materia. El criterio lleva el título de “proporción de contactos identificados en 48 horas y que están en cuarentena” y la bajada establece que los umbrales serán “para transición debe ser 60% o más y subir a 70%, 80% y 90% para las etapas consecutivas”.

A juicio de Vial, haber decretado la transición para un grupo de comunas sin antes haber perfeccionado la trazabilidad fue un desacierto. “Sabemos que es una capacidad que se está generando, en la cual se ha avanzado harto, pero que no estamos seguros que esté madura para manejar un cierto número de casos de forma homogénea en el país. Habría sido mejor sacar músculo en la trazabilidad antes de haber partido con esto”, dice el médico.

Al analizar si las siete comunas de la Región Metropolitana que pasaron a su etapa de transición, cumplen con el estándar fijado por el consejo, Vial dice que “los umbrales están muy cerca en estas comunas o están cumplidos”. Pese a eso, vuelve a reiterar el punto principal que le preocupa a los expertos que asesoran al gobierno.

“La duda que seguimos teniendo es que se estén cumpliendo los indicadores de trazabilidad. No hay seguridad de que eso se esté cumpliendo en la forma en que se entiende en epidemiología. La trazabilidad está compuesta por varias acciones que deben cumplirse y probablemente se estén considerando menos acciones de las que nosotros pensábamos que eran las adecuadas. Hay que tener un indicador completo y no una parte no más”, asegura el infectólogo.

Y es a propósito de eso, que en el documento publicado y entregado a Paris también se presiona para la publicación de todos los números asociados a los indicadores, para el conocimiento. La epidemióloga María Teresa Valenzuela, y miembro del consejo, apunta que en las comunas que pasaron a la fase de transición de la RM hay un descenso de los casos nuevos en un período de 21 días, pero que “el detalle de trazabilidad por comuna no lo tenemos, aunque la información está, porque el dato está construido para la Región Metropolitana. Y de eso no podemos decir nada, porque no tenemos el dato, no lo hemos visto”.

El exministro Erazo, a su vez, reitera que “no correspondía” haber pasado a fase 2 solo un grupo de siete comunas de la Región Metropolitana. “Nosotros teníamos una convicción de que, en base a la evidencia, era necesario tomar en cuenta lo conurbana que es la Región Metropolitana por factores de movilidad, de conectividad. Por eso era necesario que fuera asumida como un conjunto, ya sea regional o provincial”, dice el médico.