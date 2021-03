Duelo Peñaloza-De la Carrera y seguridad marcaron debate de candidatos por la alcaldía de Las Condes

A las 20.30 de ayer inició el debate entre los candidatos que llegaron hasta los estudios de La Tercera para ser parte de Conversaciones LT. Durante una hora, Nicolás Preuss (DC), Marcelas Cubillos H. (Acción Humanista), Gonzalo de la Carrera (Republicanos) y Daniela Peñaloza (UDI) debatieron sobre los ejes que marcan la discusión y campaña en la comuna de Las Condes.

Propuestas en seguridad -que para las cuatro cartas es un tema crítico en la comuna-, la forma en que la municipalidad se hace parte de la integración social en cuanto a la distribución de recursos, el posible aplazamiento de los comicios de abril y una intensa discusión entre la carta de Republicanos y de la UDI marcaron el espacio.

Prevención, persecución, participación: las propuestas en seguridad

El aumento de delitos en Las Condes fue el primer punto abordado. Ante la pregunta de un suscriptor de La Tercera, los candidatos explicaron sus propuestas dirigidas a combatir la delincuencia y el narcotráfico.

Daniela Peñaloza (UDI) afirmó que “lamentablemente no está dentro de las atribuciones darles mayores facultades a nuestros inspectores municipales”. Ante eso, dijo estar por un fortalecimiento de la organización vecinal y dotar de mayor tecnología e inteligencia, enfocándose en la prevención.

Por su parte, Nicolás Preuss (DC), respaldado por el candidato a gobernador Claudio Orrego, dijo estar por una visión de un “plan integral” para conectar la RM. “Lo que pasa en La Pintana tiene un efecto directo en la delincuencia de las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea”, afirmó, y agregó que el uso de los espacios públicos es clave.

Gonzalo de la Carrera (Republicanos) dijo ser partidario de una “mayor gestión”. “Chile se puso más violento, Las Condes se puso más insegura (...), tenemos narcotraficantes en nuestras plazas”, afirmó el ingeniero, y en ese sentido, ofreció más investigación y persecución penal para aumentar la tasa de condenas.

La candidata de Acción Humanista, Marcela Cubillos H., optó por un trabajo en conjunto con los vecinos en planes cuadrantes y “que ellos participen de la seguridad vecinal, y para eso los espacios públicos deben ser ocupados por los vecinos para bajar la criminalidad”.

Las horas extras que le enrostró De la Carrera a Peñaloza

Mientras el candidato del Partido Republicano exponía sobre su proyecto eje -que consiste en construir dos mil viviendas sociales- decidió apuntar sus dardos al uso de recursos en Las Condes. Interpeló directamente a Daniela Peñaloza, señalando que la exsubdirectora de la Dideco de Joaquín Lavín habría cobrado “160 horas extras durante dos meses cuando todo el país estaba en crisis”, además de aludir a un malgasto de recursos producto de “operadores políticos”.

La carta UDI no dudó en responder: “Yo lamento, Gonzalo, que tú insistas en un tema en el que yo he sido sumamente clara en decir y en demostrarte que es una mentira y una falsedad”. Ante esto, De la Carrera la interrumpió para decirle: “Está en Transparencia, la cifra no la puedes negar, ganaste más de nueve millones de pesos durante meses en que los chilenos sufrían, ¿eso te parece ético?”.

Finalmente, para aclarar la situación, Peñaloza se comprometió a “subir a mis redes sociales las remuneraciones a las cuales hace alusión el candidato De la Carrera para que vean que está faltando a la verdad”, y cerró el punto interpelando a su contendor: “Parece que te incomoda en serio un liderazgo joven y femenino como el que yo represento”.

Ante este enfrentamiento que se extendió por varios minutos, Preuss criticó que se trata de discusiones de “la vieja política” y Cubillos dijo que no correspondía tomarse de esa manera los espacios de debate.

Integración social: un eje en disputa

Que todas las comunas tengan los mismos recursos fue un punto en que hubo diferencias entre las cartas.

Peñaloza (UDI) recalcó que su foco está en combatir las desigualdades entre barrios de Las Condes y que la mirada de descentralización fiscal es clave para enfrentar el tema. En la diferencia de presupuestos entre comunas enfocó su exposición Preuss (DC): “Estoy por la reestructuración. Tiene que haber una redistribución per cápita y un incentivo a la gestión de los municipios para acceder a más recursos”.

De la Carrera (Republicanos) hizo énfasis en que “para igualar el per cápita de las distintas comunas, que es algo deseable, no se puede recurrir al bolsillo de los vecinos de Las Condes, tiene que recurrirse al bolsillo del Estado”. Mientras que Cubillos planteó que “hay que tener un piso mínimo para todas las comunas” y postuló “trabajar en programas conjuntos” entre la comuna y otras de la RM.

Aplazar las elecciones: posturas cruzadas

Preuss (DC) y Cubillos (Acción Humanista) fueron los que se mostraron más críticos. El decé fue tajante: “De no mediar una cuarentena total en los últimos 10 días y si se mantienen los indicadores de la pandemia, yo estoy por aplazar las elecciones”. Además, hizo hincapié en la ayuda económica a través de una renta básica universal. Cubillos, por su parte, criticó el manejo de la pandemia por el gobierno: “Yo no creo que se están haciendo bien las cosas”, y ante las elecciones dijo que “el derecho a la salud y a la vida es fundamental”.

Diametralmente distinta fue la visión del candidato republicano. “Estoy por felicitar al gobierno por el excelente manejo de la pandemia”, afirmó De la Carrera. Asimismo, valoró la cuarentena decretada por el gobierno y aseguró “que vamos a llegar sin problemas a las elecciones”. Peñaloza indicó que la “decisión final tiene que estar dada por la autoridad sanitaria” y valoró que los comicios se dividan en dos días, pues para ella “la salud tiene que estar primero”.

Al finalizar, cada candidato manifestó sus ejes clave. De la Carrera (Republicanos) apostará por un enfoque en mayor gestión en seguridad. Preuss (DC) destacará el mejoramiento en la eficiencia en el uso de recursos y mayor salud. Cubillos (Acción Humanista) impulsará la primera oficina de la mujer y la participación vinculante de los vecinos en la toma de decisiones, mientras el principal eje de Peñaloza (UDI) será la mayor seguridad enfocada en prevención y la salud mental.