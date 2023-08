Desazón en el Socialismo Democrático: acusan falta de información de La Moneda en cambio de gabinete

“No sé nada, de verdad que no me han dicho nada”.

Esa es la respuesta más frecuente que, esta mañana, se ha emitido desde las directivas de los cuatro partidos del Socialismo Democrático, coalición que agrupa al Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical y el Partido Liberal. Y es que, según aseguran varios de sus principales dirigentes, la comunicación con La Moneda ha sido casi nula y, durante la mañana, debieron limitarse a mantenerse al tanto del tercer ajuste ministerial de la administración del Presidente Gabriel Boric a través de la televisión y los comentarios de pasillo.

Dentro de lo poco que se les adelantó, durante esta mañana a los partidos de gobierno se les hizo llegar un mensaje de texto para citarlos a La Moneda a las 12.30 horas de esta jornada, para que participen del cambio de gabinete. El mensaje, además, fue reforzado por llamados telefónicos desde el Ministerio del Interior.

Por lo mismo, durante esta jornada, y luego de que La Tercera adelantara anoche que hoy habría cambio de gabinete, los timoneles de las distintas colectividades del Socialismo Democrático han retomado las conversaciones entre ellos para intentar esclarecer cómo los afectará el ajuste ministerial, el que, en todo caso, tiene el foco puesto en las carteras lideradas por Apruebo Dignidad, como Educación, Bienes Nacionales y Desarrollo Social.

El nerviosismo reinó particularmente al interior del Partido Radical, liderado por Leonardo Cubillos. Y es que, al tener solo un ministerio a su cargo -el de Minería a través de la médico Marcela Hernando-, les aterraba la idea de quedar fuera del gabinete, así como ocurrió en el último ajuste ministerial, que dejó al Partido Liberal, encabezado por Juan Carlos Urzúa, sin ningún secretario de Estado, de la mano de la salida de la salida de Juan Carlos García de Obras Públicas.

Horas antes del ajuste, el líder de los radicales envió un mensaje a sus correligionarios para hacerles saber que “se me ha comunicado que habrá cambio de gabinete y que ello implicará la salida de nuestra ministra Marcela Hernando”. La exdiputada ha sido blanco de críticas a lo largo de la administración del Presidente Gabriel Boric, debido a su bajo conocimiento pública y a una mala evaluación al interior de Palacio. Además, su nombre también ha levantado cuestionamientos al interior del Partido Radical, puesto que la comunicación entre ella y la tienda no ha sido tan fluida como la directiva quisiera.

A través del mensaje que envió Cubillos también se dio a conocer que “se me comunicó por el Presidente que la reemplazante (de Hernando) sería Aurora Williams”. Con su llegada, se suma al gabinete uno de los rostros más visibles del bacheletismo. Sin ir más lejos, Williams se desempeñó como ministra de Minería durante los cuatro años del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Pese a que mantuvieron el ministerio, desde el Partido Radical resienten que no se les consultara respecto al nombramiento de Williams. De hecho, algunos de los dirigentes de la colectividad apuntan a que su incorporación al gabinete respondería más bien a su cercanía con la expresidenta Bachelet. Con todo, dentro de la tienda reconocen que la exministra se caracteriza por ser “más partidaria” que Hernando, por lo que ven con buenos ojos su llegada a La Moneda.

Aurora Williams. FOTO: SEBASTIAN BELTRÁN GAETE/AGENCIAUNO

En el caso del Partido Socialista, para calmar las ansias, la senadora Paulina Vodanovic, quien es presidenta del PS, se reunió con el jefe de gabinete del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien también milita en esa colectividad.

17/07/2023 PAULINA VODANOVIC FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En esa y otras conversaciones, al partido se le dejó en claro que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, no corre peligro en esta pasada, pese a que ha sido fuertemente cuestionado debido a su gestión en medio del lío de platas entre distintas fundaciones y reparticiones gubernamentales. Y es que el caso más visible de esa crisis, el de Democracia Viva, ocurrió entre dicha organización y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región de Antofagasta, dependiente de la cartera a cargo del socialista.

Además de Montes, dentro del partido hubo inquietud por el futuro de la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien, si bien no es militante del PS, sí es cercana a la colectividad. En el caso de ella, dentro de la tienda reconocen que su desempeño ha sido malo. Recuerdan, entre otras cosas, las críticas que recibió luego de compartir un “tip de mujer” previo al corte de suministro de agua en medio de las fuertes lluvias que afectaron a la zona central del país este invierno.

La timonel tiene contemplado compartir un almuerzo con el resto de su directiva para analizar en profundidad el ajuste ministerial.

En el caso del PPD, la situación es más compleja. Dentro de la colectividad ya es un hecho que Víctor Barrueto (PPD) dejará la subsecretaría de Defensa luego de 159 días en el cargo. En su reemplazo, asumirá el exconvencional socialista Ricardo Montero, quien, hasta hoy, se desempeñaba como jefe de gabinete de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

En todo caso, dentro de la colectividad que actualmente dirige Natalia Piergentili algunos dicen sentirse recompensados por la llegada de la actriz Carolina Arredondo (conocida por producciones como Martín Rivas, Témpano y Los Venegas) al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en reemplazo de Jaime de Aguirre. Si bien ella no es militante PPD, es hija de la diputada Carolina Marzán (PPD). Por lo mismo, algunos de los dirigentes del partido la consideran de sus filas. Otros, en cambio, advierten que el nexo familiar no es suficiente.

JAIME DE AGUIRRE FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Como sea, el cambio no dejó satisfechos a todos al interior de la coalición. A través de un video, el senador socialista Fidel Espinoza manifestó que “los problemas que tiene el país y el gobierno no están en esos cuatro ministerios que se cambiaron. Los problemas que tenemos son políticos y es bastante incompresible que no se modifique a nadie del comité político (...). Yo creo que hay responsabilidades políticas en otros ministerios, pero es el Presidente el que toma las definiciones y es él quien determina si se cobran esas responsabilidades políticas o no”.