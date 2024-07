El llamado de Boric que convenció a Durán de ser delegado presidencial y desistir de una futura candidatura a diputado

A fines de la semana pasada el Presidente Gabriel Boric se comunicó con el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (Frente Amplio) para preguntarle por su disposición a renunciar a la Municipalidad para asumir en la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana en reemplazo de Constanza Martínez.

Se trataba de una propuesta compleja y con costos, dado de que el plan inicial de Durán era terminar su periodo de 12 años en Independencia para apostar luego por una candidatura al Parlamento. Llegó al municipio de Independencia cuando era militante del Partido Socialista a la que renunció para levantar el movimiento UNIR y luego se unió a Convergencia Social, el partido del presidente Gabriel Boric.

Aunque tuvo dudas, tras la conversación con el Presidente el ahora renunciado alcalde de Independencia dijo que sí y hoy llegó junto a su equipo a la delegación metropolitana con la misión de aportar a la agenda de seguridad que hoy es prioridad para el gobierno.

“Soy de la generación que no le dice que no al Presidente”, aseguró el alcalde después a sus cercanos, quien este año cumple su tercer periodo por lo que no podía repostular.

La directiva de Convergencia le había planteado previamente a Durán la posibilidad de postular a la Cámara de Diputados por la Región Metropolitana en la elección de 2025. El alcalde estaba dispuesto a ser candidato, aunque internamente había comentado que prefiere la gestión ciudadana. Este martes aprovechó de descartar de plano que vaya a asumir el cargo para tener visibilidad y renunciar en octubre para alcanzar a ser candidato al Congreso.

La elección de un alcalde en ejercicio para asumir la delegación no era fácil y se evaluaron los flancos que se podrían abrir para el gobierno. Por ello, el alcalde tuvo incertidumbre de su nombramiento hasta la tarde de este lunes cuando fue oficializado a través de un comunicado. Es más, durante la mañana de este lunes el Presidente estuvo en Independencia y no abordó el tema con el edil.

Los días anteriores Boric venía conversando con la delegada Constanza Martínez para ver el momento ideal en que concretara su renuncia para asumir como candidata a presidir el partido único del Frente Amplio. Entre los factores a analizar el más importante era definir un reemplazante que mantuviera el cupo en Convergencia Social.

De hecho, también se analizó la opción de que asumiera la exvicepresidenta de Convergencia, Ximena Peralta, abogada muy cercana al Presidente quien, además, pertenece al mismo sector que Boric en el partido llamado Desbordar lo Posible.

Finalmente, se tomó la decisión de que fuera Durán quien asumiera el reemplazo de Martínez, asumiendo de que podría haber críticas por su renuncia al municipio y que podía generar sospechas de intentar posicionar a la concejala Daniela Parada, como su sucesora. Una plataforma importante de cara a las elecciones de octubre a las que postula como carta oficialista.

¿Otros flancos? Las eventuales críticas por su foto con la polera del perro “matapacos” y por los procesos judiciales en los que ha estado involucrado.

El nuevo delegado con la polera en cuestión.

“Es una polera que no tiene expresión alguna en contra de ninguna institución ni persona, que no tiene expresión alguna de ofensa hacia ninguna persona. Yo tengo una larga trayectoria de trabajo colaborativo con las policías. Quiero decirles que fui jefe de seguridad en la Región Metropolitana en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Quiero decirles que durante mi ejercicio como alcalde, no, ahora estos meses, los 12 años como alcalde he trabajado codo a codo con las policías y sin perjuicio de eso. Y con el convencimiento de que para enfrentar los desafíos en materia de seguridad hay que trabajar colaborativamente siempre con las policías”, respondió Durán este martes, quien además recordó que en el pasado ya había aclarado el asunto con altos mandos de Carabineros y mostró su disposición a conversar con los parlamentarios que quieran aclaraciones.

Los líos judiciales de Durán

El proceso judicial más bullado en que estuvo involucrado Durán fue el denominado caso “Tragamonedas”.

Al igual que el resto de los políticos presuntamente involucrados, a Durán la Fiscalía Metropolitana Oriente lo investigó en aquel entonces por supuestamente haber recibido dineros para financiar su campaña de parte de los casinos ilegales de juegos. Lo anterior, luego de que la autoridad comunal fuera mencionada en una escucha telefónica de la organización delictual investigada por esos años.

“A mí, el puro cu… de Independencia (Gonzalo Durán) me llevó 6 palos en la campaña”, mencionó por teléfono uno de los integrantes del gremio de las tragamonedas, René Sepúlveda, haciendo alusión al ahora delegado presidencial de la Región Metropolitana. Si bien Durán era mencionado en las escuchas telefónicas, aquello no derivó en una imputación por parte de la Fiscalía.

Durante el último tiempo, además, la autoridad comunal debió enfrentar cuestionamientos administrativos de parte de la Contraloría. Esto, luego de que el 12 de junio pasado el ente fiscalizador dictaminó que varios concejales recibieron asignaciones de parte del municipio para asistir a seminarios, sin que dichos montos no les correspondieran y que además no fueron rendidos.

Ante esa denuncia, realizada por el concejal Agustín Iglesias, la Contraloría determinó que los ediles cuestionados debían devolver los recursos asignados por el municipio.

Mismo concejal que durante las últimas semanas denunció ante el mismo organismo que la Municipalidad de Independencia habría incurrido en malversaciones de caudales públicos luego de que la directora de Educación Municipal (DAEM), Claudia Carrillo, y otros ochos directores de colegios municipales, habrían recibido aumentos de hasta 200% en bonos. Ante esta denuncia, el ahora delegado presidencial anunció una querella por injurias y calumnias.