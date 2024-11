Diputado Andrés Celis, querellante del caso Monsalve: “Que cercanos al Presidente hayan sabido antes de la denuncia pone en duda los antecedentes”

Hace unas semanas el diputado Andrés Celis (Ind.-exRN) presentó una de las primeras querellas en el marco del caso Monsalve.

En ella, se acusa obstrucción a la justicia, violaciones a la Ley de Inteligencia y se solicita la incautación de los celulares de funcionarios de La Moneda como la ministra del Interior, Carolina Tohá, y de Camilo Araneda, asesor de la división de conflictos de Gobierno Interior, a quien la denunciante acudió antes de interponer su denuncia contra el exsubsecretario del Interior el 14 de octubre. Este último ha estado en el foco debido a que tiene una reconocida cercanía con el Presidente Gabriel Boric y su círculo estrecho de amigos.

En entrevista con La Tercera, Celis asegura que es necesario ampliar las pericias a funcionarios de gobierno porque hoy está demostrado que el circulo del Mandatario sabía de los graves antecedentes que terminaron con la renuncia del exjefe civil de las policías.

Ayer, de hecho, se supo además que el 15 de octubre el Presidente le informó al jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, y al jefe de gabinete de Boric, Carlos Durán, que había una denuncia por abuso contra Monsalve.

Usted pide la incautación de los celulares del algunos funcionarios como Camilo Araneda, ¿por qué el foco en él?

Buscamos que se incauten los celulares de funcionarios que se enteraron de primera fuente de la denuncia. Estamos convencidos de que el círculo cercano del Presidente y también los asesores de la ministra del Interior, Carolina Tohá, no han explicado completamente cómo y cuándo se enteraron de la situación, ni que hicieron con esa información. No me extrañaría que tanto el Mandatario como Tohá no hayan explicado todo lo ocurrido en esos primeros días. Es cosa de mirar las contradicciones en sus declaraciones y que la información ha estado cayendo a goteo. En el caso de Tohá, de manera clara a ella se la ha estado aislando de cualquier tipo de responsabilidad. Ella fue la primera en tener conocimiento del delito y siguió trabajando con la persona que sabía estaba siendo investigada. Entonces nos parece que ella sí tiene un grado de participación.

¿Cree que el hecho de que el círculo del Mandatario se haya enterado antes de lo que se sabía levanta dudas respecto a su versión inicial?

No tengo ninguna duda de que, por ejemplo, que Araneda y otros cercanos al Presidente hayan sabido antes de la denuncia pone en duda los antecedentes que se han entregado. Al final, pudo haber tenido conocimiento de la denuncia muchísimo antes, incluso a través de sus asesores directos. Por eso vamos a pedir que se incauten también los celulares de su jefe de gabinete Carlos Durán y su asesor del Segundo Piso, Miguel Crispi. Ya sabemos que el Presidente también les comentó a ellos lo que había sucedido y les pidió consejos. Por lo que, en mi opinión, se comete un delito al no poner en conocimiento un hecho de tal carácter.

¿Qué le ha faltado explicar al Presidente?

Cuando tuvo conocimiento de este hecho y sus pasos tras conocerlo. Tenemos dudas fundadas de que lo que él ha señalado no es cierto. Es más, hoy día en La Moneda se creó una estructura especial interna para poder llevar este caso desde el punto de vista comunicacional y legal. Entonces lo que nosotros queremos es que él de una señal de cuándo tuvo conocimiento y qué hizo después, porque no nos cuadra lo que ha dicho. Que existiendo una denuncia por violación contra un subsecretario, lo envíe al Congreso a trabajar, le preste recursos fiscales para que vaya a ver a su familia y que dos días después le pida la renuncia, no nos hace sentido. No entendemos que ocurrió en esos dos días, por eso es que también dentro de las diligencias vamos a pedir la bitácora del avión, quienes iban con Monsalve, qué hizo él haya, etc.

Miguel Crispi y el jefe de gabinete del Presidente, Carlos Durán, se enteraron de la denuncia el 15 de octubre ¿qué le parece?

Demuestra un nivel de amateurismo en el tema y de no sopesar lo que había sucedido, porque estamos hablando de que esto ocurrió el 22 de septiembre. Yo creo que querían que el gobierno no saliera dañado políticamente. Pero esa estrategia se les escapó de las manos, porque lo que correspondía era pedir la renuncia del subsecretario en el primer minuto que conocieron del delito. Y hoy día, lo que tenemos, es que día a día estamos conociendo nuevos antecedentes sobre lo que hizo el gobierno. Acá, sin duda, se transgredieron varias leyes y en definitiva nunca sopesaron que aquí no se trataba de proteger al Presidente, sino que se trataba de proteger a la víctima.

En ese contexto, ¿el gobierno debería transparentar qué hizo cuándo se dio a conocer la denuncia?

Yo le pediría al Presidente que transparentara todo, porque finalmente hoy día nos llegó una resolución sobre el cambio de fiscal en la querella y todo apunta a que se va a designar a alguien que sea experto en el tema. Entonces, realmente, viendo y conociendo varios antecedentes, es importante que explique en el fondo cuándo ellos tomaron ese conocimiento. La víctima, esto lo comentó dentro de su entorno, muchos de ellos que trabajan en el gobierno y algunos son cercanos al Presidente, entonces es necesario aclarar eso.

Usted también solicita revisar el celular de Tohá y el jefe de la PDI Eduardo Cerna, ¿qué antecedentes no se ha entregado?

Hay muchas dudas sobre el rol del director de la Policía de Investigaciones, quien fue el que comunicó a la ministra Tohá la denuncia. Por ejemplo, tengo presunciones fundadas de si estuvo en el hotel Panamericano y sería bueno que lo despejara. Sería bueno que se indague también a la ex directora de Inteligencia, Cristina Vilches, y su rol en la revisión de las cámaras. Hay muchas aristas que se van a ir conociendo y que me parece es necesario revisar.