Covid-19: repunte de contagios se traslada al sur y en la RM los casos se desaceleran

En septiembre, luego de 14 semanas a la baja, las cifras de contagios de Covid-19 reportadas por el Ministerio de Salud (Minsal) iniciaron un ascenso. Si hace un mes había 6.322 contagios activos, hoy ya son 14.909 en todo el país. Es decir, se configura un alza del 157,7%.

Según los expertos se trata del brote más veloz de todo el año, concentrado en los más jóvenes y en la Región Metropolitana. Según varios expertos y el modelo predictivo de la Usach, se trata de una tercera ola.

Sin embargo, en los últimos días se ha dado un cambio en el alza de casos. Según las últimas cifras, los contagios se han desacelerado en la RM, lo que ha estabilizado la rápida propagación del virus. De hecho, si hace tres semanas la incidencia de la región era de 17,07 por 100 mil habitantes, en la última jornada cayó cinco puntos, y se situó en 11,41.

Ernesto Laval, especialista en visualización de datos, explica que “Chile muestra un aumento de los nuevos casos confirmados a nivel país, pero existe una diferencia en lo que ocurre en la Región Metropolitana y la Región de O’higgins con el resto de las regiones, que siguen reportando alza de casos. Estas dos tienen una incidencia alta, pero no han subido en las dos últimas dos semanas, además, los tests no se han reducido, por lo tanto la baja no se puede atribuir a este factor”.

En el caso de la Región de O’Higgins, los contagios diarios reportados hace una semana fueron 74, mientras que hoy la cifra descendió a 52.

Esta desaceleración tiene consecuencias en otros sectores. En su informe semanal, el académico de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, Mauricio Canals, analiza los casos diarios de cada región y en su última versión concluye que “el descenso centro-norte se explica sólo por la baja en la capital, pues el resto de las regiones de esta macro-region siguen en alza”.

El académico de Salud Pública de la Usach, Claudio Castillo recalca que “mirando los datos, se ve una estabilización en el número de casos nuevos diarios en la Región Metropolitana; no se mantiene un alza sostenida como sí está ocurriendo en otras regiones del país, principalmente más hacia el sur, donde la región más complicada es Aysén con una subida muy rápida de contagios y una incidencia de 50 casos cada 100.000 habitantes, que eso es casi de tres veces el promedio nacional”.

Actualmente, el principal foco de aumento de casos esta en la región de Aysén que registra la tasa de incidencia más alta del país, además el 90% de los contagios corresponden a la variante Delta. La Araucanía que tasa de incidencia de los casos activos de 136,8, la segunda más alta a nivel nacional. Luego está Biobió en el cuarto lugar, con 102,4.

La tercera dosis es Clave

Gabriel Cavada, epidemiólogo y académico de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, explica la importancia de la inmunización en este escenario: “En este momento hay siete millones de personas con la dosis de refuerzo. Esta vacuna tiene la gracia que permite bajar la contagiosidad, ósea si la vacuna Sinovac con dos dosis te da una una eficacia de entre el 60% y el 70% para prevenir contagios, la dosis de refuerzo está elevando esta eficiencia entre el 80 y 90%. Entonces hay una necesidad imperiosa de que la gente acceda a esta vacuna”.

Según los reportes de la cartera de salud, en términos de infecciones, la inmunización triple marca la primera mejoría, pues la tasa de incidencia es de 14,8 casos por cada 100 mil habitantes. Mientras, en quienes tienen dos dosis la cifra sube a 90,2. Y en los no vacunados o con esquema incompleto, en tanto, la prevalencia es de 117,2.

En ocupación UCI también hay una diferencia: la probabilidad de los no vacunados de ser ingresados es 10 veces mayor que en personas con el refuerzo.

Según las cifras del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), hay 7.249.120 personas con la dosis de refuerzo, de una población objetivo de 15.200.840. Este jueves el Minsal anunció que los mayores de 45 deberán tener esta vacuna para mantener su Pase de movilidad Habilitado.

Al mismo tiempo, las filas en vacunatorios y cifra de rezagados de la dosis de refuerzo han aumentado. En consecuencia las autoridades sanitarias decidieron extender el horario en los centros de vacunación, abrir los fin de semanas y aumentar los puntos donde las personas puedan ir a inmunizarse.