El enigma del nuevo seleccionador de la Roja y los pasos en falso de una búsqueda frenética

La relación fue automática. Cuando en los primeros días de diciembre se conoció la desvinculación de Carlos Queiroz como técnico de la selección colombiana, las miradas apuntaron a Chile y a Reinaldo Rueda. Ahí comenzó una cadena de hechos, declaraciones, plazos incumplidos y situaciones que hoy, más de dos meses después, tienen a la Roja sin entrenador, a 49 días de que se dispute el partido contra Paraguay, por la sexta fecha de las Eliminatorias para Qatar 2022.

El 10 de diciembre, en un acción poco vista para este tipo de casos, Pablo Milad, timonel del balompié criollo, reconoció abiertamente que ya estaban iniciadas las negociaciones entre la federación colombiana y Rueda. No solo eso, dio su venia. Casi dos meses han pasado desde aquel jueves y el trabajo en la búsqueda del nuevo adiestrador no ha tenido éxito. El viernes pasado (29 de enero) fue el plazo que el mismo Milad se puso para zanjar el nombre. Y oficialmente no se cumplió, más allá de la filtración sobre el acuerdo económico con el argentino Matías Almeyda.

Lo cierto es que no ha sido la primera fecha que no se concreta. El 23 de diciembre, Milad nuevamente tomó la palabra y lanzó que Rueda debía dar una respuesta sobre su futuro en la Roja el 31 de diciembre. Recién 10 días después, el 9 de enero, el dirigente aseguró que la salida de Triple R estaba zanjada y que solo faltaba la firma. “En las próximas horas se define la situación de Reinaldo Rueda. El 31 (de diciembre) era el plazo, hay acuerdo y se demoraron un poquito, pero ya se iniciaron los procesos legales con su agente para terminar el contrato”, enfatizó el curicano. Finalmente, la oficialización de la partida del entrenador fue el 13 de enero.

Más allá de las fechas y el adiós inminente de Rueda, obviamente ya se hablaba de quién sería su reemplazo. Comenzó ahí un largo desfile de opciones, que aparecían, se caían y volvían a renacer. Candidatos que interesaban y candidatos que se ofrecían en Quilín. Se habló José Peckerman, Louis van Gaal, Miguel Herrera, Beñat San José, Robert Moreno, Ernesto Valverde y una lista de adiestradores españoles o argentinos. Nombres que Milad iba descartando en su mayoría. Ya a fines de diciembre y comienzos de enero se hablaba también de Matías Almeyda y Hernán Crespo como alternativas importantes.

Incluso, Pablo Milad aseguró que el primero de la lista era el laureado Rafa Benítez, pero que su carta se cayó únicamente porque era muy caro sacarlo del fútbol chino. Una declaración que también se le dio vuelta, cuando al poco tiempo el DT español anunciaba su salida del Dalian Yifang, de la liga oriental.

Sobre la opción de un seleccionador chileno, el 4 de enero, el presidente de la ANFP dijo que no había nombres chilenos en su lista original, porque en Quilín no veían “algún técnico que encaje en la situación compleja que tenemos”. Si bien tampoco lo descartó, en todas sus intervenciones y en todas las versiones que han salido de la casa central del fútbol, siempre se ha puesto a un extranjero como prioridad.

El problema es que hoy las cartas internacionales no están amarradas. Almeyda tiene problemas importantes para dejar el San Jose Earthquakes, de la MLS, mientras que Hernán Crespo, campeón de la Copa Sudamericana y plan B, está molesto por esta misma condición y la espera. Desde su club, de hecho, el presidente avisó que se quedará mínimo hasta julio. “Está difícil”, reconocen desde la ANFP, mientras las horas pasan y no hay una respuesta clara.

¿Qué significa esto? Que en las últimas horas han surgido técnicos chilenos como alternativas fuertes para tomar el cargo, lideradas por José Luis Sierra. A Francis Cagigao, director de selecciones y otro personaje que sumó a la Federación en pleno proceso de desvinculación de Rueda, le gusta el estilo de Palestino y puso el nombre del Coto sobre la mesa. También afloró el nombre de Ronald Fuentes, justo después de que Arturo Vidal lanzara en redes sociales su deseo de que el próximo seleccionador sea nacional. Un deseo que llegó al mismo Milad.