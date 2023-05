Danny Quirós, el análisis del experto electoral que vaticinó la marea republicana: “Lo que premia el votante es que tienen posiciones claras”

Danny Quirós (46) está satisfecho. Este consultor político de origen costarricense-americano encabeza hace años su empresa: Partner 305 LLC. Han hecho asesorías de campañas en Brasil, México, Perú, Costa Rica, Rusia y Estados Unidos.

Pero lo que encontró en Chile le llamó poderosamente la atención. Era un país en medio de una “transición”, como él le llama. Era marzo del 2022, recién ascendía el nuevo gobierno de Gabriel Boric y el Frente Amplio.

“Nos contrató un grupo empresarial. Me pareció un desafío interesante”, cuenta. “Y me di cuenta que los datos que existían en Chile me parecían engañosos. Entonces, decidí hacer mi propia metodología”.

En eso, llegó la hora de elegir consejeros constitucionales. Y en abril empezaron a trabajar en una encuesta. La idea era anticiparse y lograr leer cómo se iba a comportar el electorado chileno en esta nueva elección. Hicieron 19 mil encuestas online, de entre 17 a 20 preguntas, entre el 14 y el 21 de abril.

Los resultados fueron casi proféticos: proyectaban una votación del 30,71% para los candidatos del Partido Republicano (35,4% ayer domingo); 29,03% para Unidad Para Chile (28,6%) y un 25% para Chile Seguro (21,1%). Más atrás, un 8,48% para Todo Por Chile (9,0%) y un 6,56% para el Partido de la Gente (5,5%).

La receta, dice, es haber hecho una muestra muy grande. En cada región encuestó a casi mil personas, salvo la Metropolitana, donde fueron 4.800 los consultados.

En entrevista con La Tercera PM, Quirós entrega su lectura acerca de lo que pasó este domingo 7 de mayo, el día del “tsunami” republicano.

¿Qué fue lo que más le llamó la atención de los resultados de su encuesta?

El crecimiento tan rápido del Partido Republicano y el rechazo hacia el modelo de Chile Vamos. Fue importante ver como el votante de derecha se inclinó hacia el Republicano, que además capturó votos de diferentes espectros ideológicos. Y eso viene de la coherencia que tiene el partido republicano: ellos supieron leer el resultado del Plebiscito del 4 de septiembre.

¿En qué otras cosas leyeron mejor a la gente?

Se enfocaron en temas y no en una Constitución. Entendieron que una Constitución no te mejora la salud, la seguridad, no te mejora el bienestar o el agua para todos los chilenos. Entendieron que eso va más a traves de la ejecución de políticas públicas y no en el papel de una Constitución, y lo comunicaron los últimos meses. Mientras, los partidos tradicionales apostaron el peso a una Constitución. Pero los intereses de la poblacion variaron desde el 2019 al 2023. El país ya no se parece a ese que habia en aquel momento. Y no todos los partidos lo supieron leer, y se quedaron en el pasado.

Veo también un cambio interesante: hay una desconexión con los partidos políticos tradicionales. Y en un proceso lento, la gente va a empezar a premiar partidos nuevos. En este caso fue el Republicano en la derecha. Pero con un detalle. Los partidos se convierten en Uber: son un transporte de un punto al otro. Hoy es el Republicano, mañana es X o Z. Lo otro es el auge de las figuras personales. Si me llama la atención Juanito, del partido Patito Feliz, privilegio la figura de Juanito sobre la del partido. Eso explica un alza de la figura de José Antonio Kast. Y la configuración de fuerzas será una izquierda grande, una derecha grande, con poco centro.

Pero es curioso: el Partido de la Gente también se basa mucho en la figura de Parisi, y no les fue bien.

Pasa que la gente no seguía al PDG, seguía a Parisi. La gente no sigue a Republicanos: sigue a Kast. En RN no hay figuras importantes. En la UDI tampoco. Matthei es una figura importante, pero probablemente hay que medir bien si ella individualmente es más potente que poniendo una marca de partido tradicional.

En el caso del Partido de la Gente, lo que pasó es que se basó en una personalidad fuerte durante la campaña. Y su grupo político un día son de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo. El votante no es tonto tampoco. Entonces, la gente lo castigó. De 14 mil, 15 mil muestras, el PDG apareció castigado. Es entendible. La gente los castigó por no tomar posiciones claras. Esa es la verdad. Hoy la política son posiciones claras: ¿Apoyas a Rusia o Ucrania?

El oficialismo apostó por lo que usted dice: reforzar la propuesta de seguridad pública. Eso se ve reflejado en la entrada de figuras como Carolina Tohá al gobierno.

Mira, Chile es un país presidencialista. Puedes tener el mejor ministro de Economía. Pero si el presidente no genera confianza, la economía va a estar mal. Un buen ministro te genera background de 90 días. Pero si tu Presidente no tiene buena proyección o no está preparado, tiene poca garantía. El Presidente Boric adolece de liderazgo, confianza, y conocimiento. Entonces, al Presidente Boric le pueden poner a la señora Tohá, le pueden poner al Papa, pero no va a mejorar su imagen. La mejora unos días. El problema es la figura: la gente se enfoca en la persona.

Después del plebiscito del año pasado, hubo una pulsión que parecía que el centro político se iba a volver a poblar. Nacieron movimientos que apostaban a “lo mejor de la derecha y la izquierda”. ¿Por qué ahora el centro desapareció?

La gente busca que le solucionen los problemas. La gente está buscando que le digan cuál es el camino. Y la moderación, cuando no hay rumbo de país, no funciona. ¿Cuál es el plan país de Boric? No lo sé. Ese es el detalle lamentable.

¿Cómo explica la irrupción del voto nulo?

Hay dos explicaciones para el voto nulo. El primero es una insatisfacción de la izquierda. De cada 4 votos nulos, 3 son de izquierda y 1 de derecha. Ese voto es relevante, porque la izquierda vio en su barrio que la derecha estaba creciendo y dice: voto nulo. Es un rechazo al propio gobierno. Es un castigo al propio gobierno actual.

Hay otra explicación: muchas personas no sabían cómo como votar. El nulo anda por el 10-12%. Y hay un porcentaje -no me atrevo a decir cuál- que lo hizo más grande, porque no sabían cómo votar. Eso no se explicó bien. Hay gente que pensó que tenía que marcar uno por pacto, o dos.

Por otra parte, me parece que el voto nulo llegó para quedarse. Para las siguientes elecciones se puede convertir en una práctica habitual de castigo. En este caso, fue la izquierda castigando al gobierno. También influye el voto obligatorio: es más rápido votar nulo que eximirse.

¿Y cómo se explica el péndulo? Antes la pulsión social estaba en tener una constitución que proyectara justicia social. Pero ahora, la Constitución está en manos de un partido que nunca estuvo a favor de una nueva carta fundamental.

El problema es que acá le mintieron a las personas. Hay grupos que le mintieron a Chile. Le dijeron que su vida iba a mejorar con una Constitución de X forma. Que la salud, educación, seguridad, iban a mejorar así. Eso es falso. Y la gente puso una gran esperanza en eso, y no era así. Se fueron dando cuenta en el camino que no era así. Entonces, ahora quieren alguien que le mejore esas cosas: la migración, la seguridad. La mujer quiere que cuando su hijo vaya al colegio y regrese, regrese bien. La justicia social la vendieron como una esperanza falsa, que no era real.

¿Cómo puede administrar el Partido Republicano esta responsabilidad de tener en sus manos la próxima Constitución?

Siendo coherentes. Únicamente siendo coherentes. Hoy lo que premia el votante al republicano es que tiene posiciones claras. Eso es lo que premia. Lo más valioso es tener una posición clara.

¿Cree que se logrará aprobar una nueva Constitución?

Esa es la pregunta de los 10 millones de dólares. En este momento, es temprano para decir que esa nueva Constitución puede ser aprobada. Hay más tendencia a un rechazo por ambas corrientes políticas, de derecha e izquierda, para rechazarla. Los datos que la actual investigación nos da, es que un 50% está pensando en rechazar la nueva Constitución que está por realizarse.

Hay voces que dicen que esta elección está muy cargada hacia un lado como para generar un acuerdo nacional. ¿Lo ve así?

Pero lo mismo sucedió en la anterior Convención: estaba totalmente cargada hacia el sector supuestamente social, y no pasó a más. No supieron administrarlo. La mayoría habló. Y dijo: a ustedes, señores de la derecha, le estamos dando el poder para que hagan lo que encuentren conveniente con esta nueva Constitución. Que se enfoque en lo que tienen en la mente.

¿Qué pasará en Chile si no hay Constitución nueva?

Yo más bien preguntaría: ¿qué pasa si no hay un plan de país pronto? La Constitución nueva no puede ser el plan país. Es un marco legal, no un plan de país. Pero ya vimos aspectos importantes de la actual: hay alternancia del poder. El señor Pinochet perdió la elección y respetó los resultados. Ha tenido el crecimiento económico más sorprendente, y ha sacado a millones de personas de la pobreza. Entonces, ¿qué puede pasar? Que ojalá se pongan de acuerdo en un plan país, en vez de pelear por una nueva Constitución. Tener un plan país ahora es más importante que una nueva Constitución. Responder esa pregunta: ¿para dónde voy como país?