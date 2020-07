David Albala, director de Pacto de Fuga: “La pandemia ha demostrado que la gente está ávida de contenidos audiovisuales todos los días”

En poco más de siete semanas, convocó a 230 mil espectadores, antes de que las salas de cine del país tuvieran que cerrar por la emergencia sanitaria. La película Pacto de Fuga, dirigida por David Albala es el más reciente éxito del cine nacional, con la recreación de la mayor fuga desde una cárcel ocurrida en Chile.

El filme se inspiró en la llamada Operación Éxito, que permitió la fuga masiva de 49 presos políticos la noche del 30 de enero de 1990 desde el interior de la ex Penitenciaría de Santiago. Vinculados al Frente Patriótico Manuel Rodríguez y al Partido Comunista, los reos lograron huir a través de un túnel de 60 metros que excavaron durante 18 meses. Ocurrido 40 días antes del cambio de mando presidencial, que implicaba la salida del general Pinochet de La Moneda y la asunción de Patricio Aylwin, el escape tensionó el ambiente político de la época.

Protagonizada por Benjamín Vicuña, Roberto Farías y Francisca Gavilán, la película acaba de ser adquirida por la plataforma Amazon Prime Video para ser distribuida en Latinoamérica y Estados Unidos. La negociaciones, realizadas por la agencia de ventas argentina Meikincine, se cerraron recientemente en el Marché du Film del Festival de Cannes, que este año tuvo su edición online.

“Por supuesto estamos todos muy contentos de que la película haya sido adquirida por Amazon, lo que por un lado da la oportunidad a todas las personas que no alcanzaron a ir al cine a verla, puedan verla ahora que va a estar disponible en una súper plataforma, en súper buena calidad”, comenta el director David Albala.

Junto con el estreno en Amazon Prime Video, cuya fecha aún está por definir, la cinta comienza su proceso de internacionalización a través de la plataforma. Por ahora será el público de todo el continente el que podrá acceder a verla, pero también hay interés en llegar a más países. “Hay muchos más territorios en los cuales queremos mostrar la película y que están disponibles para ser comercializados o para lograr acuerdos con distintos distribuidores”, añade Albala.

Estrenada el 23 de enero, Pacto de Fuga se mantuvo en cartelera hasta el 18 de marzo, cuando las salas de cine se vieron forzadas a cerrar producto de la emergencia sanitaria. El filme recibió excelentes críticas que destacaron sus actuaciones, la producción y la verosimilitud del relato, narrado con un hábil manejo del suspenso.

David Albala, director de Pacto de fuga. Foto: Luis Sevilla

Junto con su apresurada salida de las salas, la película vio interrumpido su estreno en otro países de la región, cuyas gestiones se estaban haciendo antes que comenzara la pandemia. “Estábamos esperando salir de cartelera en Chile para iniciar una exhibición en salas de cine de otros países, pero eso ya quedó en stand by. No digo que no ocurra, pero hay que esperar porque se tiene que volver a abrir el mercado, se tienen que volver a abrir las salas, tienen que terminarse las cuarentenas, la gente tiene que volver a concurrir. Yo no creo que el cine desaparezca porque hubo una pandemia, pero evidentemente ha afectado a la industria”, cuenta el cineasta.

A pesar de que la contingencia complicó en gran medida a la industria cinematográfica, uno de los grandes ganadores durante estos meses de pandemia han sido los servicios de streaming. “Esto ha potenciado la exhibición de películas en plataformas y por otro lado ha demostrado que la gente está ávida y con todas las ganas de ver contenidos audiovisuales todos los días”, afirma.

Mientras algunos cineastas han debido suspender o postergar rodajes, la cuarentena entró en vigencia justo cuando David Albala se encontraba en la fase inicial de nuevos proyectos. “No tuve que detenerme porque no tenía que filmar, falta mucho para eso y por lo tanto el estar en proceso de desarrollo me permite trabajar encuarentenado”, cuenta.

Desde ciencia ficción paranormal hasta proyectos basados en hechos reales. Así de variadas son las ideas que David Albala trabaja por estos días y sobre las que prefiere no extenderse. “Dicen que cuando tú hablas de un proyecto puede que nunca se realice”, dice. Uno de esos filmes en desarrollo es Isla Friendship, cinta que abordaría la leyenda sobre este lugar ubicado supuestamente en el sur de Chile y que albergaría vida extraterrestre.