El fútbol entra en alerta: comisión médica endurece protocolo e insta a los clubes a que apliquen la tercera dosis

El fútbol chileno entra en estado de alerta. El Covid-19 golpea a los clubes justo en época de cierre del Torneo Nacional y amenaza con alterar cualquier tipo de definición. Con juveniles o suplentes, por culpa de positivos que han enviado a planteles completos a cuarentena, pues así lo determina la Seremi al tratarse de caso Delta, diferentes elencos han debido doblegar sus esfuerzos para no perder terreno por sus objetivos.

Hace unas semanas, por relajo de los equipos o por el alza de contagios que se registra en el país, los equipos han hecho noticia por sus infectados. Colo Colo, por ejemplo, debió jugar frente a Audax Italiano, en la caída por 0-2, con juveniles. Días antes, todos los futbolistas y miembros del plantel que estuvieron citados en la victoria frente a Universidad Católica fueron enviados a cuarentena, por positivos de la variante Delta en el plantel.

Otro de los equipos que tuvo que enfrentar las consecuencias del Covid-19 fue Antofagasta. Un jugador del plantel envió a todo el equipo titular a cuarentena, el día previo al partido frente a la UC. Los Pumas cayeron por 4-0 en San Carlos, entregando terreno en su lucha por meterse en torneos internacionales. Palestino, por su parte, tuvo más suerte: los tres positivos no eviaron a cuarentena a nadie del plantel pues no viajaron a duelo del equipo Árabe frente a Wanderers, en Valparaíso.

Frente a tal escenario, la Comisión Médica golpea la mesa. En una estrategia que apunta a terminar el torneo con la mayor normalidad, los especialistas enviaron ayer una circular a los elencos en las que pide que se vuelvan a respetar las medidas que se implementaron cuando el país sufría los mayores azotes del virus.

De entrada, la misiva aclara que ya le hicieron a Enrique Paris, el Ministro de Salud, su discrepancia frente a la determinación de la Seremi de catalogar contacto estrecho a cualquier futbolista que comparta una cancha con un positivo Delta.

“El pasado jueves 4 de noviembre de 2021, el Presidente de la Comisión Médica junto al Jefe Médico de la Selección Nacional de Fútbol, el Presidente de la ANFP y el SubSecretario del Deporte, se reunieron con el Ministro de Salud para plantear la problemática del aumento de casos de COVID-19 en el país y en el fútbol y la determinación de contactos estrechos por parte de la Autoridad Sanitaria, la cual carece de uniformidad de criterios en las distintas SEREMIs regionales para determinar los Contactos Estrechos dentro de los clubes, toma medidas desproporcionadas para el control de casos de COVID-19 en el fútbol profesional sin sustento en la evidencia científica internacional y en nuestra experiencia local, que no ha considerado el éxito que hemos tenido en nuestras ligas profesionales para el control de los contagios”, dice.

Sin embargo, para la comisión médica resulta clave seguir avanzando en la inmunización. Por eso mismo, insta a los elencos a que logren que sus planteles se inoculen con la tercera dosis. “Instamos a los clubes a realizar esfuerzos por vacunar masivamente a sus jugadores y personal con la tercera vacuna (dosis de refuerzo), ya que ha demostrado disminución de contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID-19″, dice el escrito.

En la carta, de dos hojas, a la que tuvo acceso El Deportivo, los galenos sugieren una serie de medidas que serán supervisadas. No la exigen porque no tienen la potestad, pero de alguna manera buscan dejar una evidencia en caso que algún club se vea afectado y acuse que no se le advirtió.

En el primer punto, se hace mención a que se podrán mantener las concentraciones, tanto de local como de visita, pero con habitaciones individuales para toda la delegación. Durante las últimas semanas, los elencos ya estaban organizándose con dos futbolistas por pieza, con el fin de abaratar costos.

Además, durante la concentración y en comedores del club, se debe mantener “Protocolo de Manejo y Prevención Ante COVID-19 en restaurantes, cafés y Otros Establecimientos Análogos” del Gobierno de Chile, respetando indicaciones según etapa del Plan Paso a Paso en que se encuentre la comuna correspondiente. Esto, obliga a que si el comedor es lugar cerrado, solo podrán asistir personas que cuenten con un Pase de Movilidad habilitado. Según esto, las personas sin Pase de Movilidad deberán comer en sus habitaciones.

Las mesas del comedor, en tanto, deberán estar separadas entre sí por una distancia mínima de dos metros lineales, medidos desde sus bordes. Si comedor es lugar cerrado, deberán cumplir con norma estándar de ventilación (aquella que mantiene un rango menor de 700 ppm de CO2 en el espacio ventilado). Si los comedores en un hotel no permiten respetar puntos previos, privilegiar alimentación en habitaciones o comer por turnos en grupos pequeños, dividiendo por puesto en cancha y titularidad.

Los traslados son otro de los puntos que más preocupa a la comisión médica. Invita a los elencos a evitar los viajes en bus para distancias cortas o usar buses pequeños con menor aforo para dividir el equipo. Se debe usar mascarillas en todo momento, en especial camarines y otros espacios cerrados. Los camarines deben estar cerrados durante el entrenamiento.

En relación a los camarines, se solicita usarlo por turnos y con aforos limitados, previa entrega de listas de los grupos que se determinarán. Ver posibilidad de realizar charlas técnicas, antes de partido y en entretiempo, al aire libre. En tanto, se aumentarán los supervisores durante los entrenamientos, concentraciones y partidos para vigilar el cumplimiento de los protocolos.

Para cerrar, la comisión médica sugiere a los elencos aplicar medidas de control interno sobre conductas identificadas afuera del club. Se busca que los jugadores compartan lo menos posible con gente ajena a la competencia.