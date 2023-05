El arsenal perdido de Pinochet: Fiscalía abre causa por tráfico de armas que incluye un fusil, 17 pistolas y se sospecha que están en manos de narcos

Fue en manos de una banda dedicada al tráfico de drogas en Valdivia que apareció la pistola marca Pietro Beretta, calibre 380. El grupo era investigado por haber atacado la casa de otro narcotraficante de la ciudad, sin embargo, al momento del arresto de diez de los integrantes de esta banda delictual, entre las pertenencias incautadas los policías identificaron que en esta peculiar arma había un grabado que decía: “Augusto Pinochet U.”.

Para verificar el origen del arma, el Ministerio Público ingresó el número de inscripción de la pistola en el sistema de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN). Es ahí donde saltó la alerta, dando cuenta que la Pietro Baretta tenía como propietario a Augusto José Ramón Pinochet Ugarte.

Los imputados de la banda de “El Jordan” quedaron en prisión preventiva y se estableció -por ahora- que todo tenía que ver con un ajuste de cuentas con otra banda rival, pero, entre los policías y los investigadores de la Fiscalía Regional de Los Ríos, se instaló la duda: “¿Por qué un arma de estas características está acá, cómo llegó desde Santiago a Valdivia?”.

Las primeras diligencias arrojaron que la pistola había sido denunciada como extraviada el 30 de abril del 2014, en la 53 comisaría de Lo Barnechea, por parte de un familiar del dictador. Pero, con el correr de los días, fueron aparecieron más pistas sobre el origen de esta arma con capacidad para disparar en una distancias de hasta 20 metros.

La sorpresa se instaló entre los policías y fiscales del Ministerio Público cuando se llegó a un dato clave: cuando se denunció el extravío de esa arma, en 2014, no sólo se expuso la desaparición de la Pietro Baretta, sino que también de un verdadero arsenal inscrito legalmente a nombre de Pinochet. Se trata de un fusil, pistolas de marca Glock, Zick, Colt, SIG Sauer y revolveres Taurus, entre otros. En total, son 18 armas sin destino conocido.

La denuncia del hijo de Pinochet: “Fueron vendidas o regaladas”

El hijo menor de quien fuera comandante en jefe del Ejército, Marco Antonio Pinochet Hiriart, fue quien interpuso la denuncia en Carabineros.

Según se resumió en el parte policial, Marco Antonio, dijo que “el día 01 de enero de 2014, efectuó un inventario de las cosas de su padre, Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, en la que era su residencia ubicada en Los Flamencos Nº 3796, Lo Barnechea, percatándose que faltaba un gran número de armamentos de diferentes marcas y calibres, y que tenía debidamente inscritas con descripción de coleccionista y una de ellas con descripción de arma para defensa personal”.

En esa misma línea, se consignó que “hasta la fecha de la denuncia, a saber, 30 de abril de 2014, no han sido encontrados, por lo que presume que hayan sido regalados, o vendidos por su padre, desconociendo las identidades de las personas que podrían tener dichos armamentos”.

Fue la Fiscalía Metropolitana Oriente quien tomó la denuncia, sin embargo, el 25 de junio de ese año invocó la facultad de no iniciar investigación, solicitud que fue acogida por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Según expuso esa vez el fiscal Paul Martinson, “los hechos relatados, no constituyen delito, toda vez que, en el presente caso, no consta en la denuncia, la existencia del ánimo de apropiarse de cosa ajena, con el objeto de causar perjuicio a otro”.

Nueve años después, el panorama cambió. El arma encontrada en Valdivia dio cuenta que el resto de las armas pedidas de Pinochet podrían estar en manos de bandas criminales o siendo comercializadas en un mercado negro que abastece frecuentemente a los grupos delictuales.

Por lo mismo, el Ministerio Público decidió separar la investigación que lleva del caso de ajustes de cuentas y abrir una hebra investigativa a parte, la cual quedará en manos del fiscal regional de Los Ríos, José Agustín Meléndez, quien ya dispuso recabar todos los antecedentes de la causa originada en la Fiscalía Oriente para comenzar a trazar el origen, recorrido y último paradero, de peligrosas armas de fuego de propiedad de Augusto Pinochet.