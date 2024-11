Diputada Lorena Fries (FA) por denuncia contra Boric: “El ‘yo te creo’ no significa a rajatabla que todas las mujeres somos buenas”

En horas de la noche de ayer se conoció una denuncia por acoso sexual contra el Presidente Gabriel Boric, hecho que habría ocurrido hace 10 años.

Esta denuncia llegó a mover los cimientos del partido del Mandatario, el Frente Amplio, que tiene como uno de los principales sustentos políticos el feminismo, reafirmando con fuerza, en este tipo de denuncias, el eslogan “amiga, yo te creo”, con el cual se ponen del lado de la versión de la denunciante.

En ese contexto es que la subjefa de la bancada del FA -e integrante de la bancada feminista-, Lorena Fries, asegura que dicha frase es “una declaración política en el sentido de que afirma las voces de las víctimas que históricamente no han sido escuchadas”.

En esa línea, Fries agrega que no todas las mujeres denunciantes son víctimas, “porque para eso existe un juicio (...). Si no, ¿para qué tendríamos tribunales de justicia?”.

¿Usted le cree a la denunciante?

El yo te creo es una declaración política que lo que da cuenta es que hoy día, por lo menos la feminista y una parte de la sociedad, escucha las declaraciones de la víctima. Eso, sin embargo, no es una forma de echar por tierra el principio de inocencia. Ese ha sido siempre mi predicamento. Por lo tanto, en principio, obviamente las voces de las víctimas tienen que ser escuchadas, y lo que viene ahora es que en el juicio o en la tramitación judicial queden demostradas las pretensiones de la víctima o la inocencia de, en este caso, el Presidente de la República.

Pero es una declaración que se pone de parte del lado de las víctimas, no es una mera declaración política.

El yo te creo no significa que aunque haya mujeres que cometen delitos, yo voy a creer que no los cometieron. Eso no puede ser. Lo que estoy diciendo es que es una declaración política en el sentido de que afirma las voces de las víctimas que históricamente no han sido escuchadas. ¿Quiere decir eso que todas las víctimas o todas las mujeres son siempre víctimas? No, no quiere decir eso. Porque para eso existe un juicio y para eso existe la presunción de inocencia, que tendrá que probarse o no en juicio. Si no, ¿para qué tendríamos tribunales de justicia?

¿No se pone en entredicho el discurso feminista?

No ponen entredicho nada, porque aquí lo que hay que conciliar es el reconocimiento y la valoración de que las mujeres salgamos a denunciar frente a hechos de violencia y, por otro lado, el que la justicia sea capaz de incorporar una perspectiva de género que dé cuenta de los relatos de las víctimas.

¿Hubiesen tenido una actitud distinta como bancada feminista si el acusado hubiese sido el expresidente Piñera?

Yo habría tenido la misma conducta, porque es lo que he pensado inicialmente. De lo que significa el yo te creo, de lo que significan los derechos humanos y las garantías del debido proceso.

¿No está segura de poder extrapolar esa posición al resto de la bancada?

Es que en general yo puedo hablar desde que yo ingresé a la bancada. Pero en general yo diría que también en esto, generalmente en la opinión pública, lo que quedan son grandes eslóganes que después nadie explica. Y por eso estoy explicando lo que significa el yo te creo. El yo te creo no significa a rajatabla que todas las mujeres somos buenas.

¿No hay un error político de instalar un eslogan sin haberlo explicado antes?

Siempre hay que explicarlo. Y poco tiempo se dan las personas, los medios, etcétera, para poder explicar este tipo de cosas.

¿Se equivocó el Presidente al no dar a conocer este caso antes?

Hubiera sido quizás mejor darlo a conocer antes, pero a lo mejor tampoco estaban todos los elementos. A lo mejor se iba a desestimar la investigación. Y pueden ser ese tipo de cosas de orden más procesal que impidieron que se diera a conocer antes.

¿Espera que, en este caso, el Presidente Boric salga a hablar como lo hizo en el caso Monsalve?

No comparemos la situación de Monsalve con este caso. La situación de Monsalve efectivamente era un funcionario de alto nivel, donde el responsable de dar una explicación sobre lo que estaba ocurriendo, no sobre el caso, ha tenido que ser el propio gobierno. En esta situación personal yo creo que sí puede salir a decir algo él, pero me parece que la declaración pública que sacó la Presidencia por el momento me parece suficiente y habrá que ver cuáles son los pasos que vienen.