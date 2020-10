Heraldo Muñoz oficializa candidatura presidencial: “Este no es un desafío personal, sino que un reto colectivo y un camino complejo”

“Pongo mi nombre formalmente a la consideración del Partido por la Democracia para representarlo como candidato presidencial, y eventualmente para una primaria de la centroizquierda”. Con esas palabras, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, oficializó su candidatura de cara a las elecciones presidenciales del 2021.

Si bien ya había trascendido la intención del también excanciller de participar en estos comicios, este miércoles Muñoz concretó el anuncio con un acto en el restaurante El Hoyo -en Estación Central-, donde estuvo acompañado por independientes y militantes de la colectividad, además de los exministros de Salud, Helia Molina, y de Medio Ambiente, Marcelo Mena.

“Este es el inicio de un proyecto colectivo. Es el comienzo de una conversación con la ciudadanía sobre las tareas pendientes y los nuevos retos que tenemos como país. Chile necesita muchos cambios para transformarse en el país más justo, próspero y solidario que anhelan los millones que salieron a votar este domingo”, dijo en la instancia y reiteró que “estoy consciente que este no es un desafío personal, sino que un reto colectivo y un camino complejo, por los tiempos que vivimos y por la lejanía de la gente de la política".

Por otro lado, Muñoz se distanció de la política tradicional y recalcó que es su primera elección popular. “Los desafíos de nuestro país son tan mayúsculos, que no podemos confiar el futuro de Chile limitándolo a un concurso de personalidades o a una competencia de simpatías. Las complejidades de nuestro país y del mundo requieren mucha humildad, ideas progresistas y propuestas innovadoras”, sostuvo.

"No soy un político tradicional. Más bien, soy un académico, autor de libros, he dedicado la principal parte de mi vida al servicio para Chile, siendo embajador, habiendo sido ministro de RR.EE. Nunca he sido candidato a alcalde, ni diputado o senador; de hecho, esta es la primera elección popular en la cual compito”, manifestó.

Plebiscito y proceso constituyente

Asimismo, el timonel del PPD también hizo referencia a los efectos de la pandemia y el denominado estallido social: "No bastan las palabras para recuperar la confianza. Pero pido perdón por la historia de omisiones, por los errores, por la timidez para impulsar reformas muy sentidas, por el desafío insuficiente al poder”.

Con respecto al plebiscito constituyente del domingo -donde se impuso ampliamente el Apruebo y la Convención Constitucional- aseguró que se marcó “un antes y un después en nuestra democracia”, agregando que “fue un triunfo ciudadano que nació del dolor y de la rabia, pero con un tremendo contenido de esperanza" y “una derrota del sector ideológico que ha frenado los cambios, que rehúsa darse cuenta que el país cambió”.

Para el escenario que viene por delante, recalcó, “los partidos políticos no deben pretender copar la Convención Constitucional. Allí deben estar los jóvenes e independientes, las mujeres, los verdaderos artífices del triunfo en el plebiscito. Y no pueden estar ausentes los pueblos indígenas con escaños reservados”.

Y reforzó: “Debemos ir en una lista única a la Convención de toda la oposición. Que no se diga que no se puede; es cosa de voluntad política”.

Además, aseguró que la “asumamos que el gobierno no dará respuesta a los problemas de los chilenos y chilenas. Tenemos una responsabilidad mayor, quizás la más grande desde el retorno de la democracia: Chile nos pide a gritos unidad para enfrentar el futuro; separadamente no podemos, juntos sí”.

Los otros candidatos del PPD

Los planes del excanciller se agitaron luego de que se presentara un rival dentro del mismo PPD: el vicepresidente del partido, Francisco Vidal. El también exministro adelantó su intención a La Tercera de competir para llegar a La Moneda, pero afirmó que lanzaría su precandidatura después del plebiscito. “Voy a competir en la presidencial”, confirmó Vidal a este medio la semana pasada.

Tras este anuncio, Muñoz activó contactos al interior de la colectividad para asegurar los apoyos internos, donde es respaldado por figuras como los senadores Guido Girardi, Jaime Quintana y Ximena Órdenes y los diputados Raúl Soto, Tucapel Jiménez y Ricardo Celis.

Pero el escenario dentro del PPD se modificó nuevamente en horas de esta mañana. A través de su cuenta de Twitter, el exdiputado Jorge Tarud, se sumó como tercer competidor y llamó a que se hicieran primarias abiertas para elegir al abanderado del partido de cara a las presidenciales.

“Le doy la bienvenida a Heraldo Muñoz, a Francisco Vidal, a todo quien quiera competir, pero en una primaria abierta”, dijo a hoy a La Tercera, agregando que una de sus ventajas respecto a Muñoz y Vidal es que “sé cómo trabajar en terreno, en juntas de vecinos, en organizaciones sociales. Lo hice como parlamentario. Va a ser una competencia estrecha y va a depender de las propuestas que le hagamos a la ciudadanía”.

Asimismo, aún está por definir si los senadores Felipe Harboe y Ricardo Lagos Weber también entrarán a competir por representar a su partido frente a una eventual primaria presidencial de la centroizquierda.

De cualquier modo, el PPD tiene fijado un consejo general para el próximo 5 de diciembre, donde se espera definir el mecanismo mediante el cual se elegirá al eventual abanderado de la colectividad.