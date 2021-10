Cuarto retiro: Las gestiones de los diputados DC para alinear a sus senadores con Provoste

El martes en la noche la presidenta del Senado, Ximena Rincón, invitó a los diputados de su partido a conversar sobre política contingente en medio de la discusión del proyecto que posibilita un cuarto retiro de los fondos previsionales.

Cercanos a la senadora habían propuesto que este encuentro fuera el martes recién pasado. Pero la cita cobró interés para los parlamentarios tras la aprobación del cuarto retiro en la Cámara de Diputados, pues ahora el proyecto irá al Senado donde la falange está más que complicada.

De los cinco senadores que conforman el comité DC, tres ya han explicitado abiertamente que no son partidarios de este proyecto: Carolina Goic, Jorge Pizarro y Rincón. En oposición, la senadora Yasna Provoste decidió apoyar este nuevo desembolso y como candidata presidencial de Nuevo Pacto Social tiene todos los ojos sobre ella para saber si logra convencer a sus partidarios o corre la misma suerte de su contrincante de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel que no logró alinear a todo su conglomerado tras el rechazo.

En ese contexto el encuentro de la senadora Rincón con los diputados, señalan en la bancada, será la ocasión para pedirle abiertamente que apoye el retiro y no abra un flanco indeseable a la candidatura de Provoste. La misión que se autoimpusieron, y que fue foco de debate en el almuerzo del martes, es que ellos deben intentar cambiar los votos de los senadores, para no desgastar a Provoste en esa tarea, que la dejaría en una situación complicada si no logra conseguir el respaldo de sus mismos camaradas.

Por ello, los diputados se propusieron agotar todos los esfuerzos para convencer a sus senadores, “vamos a ir de procesión hacia ellos”, admiten.

“Se hace necesario coordinarnos para ver cómo enfrentamos este punto, teniendo presente que nuestra candidata presidencial ha dado su opinión que nosotros apoyamos con nuestra votación. Tenemos que conversar sobre cómo respaldamos a nuestra candidata y como ese respaldo pasa por tener una coordinación en las votaciones” indica el jefe de bancada, diputado Gabriel Ascencio. “Esperamos que Ximena nos apoye y reverse su posición. Estas instancias de conversación son siempre positivas”, recalca el subjefe de bancada, Gabriel Silber.

De hecho, algunos esperan que en esa ocasión arriben, aunque sea a saludar, otros senadores. “Pedimos que también estuviera presente nuestra candidata”, admite el diputado Iván Flores.

Los diputados DC que el martes pasado aprobaron el cuarto retiro ya han hecho llamados públicos a los senadores de su partido. “Hoy debe explicitarse el apoyo y los senadores de la Democracia Cristiana no deben ser tibios ni amarillar en su votación. Nosotros vamos a estar muy atentos, espero que estemos a la altura”, dijo el diputado Silber hace unos días.

Los parlamentarios también están coordinando diálogos privados con los senadores a quienes cada uno se siente cercano. Por ejemplo, la diputada Joanna Pérez hablará con Rincón (fue jefa de su campaña presidencial) y también con la senadora Goic.

Los diputados, además, están planteando replicar los almuerzos entre ambas bancadas con miras a la elección presidencial para conversar la mejor forma de apoyar su candidata.

“Espero que entre los senadores prime el sentido común, la solidaridad política con nuestra candidata. Senadores y diputados tenemos que sumar esfuerzos porque el compromiso presidencial debe ser completo, sobre todo ahora que la candidatura de Sichel se desfonda”, acota el diputado Flores.

Asesores de Provoste también advierten efectos adversos de retiros

En tanto los asesores de Yasna Provoste no han respaldado su opción a favor del proyecto.

El jefe del equipo económico, Hernán Frigolett prefiere no pronunciarse a favor o en contra, si no que destacar el efecto macroeconómico del mismo: “el cuarto retiro genera un fuerte incremento en la demanda agregada, que tendrá impacto en incentivar el consumo, reactivar la economía y aumentar un poquito la inflación. Pero el retiro no es un desestabilizante de la economía”. Recalca que en todo caso la inflación se explica por otras causas como los precios de la energía, la importaciones y los alimentos, y por las compras diarias de dólares del Banco Central.

Respecto de cuál fue la recomendación que entregó a la candidata presidencial sostuvo:”La recomendación desde el lado técnico es que el proyecto no va generar mayor impacto en la economía, salvo un poco más de inflación, pero por otro lado va a revitalizar la demanda con un impulso potente en el último trimestre. Ahora es un tema político”.

Claro que aclara que este debería ser el último: “el próximo año no podemos seguir con retiros de las AFP, no se justfiica”.

No obstante, admite que los otros integrantes de este equipo han sido más enfáticos contra este proyecto refiriéndose al expresidente del Banco Central Roberto Zahler, al exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y al exsubsecretario, Alejandro Micco.

“Siempre he sido contrario a los retiros. Me parece que es una muy mala política”, señalaba Zahler en una entrevista en Emol TV.

“Tengo esperanzas de que no pase (en el Congreso).Yo me opuse al primer retiro por dos razones: el primer efecto son malas pensiones. Si vamos rompiendo el chanchito va a haber menos plata para adelante. La segunda razón es que pensaba que abrir esta puerta era imposible de cerrar”, ha manifestado Valdés.

Mientras que Micco ha apuntado: “los retiros de cuentas individuales han sido una mala política. Hoy es peor aún en términos de que era para ayudar a gente que lo pasaba mal. Me cuesta entender el razonamiento que hay detrás para seguir apoyándolo”.