El ‘coaching’ de Amarillos por Chile para explicar que no son un partido de derecha

“Centro a favor”. Ese es el nombre con el que finalmente se inscribieron los partidos Amarillos por Chile y Demócratas ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), con el fin de compartir sus minutos en pantalla durante la emisión de la franja televisiva previa al plebiscito del 17 de diciembre. Lo harán de esa forma para diferenciarse de las otras colectividades que, así como ellos, respaldan la opción “A favor”: el Partido Republicano, la UDI, Renovación Nacional y Evópoli.

Hasta ayer por la noche, también era una opción llamarse “Progresistas A Favor”, pero optaron por remarcar que ellos pertenecen al centro político.

La elección del nombre no es casual. En Amarillos por Chile ha habido una particular preocupación durante las últimas semanas en que su colectividad no sea concebida por la ciudadanía como un partido de derecha al coincidir con ellos en su postura sobre el referéndum.

Por lo mismo, han tomado acciones. Desde el comité político revelan que en los últimos días entre los militantes se ha enfatizado que las vocerías, discursos y apariciones públicas deben estar marcadas por reivindicar los principios que llevaron a Amarillos a formarse como partido y remarcar que pretender ser los continuadores de la Concertación.

En esa línea, y para hacer frente a la campaña, planean argumentar que el texto constitucional cimenta bases para el crecimiento y para devolverle a Chile la seguridad institucional, evocando lo que fue el trabajo de la Concertación. Así, la bajada comunicacional que preparan es hacer ver que votar “A favor” es un “acto de responsabilidad” con Chile.

A la vez, planean hacer ver que las circunstancias políticas actuales los han puesto en la misma vereda que a la derecha ante las urnas, pero que eso en ningún caso implica compartir una posición ideológica. Varios dirigentes amarillos dicen compartir las palabras de la senadora Ximena Rincón (Demócratas) quien, en entrevista con La Tercera, dejó en claro que “aquí no hay pacto electoral, solo nos estamos pronunciando frente a un texto”.

8 de Noviembre del 2023 La senadora Ximena Rincon conversa con el diputado Andres Jouannet en el patio del Congreso Nacional. Foto: Dedvi Missene

Consultado por este medio, el presidente de Amarillos, el diputado Andrés Jouannet, señaló que “nosotros somos diferentes (a la derecha). Somos un partido de centro, tenemos una tradición distinta, venimos de otra cultura política. En mi caso, me siento heredero de la Concertación. Nunca la he renegado, mientras otros se escondían. Lo que nosotros vamos a mostrar es lo que Chile puede ser, lo que fue en los 90. Los 90 los hicimos nosotros”.

“El centro político aspira a que Chile pueda llegar a ser un país desarrollado. Lo que no queremos es lo que le ocurrió a Sergio Micco ayer, ese es el Chile que quieren y justifican los otros, fundamentalmente los que están votando ‘En contra’, porque quieren que el país siga hundiéndose, siga siendo liderado por gente que quiere destruir al país”, agregó, en referencia a la funa que recibió ayer el expresidente de Amarillos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Por estos días, el partido afina el trabajo de su comando de campaña, el que está encabezado por el exministro José Pablo Arellano. También forman parte de esta instancia Jouannet, Isidro Solís -actual secretario general de Amarillos-, Sergio Solís y Gonzalo Rojas-May.

También ficharon a la agencia de Cristián Mackenna para trabajar con ellos, con quien ya colaboraron durante la campaña del Rechazo. Además, también se ha definido que probablemente rostros como el de Jouannet y el del extimonel Cristián Warnken estarán incluidos en la franja televisiva.