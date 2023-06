De “Lo felicitamos por su triunfo” a “Muy apenados por su actuación“: el giro de Evo Morales contra Boric en Twitter

El exmandatario de Bolivia Evo Morales ha experimentado un giro respecto de su visión sobre el Presidente Gabriel Boric y pasó de celebrar su triunfo en las elecciones de 2021 a criticar las últimas declaraciones del mandatario chileno sobre la situación en Venezuela.

“Muy apenados por la actuación del hermano presidente de Chile que se olvida de la vocación antiimperialista de Allende y repite ataques de Trump contra el pueblo de Venezuela. La lucha por la soberanía y dignidad de América Latina debe ser coherente y consecuente”, escribió Morales la mañana de este jueves en su cuenta de Twitter.

Los dichos de Evo hacían referencia a una controversia que se desató luego de las declaraciones del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien recibió al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la reciente cumbre de presidentes de Sudamérica realizada en Brasilia. “Sabes la narrativa que se construyó contra Venezuela, de la antidemocracia, de autoritarismo”, dijo Lula, defendiendo al gobierno de Caracas de las críticas recibidas por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, sin hacer alusión a las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

“Está en tus manos, compañero, construir tu narrativa y dar vuelta a este partido para poder vencer definitivamente y que Venezuela vuelva a ser un país soberano donde solamente su pueblo, a través de una votación libre, diga quién va a gobernar”, sostuvo el inquilino del Palacio de Planalto.

Al abrir el encuentro presidencial este martes, Lula señaló que la región abandonó por divisiones ideológicas sus “canales de diálogo y los mecanismos de cooperación”. “Con esto perdimos todos”, subrayó Lula en un discurso que fue transmitido en vivo por la televisión oficial brasileña, a diferencia de los que siguieron de otros presidentes.

El Presidente Boric discrepó de los dichos planteados por el mandatario brasileño al respecto. Así, enfatizó que “tenía una discrepancia con lo que señaló el Presidente Lula el día de ayer, en el sentido que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa”. “No es una construcción narrativa; es una realidad, es seria y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria”, agregó el mandatario chileno.

Cuando el Presidente Boric ganó las elecciones en diciembre de 2021, Evo Morales fue uno de los primeros en reaccionar y envió sus felicitaciones mediante su cuenta de Twitter. “Saludamos la vocación democrática del hermano pueblo chileno y felicitamos a Gabriel Boric por su triunfo”, escribió.

En la misma línea, miembros del gobierno boliviano de Luis Arce y su partido, Movimiento al Socialismo (MAS), también celebraron el triunfo de Boric. Uno de los primeros en festejar la victoria fue el presidente del Senado del país vecino, Andrónico Rodríguez, quien expresó su deseo de que esto suponga el inicio de una “nueva etapa de relaciones diplomáticas” entre ambos países.

En esa oportunidad, el vocero presidencial boliviano, Jorge Richter, consideró que “la patria grande, la justicia social y las ideas socialistas toman las calles de nuestra América Plurinacional” al mencionar los triunfos de Arce en Bolivia, Pedro Castillo en Perú, Xiomara Castro en Honduras y ahora Boric en Chile.

A los elogios se sumó la viceministra de Comunicación de Bolivia, Gabriela Alcón, quien destacó el viraje regional hacia la izquierda y consideró que “se verá más adelante en los niveles diplomáticos” una eventual mejora en las relaciones con Chile.

Evo Morales reaccionó a los dichos de Gabriel Boric.

Morales volvió a felicitar a Boric con motivo de su asunción en marzo de 2022. “Saludamos la posesión del hermano Gabriel Boric como el presidente más joven de la historia de Chile. Su elección trae la esperanza de una revolución democrática y social en beneficio de la inclusión, integración, hermandad y solidaridad. Bolivia y Chile son pueblos hermanos”, escribió en Twitter el 11 de marzo de 2022.

Dos días después, Morales destacó que la posesión del Presidente Boric y su “proceso de Cambio Ciudadano” era “una esperanza para relanzar procesos de integración, como UNASUR”.

Así, apenas fue investido en marzo de 2022, el Presidente Boric instó a su par boliviano, Luis Arce, a retomar las relaciones diplomáticas que se rompieron a finales de la década de los 70. “Tenemos muchos elementos de integración que podemos trabajar (con Bolivia). La reanudación de relaciones diplomáticas es un punto de llegada, me encantaría avanzar hacia allá, sólo depende de que haya voluntad de ambas partes”, señaló Boric durante su primer encuentro como presidente con la prensa extranjera.

“Creo que es absurdo que dos países vecinos con una historia común en América Latina hace tanto tiempo no tengan relaciones diplomáticas. El último momento en que tuvimos fue cuando estábamos en dictadura”, sostuvo durante la cita en La Moneda. En marzo de 1978, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile y desde esa fecha ambos mantienen relaciones exclusivamente a nivel consular, sin embajadas.

La situación bilateral fue particularmente tensa en los últimos años por la demanda planteada en 2013 por el gobierno de Evo Morales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en busca de un fallo que obligara a Chile a negociar en firme el acceso soberano al Océano Pacífico reclamado por Bolivia.

En 2018 la CIJ determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar con Bolivia, aunque las autoridades bolivianas entienden que la sentencia no supone un impedimento para que haya un diálogo.

“Chile no negocia su soberanía, como me imagino no hace ningún país. Entiendo que el Presidente Arce tenga que decir ciertas cosas, pero a lo que le he invitado, y creo que hay buena disposición de ambos, es a no poner la carreta delante de los bueyes”, sostuvo Boric en marzo de 2022.

En septiembre de 2022, Morales lanzó varios tuits donde reiteraba la propuesta de “mar para Bolivia”, citando incluso la condena del mandatario chileno a “lo que llama ‘invasión a Ucrania, violación de su soberanía y el uso ilegítimo de la fuerza’ por parte de Rusia”. “Tengo confianza de que asumirá misma posición con relación a la invasión de 1879 y reafirmará su propuesta de #MarParaBolivia”.

En noviembre de ese año, Morales se mostró crítico de los comentarios de Boric por las elecciones efectuadas el día 6 de ese mes en Nicaragua. “El domingo se realizaron elecciones municipales en Nicaragua. De 153 alcaldías ‘en disputa’ Ortega ganó las 153. Un proceso electoral que se realiza sin libertad, justicia electoral confiable y opositores presos o proscritos no es democracia en ninguna parte del mundo”, dijo el presidente de Chile en un tuit del 9 de noviembre.

Al día siguiente, Morales señaló en la misma red social: “Allende fue derrocado por un golpe sangriento ejecutado por la CIA de EE.UU. Lamentamos que el hermano Presidente Gabriel Boric coincida con el eterno perdedor, heredero del dictador y agente golpista de EE.UU., Jorge Quiroga (expresidente de Bolivia) para sumarse a los ataques de la CIA contra Nicaragua”.

En marzo pasado, Morales encontró en el tema migratorio un nuevo motivo para cuestionar a Boric. Tras denunciar “la llamada ‘reconducción’ con militarización y sin coordinación bilateral”, comentó: “Lamentamos la posición unilateral del hermano presidente de Chile, Gabriel Boric, hacia migrantes que son víctimas de los bloqueos económicos de EE.UU. contra Venezuela y las políticas de hambre del modelo neoliberal en América Latina. Respeten los derechos humanos”, señaló en Twitter.

Y a fines de mayo, el respaldo que le entregó Chile a Perú para asumir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico fue el motivo de la nueva ofensiva de Morales contra Boric. “Muy preocupados por la decisión del hermano presidente de Chile de apoyar al gobierno ilegal e ilegítimo de Dina Boluarte para la presidencia protempore de la Alianza del Pacífico justo cuando se autoriza la intervención militar de EE.UU. en Perú”, escribió el exmandatario boliviano el 24 de mayo pasado.

“Parece que el hermano presidente de Chile olvida que Allende fue víctima del intervencionismo de la CIA. La presencia de las FF.AA. de EE.UU. en territorio peruano corresponde al plan injerencista del Comando Sur para usurpar los recursos naturales de la región, especialmente litio, oro y agua dulce. La autorización del ingreso de esas tropas, atenta contra la paz en Latinoamérica”, señaló en Twitter.

Así, la declaración de Morales se producía luego de que la viceministra de Relaciones Exteriores chilena, Gloria de la Fuente, señalara que la presidencia pro tempore de la entidad le correspondía a Perú. “Nuestro gobierno, a través de su canciller, ha sido muy claro con respecto a nuestra posición respecto a la Alianza del Pacífico. Nosotros creemos que efectivamente la Presidencia pro tempore le corresponde al Perú”, dijo De la Fuente tras una reunión mantenida en Lima con el viceministro de Relaciones Exteriores peruano, Ignacio Higueras.