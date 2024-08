Despelote en Amarillos: presidente y secretario general del Biobío renuncian a su militancia tras inscripción de candidaturas

La inscripción de candidatos para las elecciones de octubre aún repercute entre los partidos políticos. En Amarillos por Chile, encabezado por el diputado Andrés Jouannet, las cosas llegaron a un punto máximo de tensión luego de que el presidente y el secretario regional del Biobío, Augusto Parra y Ricardo Yaconi, respectivamente, renunciaran a la colectividad como muestra de disconformidad por el resultado de la negociación con los demás partidos de oposición.

A través de un comunicado, que pilló por sorpresa a la directiva regional, el hoy exsecretario general, acusó “prácticas desleales de la dirigencia nacional de Amarillos hacia candidatos de la región, a quienes bajaron minutos antes de que cerrara el plazo de inscripción el pasado 29 de julio”.

Yaconi, en particular, apuntó contra Jouannet y aseguró que él encabezó “una gestión oscura al mando de la tienda”, junto a dirigentes nacionales, como Ricardo Brodsky (secretario general) y Eduardo Jara (subsecretario regional). Afirmó que la gestión de la directiva “ha sido paupérrima, pues ha hecho primar los intereses de Demócratas en perjuicio de nuestro propio partido en la región. Aquello es intolerable, más aún cuando se bajan cartas que nosotros conseguimos con mucho esfuerzo y que fueron descartadas sin explicación alguna”.

Una de las candidaturas que se bajó fue la de Parra, quien aspiraba a competir por la Gobernación Regional del Biobío. Y cuando lo hizo, junto con renunciar a su militancia, acusó desencuentros con la directiva nacional.

Junto con eso, Yaconi acusó que hubo “una denuncia sobre falsificación de huellas digitales y de firmas en una lista que encabezó gente de la gobernación regional del Biobío, con la intención de competir en las elecciones internas del partido. Informamos a tiempo de eso a Santiago y nunca se tomaron medidas”.

En el comunicado Yaconi aprovechó de sincerar que “extraño los lineamientos de quienes fundamos el partido, apegados al deseo de diferenciarnos del resto de las fuerzas políticas. Esa fue la matriz que movió a que Cristian Warnken creara Amarillos por Chile y que a sus filas entraran destacadas personalidades como Soledad Alvear, Mariana Aylwin, Gutenberg Martínez, René Cortázar, Jorge Burgos, Isidro Solís, Felipe Sandoval, entro otros. Estoy seguro que todos ellos no conocen estas malas prácticas, de las cuales sentirían una profunda vergüenza”.

Desde el partido, en todo caso, advierten que tanto Parra como Yaconi tenían “agenda propia”, pues incluso respaldaron la candidatura por la alcaldía de Concepción de Valentina Pavez (UDI), hija de la senadora Jacqueline van Rysselberghe, por lo que ponen en duda que su disconformidad verdaderamente tenga que ver con “prácticas desleales” como ellos acusan.

Jara, quien fue mencionado por Yaconi en la declaración, respondió que “yo lamento cualquier renuncia al partido (...). Debiera haber habido un diálogo mucho más directo y no enterarnos por la prensa o a última hora de renuncias, cuando este proceso no ha terminado. Renuncias, además, que suponen una serie de hechos que no son reales. Faltó un tiempo de conversación, de reflexión. Nosotros estamos muy abiertos a la crítica y seguros de haber hecho las cosas de acuerdo a los procedimiento que la ley electoral indica”.

Y adelantó: “Seguramente después de la apelación que estamos haciendo al Servel ya van a quedar las cosas en su justa dimensión y ahí habrá que dar a quien corresponda las explicaciones. Pero prejuzgar o asumir conductas y tildarlas de deslealtades no me parecen los términos adecuados”.