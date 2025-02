Los pasos a seguir en RN tras la acusación contra diputado Jorge Durán por delitos sexuales

Fue a primera hora de esta jornada que se conoció de una acusación de la expareja del diputado Jorge Durán (RN) por abuso sexual. La denuncia fue ingresada en horas de la madrugada de este martes y hasta la residencia de Durán en la comuna de Colina llegó personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

En una declaración pública, el parlamentario aseveró que mantenía la convivencia con su exnovia, pues ella “se encontraba sin empleo y sin un lugar donde residir”. En ese contexto, el militante RN afirmó que el pasado viernes la mujer “participó voluntariamente en la reunión junto a otros invitados. Esa noche, ambos compartimos un momento íntimo de manera consensuada”.

Así, Durán afirmó que la primera denuncia fue estampada por él, por extorsión y robo, tras descubrir el uso de una de sus tarjetas de crédito por parte de ella, a raíz de una supuesta molestia de su expareja por no reanudar la relación. “Para mi sorpresa, posteriormente a mi denuncia, presentó una denuncia en mi contra por abuso, lo que ha generado una situación completamente alejada de la realidad y ha afectado significativamente mi imagen pública”, escribió el diputado RN en Instagram.

La denunciante, en una declaración a la prensa, sostuvo que sobre la exigencia de pagos que le realizó al diputado correspondía a “boletas pendientes, porque yo le manejaba las redes sociales. Están las pruebas, eran boletas de honorarios, se suponía que desde enero íbamos a hacer un contrato en el Congreso”. Así, sobre los hechos de connotación sexual no entró en detalle, argumentando que los antecedentes están en Fiscalía, aunque sí remarcó que Durán “tenía actitudes violentas, pero eran casuales (…). Está con tratamiento de psiquiatra, con medicamentos, pero a la vez estaba bebiendo alcohol”.

La acusación tomó por sorpresa a Renovación Nacional (RN) y sus dirigentes afirman que tomaron conocimiento de la situación por las publicaciones de prensa. Solo en horas de esta mañana Durán se comunicó con la jefa de bancada y vicepresidenta de la colectividad, Ximena Ossandón, para manifestarse a disposición de entregar una versión más acabada a sus pares.

La parlamentaria relató a La Tercera que “Jorge me escribió, me dio explicaciones sobre por qué no nos había avisado. Pero más que dar explicaciones a la bancada, porque él ya dio un comunicado, se tiene que concentrar en el proceso con Fiscalía. No le aporta en este minuto seguir dándonos explicaciones a nosotros”.

De todas formas, la directiva ya anunció que pondrán a disposición del tribunal supremo de la colectividad los antecedentes que involucran a Jorge Durán “para que adopte las medidas correspondientes (…). Mientras tanto, esperamos que la investigación avance y permita esclarecer la grave denuncia”. En la colectividad aseguran que el órgano disciplinario ya se convocó para sesionar lo antes posible por el caso del diputado. Mientras que Ossandón ya adelantó que desde la bancada también deben evaluar su continuidad con la información conocida.

La secretaria general, Andrea Balladares, añadió que “hemos tomado conocimiento a través de distintos medios de comunicación sobre una grave denuncia en contra del diputado Jorge Durán. Por la gravedad de la denuncia, esto debe ser investigado en el marco de nuestra normativa penal. También por medios de comunicación nos hemos enterado de la declaración del diputado Jorge Durán. Desde RN hemos puesto a disposición de nuestro tribunal supremo los antecedentes que hemos conocido y por la gravedad de esta denuncia esperamos que se esclarezca con la mayor rapidez posible”.

Quien debió salir a referirse fue su par en la bancada, el diputado Eduardo Durán. Aunque no en defensa del parlamentario, sino que para aclarar que la denuncia no es contra su persona ante la confusión que se ha dado a través de redes sociales.

“Ante mensajes intimidantes que he recibido en redes sociales quiero ser categórico: no tengo ninguna relación con las acusaciones de abuso sexual que han circulado en los medios. Quien está involucrado es el diputado Jorge Durán, del distrito 9, no yo. Yo soy Eduardo Durán, diputado del distrito 13 y rechazo cualquier intento de ensuciar mi nombre con insinuaciones falsas. Este tipo de acusaciones son extremadamente graves y requieren de acciones claras y firmes. Como bancada debemos establecer una postura inequívoca. Hasta donde yo recuerdo, no tenemos un protocolo para enfrentar un caso así. Espero que la jefatura de bancada actúe con la responsabilidad que la situación exige y tome una decisión. O que el propio diputado acusado asuma su caso y se autosuspenda mientras dure la investigación”.