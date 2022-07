El "fail" de Leonardo Soto y la sombra de intervencionismo que inquieta a La Moneda

Un error grave que podría complicar al gobierno. Así fue leído en La Moneda el video que publicó en sus redes sociales el viernes pasado el diputado y vicepresidente del Partido Socialista (PS), Leonardo Soto.

Esa jornada, el legislador acompañó a la nueva directiva de la colectividad -encabezada por Paulina Vodanovic- a una reunión con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda, la que se organizó tras los comicios del partido que se realizaron el 11 de junio.

Previo al encuentro con el Mandatario, Soto compartió una pieza audiovisual en que aseguró que “estamos aquí en el salón Carrera de La Moneda, donde están las oficinas del Presidente y estamos junto a la directiva del PS. Tendremos una reunión de coordinación para poder apoyar con mayor fuerza la opción del Apruebo. Pronto tendremos buenas noticias”.

En Palacio las alertas se encendieron poco después de que se viralizara el video. El hecho que el legislador posicionara al Jefe de Estado como coordinador de la campaña por el Apruebo de cara al plebiscito de septiembre no era un traspié menor, sobre todo, en un contexto en que la sombra del intervencionismo es algo que preocupa al gobierno y que ha sido motivo de críticas por parte de la derecha.

De hecho, la materia fue abordada esta mañana en el comité político ampliado, donde el Ejecutivo le pidió a los partidos reforzar entre sus dirigentes el instructivo de prescindencia dictado por la Contraloría al cual tienen que ceñirse las autoridades.

En La Moneda han sido majaderos en la necesidad de ser lo más cautos posibles para evitar acusaciones de intervencionismo o proselitismo político, las que se prevén, pueden aumentar mientras se acerca la fecha de los comicios. Quienes han conversado con el Presidente aseguran que lo de Soto le pareció, a lo menos, una “imprudencia”.

Finalizado el encuentro entre los socialistas y el Jefe de Estado, dicen quienes han conversado con Soto, el diputado se dio cuenta de su error y bajó la publicación. Sin embargo, ya era demasiado tarde y varios partidarios del Rechazo salieron a reflotar sus dichos durante la tarde del viernes, pero también el fin de semana, generando una ola de críticas en su contra y abriéndole así nuevamente un flanco al gobierno en la materia.

“Sobre el post anterior de la reunión en La Moneda, debo reconocer que hubo un error de mi parte. Fue solo una reunión protocolar en que se trató la agenda legislativa. Me equivoqué al vincularla en un video con el plebiscito, error que en ningún caso se puede adjudicar al gobierno”, aclaró Soto.

A esas alturas, no obstante, la derecha ya comenzaba a evaluar la posibilidad de llevar al legislador a la Contraloría para pedir un pronunciamiento, lo que finalmente se concretó esta mañana.

Si bien en Palacio descartan que alguien del Ejecutivo haya pedido a Soto que se retractara, lo cierto es que el análisis interno fue que era una equivocación que expuso al propio Presidente y que debía ser él mismo quien la aclarara.

El impasse ocurrió, además, en momentos en que el gobierno comenzó su despliegue nacional en el marco de la campaña de Voto Informado, y cuando hay visiones disímiles en el oficialismo sobre el rol que debe jugar el Ejecutivo en la campaña. Más aún cuando las posibilidades del Rechazo siguen creciendo, según distintos sondeos de opinión.

La propia ministra Camila Vallejo (Segegob) tuvo que salir a dar explicaciones por el video de Soto. “Como Gobierno estamos respetando todo lo que ha señalado la Contraloría y cumpliendo con nuestro deber”, indicó al ser consultada durante el fin de semana, recalcando que no era algo de lo que ellos podían hacerse cargo.

Y agregó: “El diputado reconoció un error en lo que subió, porque eso no es parte de las conversaciones y no es lo que corresponde tampoco como gobierno”.

En el PS tampoco cayeron bien las declaraciones de Soto. De hecho, Vodanovic tomó contacto con el parlamentario para manifestarle su incomodidad por lo ocurrido. Esa sensación quedó de manifiesto este domingo cuando, el secretario general de la colectividad, Camilo Escalona, se refirió en duros términos a su correligionario. “Tengo un respeto republicano por la institución del Presidente y, por eso mismo, me resulta inexplicable la actitud del diputado Soto. Porque nosotros no habíamos entrado a la reunión con el Presidente (...)”, dijo sin mediar pregunta.

“En un cierto momento lo vi que tomó su aparato, su iPhone, y empezó a transmitir y yo le dije a Arturo Barrios: ´Las redes nos van a matar, porque es una costumbre que a mí me resulta inexplicable, hablar de una reunión que no se ha hecho, cómo una persona puede ponerse a transmitir algo que no ha ocurrido´”, agregó.

El dirigente socialista fue más allá y aseguró que lo publicado por Soto provino de su sola imaginación y que fue “completamente absurdo e irracional. Desde el Estado no se puede dirigir una campaña. Es inconstitucional”.

Más allá de las críticas, lo cierto es que en la reunión con el Presidente se abordaron dos temas relativos al plebiscito. Según confirman distintas fuentes, el Mandatario manifestó que no le había parecido la decisión de los partidos de inscribir comandos por separado, pero además, pidió mayor unidad.

Tras el comité político ampliado de este lunes, donde el fail de Soto fue abordado a modo de broma, el presidente del Partido Liberal, Patricio Morales, aseguró que “nos parece bien importante poner más énfasis en la prescindencia, el gobierno tiene un rol legal, de entregar información y ponderar ambas opciones de la misma manera. Sin embargo, me parecería tratar con cierta ingenuidad a la ciudadanía decir que este gobierno no tiene una posición política. No me cabe duda que el Presidente Boric va a votar Apruebo”.