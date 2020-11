El enigma de Beatriz Sánchez: ¿Hasta cuándo se retrasa la definición de si será candidata presidencial del FA?

El plazo que se autoimpuso el Frente Amplio y su exabanderada presidencial Beatriz Sánchez, para sincerar si volverá a ser la candidata del bloque se sigue dilatando. Durante octubre, la mesa nacional de la coalición y la periodista repetían como mantra que la definición se tomaría después del plebiscito. “No es el momento ahora para estar hablando de las presidenciales, porque falta todavía y lo más importante es el 25 de octubre. Las definiciones se toman después”, dijo, de hecho, Sánchez en entrevista con La Tercera.

Sin embargo, el referéndum produjo el efecto contrario. Pese a que los frenteamplistas sostenían que abordarían el tema durante estas semanas, hoy se resisten a hacerlo a la luz de los resultados de ese domingo y aseguran que aún “no es el momento” de tomar definiciones presidenciales. En el bloque creen que el amplio triunfo del Apruebo (78%) y la convención constitucional (79%), fue un “claro mensaje” de que la ciudadanía no estaría “ansiosa” por conocer las posibles candidaturas y que, en cambio, estarían concentrados en esperar el proceso constituyente.

Y esa fue la definición que, de hecho, tomó la mesa nacional del bloque en los últimos días. Sin entrar a evaluar el tema presidencial, los timoneles de las colectividades del Frente Amplio acordaron que, por ahora, concentrarían todos sus esfuerzos en avanzar en las conversaciones con el resto de la oposición respecto de contenidos para una nueva Constitución y en el reglamento para el órgano constituyente. Sin embargo, según algunas versiones, en esas reuniones sí se analizó un factor respecto del futuro de Sánchez: que sería “un error político” lanzar una candidatura hoy y que se debía dilatar entrar en esa materia.

En ese sentido, según fuentes del sector, la propia Sánchez ha sido una de las principales impulsoras de mantener la agenda en el proceso constituyente y de no “presidencializar” el debate. Así, desde el círculo de la exabanderada aseguran que hoy no existiría “un diseño” para comunicar una eventual decisión y que aún no habría fecha para dar por zanjado el tema. Además, entre sus cercanos recalcan que hoy dar a conocer una decisión así sería “apresurado” e “inapropiado”.

De hecho, hasta antes de conocerse los resultados del referéndum constitucional, la periodista no estaba muy convencida de asumir una nueva carrera a La Moneda. Según quienes conocen de sus definiciones, Sánchez habría sostenido que el desgaste de su primera experiencia la hacían frenar un compromiso de tal magnitud. Asimismo, ella ha sido especialmente crítica con los partidos del Frente Amplio porque no han logrado instalar otros liderazgos potentes que puedan asumir el desafío de una candidatura presidencial.

“Me parece un error insistir hoy en protagonismos individuales, varios presidenciables deben entender que esto dejó de tratarse de ellos hace mucho tiempo”, aseguró la presidenta de RD, Catalina Pérez. Y agregó: “Estamos empujando colectivamente ideas y transformaciones donde la gente es la protagonista, y si algo debemos hacer, es abrir espacios de participación para que otras y otros decidan y construyan junto a la gente el nuevo Chile. Esa es nuestra preocupación”.

La lectura de que un lanzamiento presidencial podría ser perjudicial para las intenciones del bloque se instaló, dicen en el Frente Amplio, tres días después de la consulta nacional. El miércoles 28 de octubre, el timonel del PPD, Heraldo Muñoz, oficializó su precandidatura presidencial, manifestando que no era un “político tradicional”. Sus declaraciones y la puesta en escena provocaron críticas en las redes sociales, lo que fue mirado con atención desde el conglomerado. “No nos mandaremos un Heraldo”, dice uno de los dirigentes del bloque.

Asimismo, al interior de la coalición existe otro temor: que “presidencializar” a Sánchez la haga perder el “el perfil ciudadano” que ganó como vocera del Apruebo. Perfil que, de hecho, el bloque espera reforzar de aquí a su definición.

“La ciudadanía ha manifestado una impugnación a todas las figuras de la política tradicional y como FA queremos posicionar una figura presidencial que conecte con la gente y le dé confianza para concretar sus demandas. Aún hay tiempo para eso, hoy la mayoría del país no tiene una preferencia presidencial”, sostuvo la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, mientras que su par de Comunes, Jorge Ramírez, manifestó que “el 25 de octubre la ciudadanía señaló fuerte y claro la necesidad de transformaciones profundas, (...). Lamentablemente vimos al día siguiente cómo la clase política tradicional estaba más preocupada de lanzar candidaturas presidenciales que de trabajar para lograr que la ciudadanía pueda ser parte protagónica y vinculante en el órgano constituyente”

Además, en el bloque están conscientes que abordar esta materia podría reactivar tensiones entre los partidos. En las colectividades del Frente Amplio sostienen que, junto con la posible candidatura de Sánchez, tendrían que tomar definiciones respecto de temas complejos para la coalición, como una eventual primaria de la centroizquierda o si, en cambio, ir directo a primera vuelta. En ese sentido, en el FA aún no olvidan el polémico episodio en que tras presiones internas tuvieron que retroceder en la decisión de llevar a su candidato a primera vuelta. En lo qué si la periodista ha insistido tanto pública como privadamente es en buscar unidad de todo el arco opositor para la convención constitucional.