“Dar vuelta la espalda al Presidente es casi un acto de traición”: coaliciones oficialistas profundizan fractura tras muerte de cabo Palma

“Votamos bien”.

Ese mensaje publicó en su cuenta de Twitter el diputado socialista Tomás de Rementería ayer a las 23:22, alrededor de dos horas después de que se diera a conocer que el cabo primero Daniel Palma fue baleado en la cabeza dos veces por parte de antisociales durante un control policial, acto que finalmente culminó en su fallecimiento.

Las palabras de De Rementería hacían referencia a que él, así como los demás diputados del Socialismo Democrático, respaldaron lo que se considera el corazón de la ley Naín-Retamal la tarde del jueves, a diferencia de los parlamentarios de Apruebo Dignidad -coalición que agrupa al Frente Amplio y al PC-, que se descolgaron en materias como el artículo que establecía la legítima defensa privilegiada a policías, gendarmes y también miembros de las FF.AA.

Si bien el diputado explicó que se trató de un tweet programado que no tenía que ver con “los sucesos actuales” -y que posteriormente eliminó-, no se libró de críticas por parte de algunos de sus pares de Apruebo Dignidad, quienes cuestionaron el timing de la publicación.

Por ejemplo, la diputada Emilia Schneider (Convergencia Social) le respondió el tweet y señaló que “me parece una bajeza. Se espera más humanidad de las autoridades. El lamentable ataque al cabo Palma nos tiene que llamar a la acción, no a sacar provecho político. Políticas en serio, como el control de armas. Buscar sumar puntos con la muerte de alguien, me parece mal”.

Tweet eliminado por el diputado Tomás de Rementería (PS).

El intercambio entre ambos evidencia nuevamente las grandes diferencias que existen entre las coaliciones de gobierno. Entre los más críticos, está el senador Fidel Espinoza (PS), quien incluso cuestionó las primeras reacciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), ante el ataque contra el carabinero.

“¿Qué sacan con anunciar más esfuerzos, recursos y nuevos proyectos contra el crimen organizado, si sus propios parlamentarios del FA y PC votan en contra? Dejen de mirarle la cara a los chilenos. La delincuencia está desbordada y los suyos no lo comprenden”, afirmó Espinoza anoche en sus redes sociales.

Así como Espinoza, el también senador socialista Juan Luis Castro comentó a La Tercera que “la relación entre las coaliciones de gobierno están en un momento muy débil. Hay aquí una fractura que tiene que ver con el respaldo al Presidente Boric, que en el caso de Apruebo Dignidad no lo ha hecho. Frente al momento más dramático del país en materia de seguridad, dar vuelta la espalda al Presidente es casi un acto de traición”.

“Aquí va a haber que hacer un gran esfuerzo, pero más que de parte nuestra, tiene que ser de parte del propio Presidente, y del PC y el Frente Amplio, que son lo que están en una posición (...) en discrepancia con el gobernante, lo cual es más delicado”, concluyó Castro.

Pero el “cruce” más explícito lo anotó la presidenta del PS contra la gestión de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), quien afirmó que “ha permitido el descontrol” que se ve en Santiago.

“Tiene que tomar medidas. No puede seguir diciendo cosas, dando señales, las señales no bastan”, agregó.

Senador Juan Luis Castro (PS).

Las recriminaciones desde el Socialismo Democrático no pudieron ser ignoradas por los parlamentarios de Apruebo Dignidad. Fueron comentario obligado dentro de las conversaciones que sostuvieron hasta altas horas de la madrugada, luego del fallecimiento de Palma.

En esos mismos diálogos, los diputados de Apruebo Dignidad comenzaron a aceptar que acudir al Tribunal Constitucional ya no era opción. El golpe final, eso sí, lo dio el gobierno, cuando notificó a los parlamentarios oficialistas, temprano esta mañana, que la ley se iba a promulgar hoy mismo.

Sin margen para ir al TC

La primera en anunciarlo públicamente fue la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez (Revolución Democrática), quien, en entrevista con 13C Radio sostuvo que “se descarta la alternativa de ir al TC (...). Cambia ese plan a partir de lo que ha anunciado el gobierno hace unos momentos atrás”. De todas formas, distintas fuentes relatan que en el PC, incluso después de anunciada la promulgación de la ley, se exploró alguna vía distinta al tribunal.

Vicepresidente de la Cámara, Catalina Pérez. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

En este sentido, el jefe de bancada de los diputados comunistas, Boris Barrera, señaló que “la lamentable noticia de la muerte del carabinero nos ha tenido a todos conversando en relación a cuáles van a ser las mejores medidas para avanzar en la lucha contra el crimen organizado. Entre eso, desistimos de ir al TC, a pesar de que creemos que la ley no es buena. Como una señal para no entrampar y también siguiendo la señal que quiere dar el Presidente, de promulgar todas estas leyes.

Eso sí, Barrera adelantó que decidieron hacerlo de esa forma debido a que confían en que “después va a mejorar todo con leyes, como por ejemplo la del uso de la fuerza”. En esta línea, el diputado agregó que “confiamos en que el Presidente va a ingresar proyectos en las próximas semanas que creo que van a mejorar este proyecto (...), que creemos que tiene varias deficiencias”.

Asimismo, la diputada Marisela Santibáñez (PC) afirmó que ella desistió de ir al TC por una decisión “personal y responsable”. “Nosotros estamos en la Cámara de diputados peleándonos (...), perdemos el tiempo por las respuestas que terminamos diciéndonos. No estamos haciendo a lo que vinimos. No estamos como yo estuve en el período anterior. Me parece que es para todo y todas”, dijo.

Dentro del Frente Amplio, algunos intentan poner paños fríos a las recriminaciones cruzadas. “Es importante no entrar en una escalada verbal con otros parlamentarios. Creo que independiente de la votación que suscitó a partir de Nain-Retamal, donde nosotros votamos gran parte del proyecto favorablemente, salvo aquellos artículos con los cuales siempre mantuvimos una discrepancia de fondo en términos jurídicos. Es momento de dejar eso atrás, de seguir trabajando y de alcanzar el mayor grado de consenso posible (...). Lo que digan algunos parlamentarios que quieren sacar rédito político o un aplauso fácil, a mí al menos no me interesa y no voy a entrar en ese nivel de disputa”, dijo el diputado Jaime Sáez (Revolución Democrática).

Otra prueba de la distancia entre ambas coaliciones de gobierno fue un comunicado que esta tarde publicaron en conjunto los partidos del Socialismo Democrático, sin participación de los de Apruebo Dignidad. Los partidos de la coalición que reúne al PS, el PPD, los liberales y los radicales, se coordinaron para redactar el comunicado antes de una reunión de alianza de gobierno que comenzó a eso de la 13.00.

En el texto afirman que “apoyamos al Gobierno en las acciones que se han tomado a la fecha desde el punto de vista legislativo (...). Llamamos a todos los sectores políticos y de la sociedad a enfrentar este tema con la más alta responsabilidad, sin aprovechamiento político ni buscando réditos personales (...)”.

“El Gobierno cuenta y contará con el apoyo de los partidos del Socialismo Democrático, por el bien de Chile y de todos y todas los chilenos (...)”, concluyen.

En el chat que congrega a los jefes de bancadas oficialistas, no cruzaron comentarios.