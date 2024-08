DC exige disculpas a Carolina Tohá por acusar que fueron partidarios del Golpe de Estado

Indignados. Así es cómo dicen sentirse en la Democracia Cristiana (DC) tras escuchar a la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), referirse a ellos como “partidarios del Golpe de Estado”.

El domingo, en entrevista con Tolerancia Cero, la ministra fue consultada por el rol del Partido Comunista en el gobierno, en consideración de la postura que han adoptado frente a la crisis en Venezuela. Ante esa pregunta, respondió que “la única manera de tener proyectos de mayoría es ofrecerle al país alianzas muy amplias (...). Hay muchas cosas sustantivas. Imagínense lo sustantivo que era aliarse con la DC cuando la DC había sido partidaria del Golpe de Estado. Era muy sustantivo, pero había que construir mayoría, había que hacer sustentable la democracia”.

La mención al partido enfureció a la DC, pese a que sí hubo militantes que respaldaron el Golpe de Estado. De hecho, el año pasado, el timonel de la DC, el diputado Alberto Undurraga, hizo un mea culpa por la actitud condescendiente con el Golpe que tuvo el partido, en medio de los cuestionamientos que históricamente ha tenido la colectividad por su rol en el quiebre democrático.

De todas formas, esta mañana, el jefe de bancada de los diputados decé, Héctor Barría, se acercó a hablar con el ministro Álvaro Elizalde (Segpres) en los pasillos del Congreso y le hizo saber que consideran necesario que Tohá se disculpe con ellos.

El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Aton Chile.

Consultado por este medio, Barría afirmó que “le hicimos presente la molestia al ministro Elizalde. Le pedimos explicaciones, que (Tohá) se disculpe. Esto no puede pasar. La ministra Tohá, cuando le convenía, nos trató de aliados estratégicos y hoy día nos trata de personas que respaldamos el Golpe de Estado, cuando históricamente no fue así. Esto no lo vamos a tolerar. Esperamos las explicaciones y disculpas cuanto antes”.

Además, transparentó que Elizalde le respondió que va a “generar las reuniones, hacer presente esto al gobierno, al equipo político”. Barría advirtió que, si no hay disculpas, “esto marca un antes y un después en las relaciones de la DC con la ministra Tohá, que ya se ha caracterizado por un trato odioso, de patrona de fundo con los partidos que la terminan apoyando”.

“Es una situación que nos indigna, porque señalar que la DC fue partidaria del Golpe es algo totalmente falso. Hubo explicaciones posteriores al Golpe, algunas desafortunadas, pero antes del Golpe Patricio Aylwin, junto al cardenal Raúl Silva Henríquez hicieron todo lo posible para que la crisis política que había en el país tuviera una salida. Luego del Golpe, fueron abogados, políticos democratacristianos que dieron una férrea defensa en favor de los derechos humanos y para buscar el restablecimiento de la democracia”, profundizó Barría.

Por su parte, el expresidente de la Cámara Ricardo Cifuentes, también militante DC, publicó ayer en sus redes sociales: “Doblemente mal la ministra del Interior. Primero, la DC no fue partidaria del Golpe de Estado. Segundo, las alianzas se hacen con sentido de construir una propuesta país común. No por un simple calculo matemático de mayorías para ganar una elección”.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Jorge Donoso, uno de los militantes de la falange que el 13 de septiembre de 1973 firmó la declaración del “Grupo de los 13″ en rechazo al golpe militar también decidió responderle a Tohá. Consultado por este medio, señaló que “lamento la postura equivocada de la ministra sobre la posición del partido. Si ella leyó la declaración del partido con ocasión del Golpe, no podría afirmar lo que dijo. Hay que reconocer que hubo una posición de aceptación de lo que fue el Golpe de Estado, y eso no lo discuto, pero es muy distinto a decir que el partido estuvo por el Golpe de Estado”.

Además, Donoso lamentó que “la ministra, en una entrevista en El Mercurio, dice que ella se identifica con las tareas hechas por los gobiernos populares, desde el Frente Popular hasta hoy día. Y cuando habla de la Concertación, habla de los gobiernos de Lagos y Bachelet. O sea, omite el gobierno de Aylwin y de Frei Ruiz-Tagle”.

22.01.2024 JORGE DONOSO FOTO: BASTIAN SEPULVEDA

Los dichos de la secretaria de Estado no solo provocaron molestia en la falange. El jefe de la bancada PPD e independientes, Jaime Araya, afirmó que “esperaría que la ministra corrija sus palabras, porque yo me siento personalmente ofendido. Mi padre (Pedro Araya) era diputado por la DC, fue preso político, fue torturado, no era ningún golpista. Me parece que eso no es aceptable, espero que pueda expresar sus excusas ante la DC”.