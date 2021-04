El debate que abrió Mañalich e incomodó a La Moneda: ¿Lograremos la inmunidad de rebaño en junio?

“Yo creo que nunca (vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño). Yo dije que en septiembre íbamos a tener una inmunidad de seguridad”, dijo ayer el exministro de Salud, Jaime Mañalich, durante el programa Tolerancia Cero de CNN. Al ser consultado por el anuncio del Presidente Sebastián Piñera, quien dijo que esta protección se conseguiría a fines de junio, el doctor aseveró que el Mandatario “se equivoca”.

“Yo le diría (al Presidente) que hablar hoy día, con las variantes que están apareciendo, de un objetivo de inmunidad de rebaño, en el cual la vida va a volver a ser normal, no es posible”, agregó el nefrólogo.

Los dichos de Mañalich representan un “aterrizaje” de las expectativas que ha proyectado el gobierno, en cuyo corazón cayeron mal las declaraciones del exministro de Salud. Esta vez, porque apuntó directamente al Presidente Sebastián Piñera.

Anteriormente, cuando recomendó postergar las elecciones y cuestionó algunas de las medidas sanitarias, el Mandatario, según afirman fuentes de gobierno, se molestó con sus apariciones, porque en Palacio consideran que ha puesto al Ejecutivo en una situación “compleja” y porque se rompía el código de que los exministros no comentan sobre el rol de sus sucesores.

En esta ocasión, si bien el tema generó incomodidad al interior de La Moneda, el tema no se habría tocado en el comité político.

De todas formas, hay quienes en el Ejecutivo afirman que los dichos del exministro son propios de su personalidad y que si bien se equivocó con apuntar al Jefe de Estado, igual destacan que en cada una de sus intervenciones defienda la gestión del titular de Salud, Enrique Paris. De todas formas, reconocen que, pese a eso, lo termina poniendo en una situación incómoda.

En esta jornada, Paris fue consultado por los dichos de su antecesor durante el balance de casos Covid-19.

“Yo creo que no es el momento de polemizar (...). Tampoco creo que es bueno mirar atrás, creo que debemos transmitir un mensaje de unidad, fuerte y claro. Estamos trabajando arduamente, con todo lo que podemos en dos aspectos: para vacunar lo mas rápidamente posible y en tener camas UTI. Sabemos que la vacuna no es la única solución y el problema no será solucionado con la vacuna de un día para otro. Debemos mantener muy estrictamente las medidas de autocuidado, mantener la vacunación, pero mantener el autociuidado, porque ambos elementos son estratégicos. Si queremos obtener inmunidad importante, debemos mantener la campaña de vacunación, pero no abandonar medidas de autocuidad,”, explicó el jefe de la cartera sanitaria.

La alta ocupación de camas críticas de pacientes Covid-19, las fallas en la trazabilidad de los casos positivos y sus contactos estrechos, la ralentización que ha evidenciado el Plan de Vacunación en los segmentos más jóvenes y el aumento en los contagios diarios (ayer se registraron 7.945 y hoy 6.372) han demostrado que la situación actual de la pandemia en el país es crítica. Frente a esto, la inmunidad colectiva -o también conocida como el efecto rebaño- se ha establecido como una esperanza para la población. Sin embargo, y frente a los dichos de Mañalich, esta “certeza” se encuentra en jaque.

Pasado el segundo semestre y el factor “variantes”

El efecto rebaño se refiere al escenario cuando un alto porcentaje de la población cuenta con los anticuerpos suficientes para protegerse de una infección. En el caso del coronavirus, muchos expertos coinciden en que aún es muy anticipado conocer si esta será alcanzada o no. “Poner un mes exacto, a estas alturas, sería especular un poco. Lo que uno sí puede decir razonablemente es que se espera una inmunidad de rebaño que se genere en algún lugar cuando entre el 60% y el 80% de la población tenga la inmunidad contra el virus”, explica el infectólogo Miguel O’Ryan, académico del Programa de Microbiología y Micología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Esta inmunidad puede ser obtenida por una persona a través de dos formas. La primera, si recibió las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, la cual en Chile ha sido principalmente CoronaVac (del laboratorio chino Sinovac), implementada en un 90% de los inoculados. No obstante, “por la corta duración de los ensayos, tampoco sabemos del todo bien cuánto es la duración de la inmunidad -de los vacunados-”, advierte el epidemiólogo de la Universidad Católica Gonzalo Valdivia.

La segunda forma es que la persona haya contraído la infección de forma natural. Hasta la fecha, son 1.076.499 los casos positivos acumulados registrados en nuestro país, cifra que podría aumentar considerando aquellas personas que tuvieron la enfermedad de manera asintomática. Sin embargo, “no sabemos aún cuál es la duración que deja la inmunidad cuando tú adquieres la enfermedad, se sospecha que hasta unos seis meses”, agrega el doctor Valdivia, quien, además, es miembro del Consejo Asesor Covid-19.

Entonces, ¿cuándo sería posible conseguir la inmunidad colectiva? El infectólogo de la Universidad de Santiago Ignacio Silva explica que “si uno saca una foto actual, se estima que con una inmunidad del 50% obtenida por la vacunación, sumando a las personas que tienen inmunidad por haber tenido la enfermedad (...), podríamos estimar que el efecto rebaño se alcanzaría a fines de junio”.

Con este diagnóstico coincide el infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. “Esperamos que dentro de los próximos dos meses la mayor parte de la población haya recibido sus dos dosis de vacunas y que ello logre una inmunidad colectiva razonable”. En cambio, el doctor O’Ryan considera que el efecto rebaño podría generarse “hacia el segundo semestre, en algún minuto, en la medida en que logremos seguir con la vacunación como estuvimos inicialmente”.

No obstante, los especialistas coinciden en que varios factores podrían perjudicar este diagnóstico. “La inmunidad de rebaño va a depender de cómo se van desarrollando las variantes, tenemos que saber cuánto va a durar la inmunidad de la vacuna o de la enfermedad”, enfatiza la académica y directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, Loreto Núñez. “Este es un proceso en el que aún se está estudiando cuándo será el mejor momento -para conseguir la inmunidad colectiva-”, agrega.

Así, la ralentización del proceso de vacunación, la reciente evidencia que aún se está recabando sobre la efectividad de las vacunas y la circulación de nuevas variantes dentro de las comunidades podrían derribar estos pronósticos. “En algunos modelos matemáticos, en el peor de los escenarios, considerando poca eficacia de las vacunas, alta transmisión por las nuevas variantes, poca adherencia de las personas a las medidas preventivas, podría ser que nunca se logre la inmunidad rebaño”, advierte el doctor Silva.

En este sentido, los expertos son enfáticos en mencionar que las medidas de autocuidado, como el uso de mascarillas, el respeto de las cuarentenas, la disminución de la movilidad y el distanciamiento social son fundamentales para lograr disminuir la contagiosidad del virus. “Hay que tener presente que el virus va a seguir circulando de manera indefinida y van a seguir ocurriendo casos esporádicos dentro de la comunidad, por lo tanto, las medidas de autocuidado se deben mantener”, aclara el doctor Pérez.