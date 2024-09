El drama de los venezolanos que se quedaron con pasajes comprados tras la suspensión indefinida de los vuelos comerciales con Chile

Andrea Jiménez, de 29 años, llevaba meses planeando su tan esperado regreso a Venezuela. En mayo compró su pasaje para el 18 de octubre, con la ilusión de reencontrarse con su familia tras seis largos años sin ver a sus abuelos y hermanos.

“Me iba a quedar por casi un mes y medio, ya había comprado vuelos nacionales dentro de Venezuela, hice una inversión grande para irme a la ciudad de donde soy; había comprado paquetes turísticos, y ahora estoy viendo si es que puede haber otra solución, aunque realmente son muy pocas”, relata.

Pero lo que parecía ser un esperado reencuentro quedó en suspenso tras el anuncio que este miércoles hizo el gobierno de Venezuela: la suspensión indefinida de vuelos comerciales desde y hacia Chile luego del discurso del Presidente Gabriel Boric en la ONU en que tildó de dictadura al régimen de Nicolás Maduro.

La medida ha generado gran preocupación en los más de 800 mil venezolanos residentes en Chile, quienes ya tenían problemas por no poder tramitar sus documentos tras el cierre de su consulado en suelo chileno, y ahora enfrentan la dificultad de encontrar rutas alternativas con escalas costosas.

“Estamos volviendo al patrón de 2019″, comentan dirigentes de la comunidad venezolana, recordando los años en que la falta de vuelos directos entre ambos países complicaba las visitas familiares y los viajes de trabajo. La noticia ha causado un fuerte impacto en quienes, como Andrea, ya habían hecho planes concretos y significativas inversiones para sus viajes.

Ante el anuncio, la Cancillería chilena calificó la decisión de Venezuela como “injustificada”. Para Andrea la situación es desalentadora. Había llegado a un acuerdo con su trabajo para renunciar y poder viajar sin problemas a su ciudad natal. Sin embargo, tras la cancelación de los vuelos, su futuro vuelve a ser incierto: “Quedé en el aire otra vez”, confiesa.

“Ayer en la noche leí la noticia, me metí donde compré mi pasaje y ya me habían cancelado el vuelo. Me pedían cambiar la fecha, que es incierto, o devolverme el dinero”, relata.

Actualmente, solo una aerolínea operaba la ruta Caracas-Santiago de Chile: Estelar Airlines, con una frecuencia de vuelo semanal. Los sábados se realizaba el vuelo Caracas-Santiago y el domingo Santiago-Caracas. Pero esta medida ha repercutido no solamente en Chile sino que en varios países de la región. Según la Asociación de Líneas Aéreas Venezolanas (ALAV), la suspensión ha reducido en un 54% la capacidad del país venezolano para conectarse con otros destinos internacionales.

Esto activó las alarmas en dirigentas como Mary Montesinos, quien actualmente forma parte del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) en representación de la comunidad venezolana residente en Chile, quien por lo pronto adelantó que están elaborando un planteamiento para presentar en el COSOC de Migraciones, con el fin de mediar con Venezuela y buscar una solución. “La única vía de subsanación la debe presentar la Subsecretaría del Interior a través del Servicio Nacional de Migraciones”, explica.

Una crisis que solo agrava los problemas que surgieron tras el retiro del personal de la Embajada de Venezuela en Chile. Según el analista internacional y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez Fernando Wilson, “en términos prácticos, la suspensión de vuelos es una medida simbólica más que efectiva, ya que no afecta significativamente al Estado chileno. El verdadero impacto fue la retirada del personal de la embajada; los resultados son los mismos”. Además, agrega que “la suspensión de vuelos es, en realidad, un acto de furia que afecta principalmente a los venezolanos migrantes, impidiéndoles reunirse con sus familias por un largo tiempo”.

30 Julio 2024 Embajada de Venezuela en la comuna de Providencia cerrada luego que fuera retirado del pais su personal diplomatico. Foto: Andres Perez

Para Guarequena Gutiérrez, exrepresentante de Juan Guaidó en Chile y académica de la Universidad del Alba, la suspensión de vuelos entre Chile y Venezuela tendrá un impacto directo sobre la migración regular, afectando principalmente a quienes cuentan con visas aprobadas y necesitan ingresar al país dentro del plazo de 90 días.

“Una persona que ya tenía una visa aprobada va a tener que buscar un vuelo que pase por países como Colombia, Brasil o Bolivia, lo que aumentará significativamente los costos”, señala Gutiérrez. Este incremento, que podría oscilar entre 1.500 y 2.000 dólares adicionales según calcula, añade una barrera económica y logística para los venezolanos que intentan ingresar legalmente a Chile, “sobre todo en casos de reunificación familiar”.

La académica advierte que esta situación no solo complica la migración regular, sino que podría incentivar la entrada por pasos no habilitados: “Se están cerrando todas las vías para que un venezolano pueda entrar a Chile de manera organizada y respetando la ley”, cierra.