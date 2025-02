Diputado Jorge Durán intenta adelantarse y pide al tribunal supremo de RN la suspensión temporal de su militancia tras denuncia en su contra

El martes se conoció de una acusación de la expareja del diputado Jorge Durán (RN) por violación y abuso sexual. La denuncia fue ingresada durante la madrugada de dicha jornada y hasta la residencia de Durán en la comuna de Colina llegó personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

La imputación al parlamentario tomó por sorpresa a su partido, Renovación Nacional (RN), el que indicó que se enteró por los medios de comunicación de la acusación contra uno de sus militantes. Así, desde la directiva remitieron los antecedentes del caso al tribunal supremo.

“Por la gravedad de la denuncia, esto debe ser investigado en el marco de nuestra normativa penal (…). Desde RN hemos puesto a disposición de nuestro tribunal supremo los antecedentes que hemos conocido, y por la gravedad de esta denuncia esperamos que se esclarezca con la mayor rapidez posible”, señaló la secretaria general, Andrea Balladares.

Sin embargo, y en la antesala de la sesión extraordinaria del órgano disciplinario, el diputado intentó adelantarse -según leen en el partido, como parte de una estrategia- y envió durante esta mañana una carta solicitando ser suspendido de manera temporal mientras se desarrolle la investigación.

“Me dirijo a ustedes con el propósito de solicitar la suspensión temporal de mi militancia mientras se lleva a cabo la investigación en curso, con el objetivo de garantizar total transparencia y evitar cualquier perjuicio a la institucionalidad del partido”, escribió el diputado.

Y agregó: “Como he señalado públicamente, me encuentro enfrentando una acusación infundada que surgió después de que yo mismo denunciara una situación de extorsión y robo en mi contra. He aportado todas las pruebas necesarias y confío plenamente en que la justicia esclarecerá los hechos y demostrará mi total inocencia".

Durán finalizó argumentando que “considero prudente dar un paso al costado de manera temporal, reafirmando mi compromiso con los valores del partido y asegurando que, una vez esclarecida esta situación, podré retomar mi militancia con la frente en alto“.

El legislador, tal como lo manifestó a la jefa de bancada Ximena Ossandón, afirmó estar disponible a entregar “cualquier antecedente adicional que requieran” al cierre de su mail.

En su versión, el militante RN se ha defendido de la acusación afirmando que la primera denuncia fue estampada por él contra su expareja Macarena Villablanca -bajo los cargos de extorsión y robo- tras descubrir el uso de una de sus tarjetas de crédito por parte de ella, a raíz de una supuesta molestia de su expareja por no reanudar la relación.

“Para mi sorpresa, posteriormente a mi denuncia presentó una denuncia en mi contra por abuso, lo que ha generado una situación completamente alejada de la realidad y ha afectado significativamente mi imagen pública”, escribió el diputado RN en Instagram.

Sobre la imputación relativa a delitos sexuales, Durán reconoció haber mantenido un “momento íntimo de manera consensuada” durante la madrugada del sábado pasado. Lo que difiere del testimonio de Villablanca, quien en su relato afirmó que la relación no fue consentida.

En RN, en todo caso, transmiten que la carta del diputado no tiene ninguna injerencia y que solo intentó hacer una jugada política debido a que lo más probable es que sea suspendido de su militancia. Esto mismo ocurrió hace unos días con el exdiputado Camilo Morán, quien fue formalizado por falso aviso de bomba, motivo por el cual también fue suspendido de la colectividad.