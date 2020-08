El nuevo libro de Bob Woodward: La historia de amor y odio entre Trump y Kim en 25 cartas

En agosto de 2019, dos meses después de su histórico encuentro en la frontera intercoreana, el Presidente estadounidense Donald Trump reveló que había recibido una “carta muy bonita” del líder norcoreano, Kim Jong Un, agregando que podría tener otra cita con él.

Pero el intercambio epistolar entre el inquilino de la Casa Blanca y el gobernante del llamado “reino ermitaño” no se limita a esa misiva. En marzo, Trump confirmó que envió una carta a Kim para ofrecer su cooperación en la lucha contra el coronavirus. “Es una acción adecuada por parte del Presidente de EE.UU. en sus esfuerzos para mantener las buenas relaciones que tuvo con nuestro líder”, afirmó Kim Yo-jong, la hermana del gobernante norcoreano, sobre la carta.

Ahora un nuevo libro entrega más detalles del intercambio epistolar entre Trump y Kim. Tras su exitoso título de 2018, “Fear” (Miedo), el célebre periodista estadounidense de investigación Bob Woodward publicará “Rage” (Rabia), su segundo libro sobre la Casa Blanca de Trump. El texto, cuyo lanzamiento está previsto para el 15 de septiembre, promete revelar los secretos de “25 cartas personales intercambiadas entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un que no han sido publicadas antes”, destacó el diario británico The Guardian.

En las cartas, según los detalles de la editorial Simon & Schuster publicados en la página de Amazon del libro, "Kim describe el vínculo entre los dos líderes como si fuera una 'película de fantasía', ya que se involucran en un extraordinario minué diplomático".

En 2019, The Washington Post citó a funcionarios de la Casa Blanca diciendo que la correspondencia entre Trump y Kim eran “cartas de amor”, y fuentes familiarizadas con el nuevo libro citadas por CNN dicen que las misivas son “extraordinarias”.

Trump y Kim se reunieron tres veces, la primera en una cumbre histórica en junio de 2018 en Singapur. Sin embargo, las negociaciones sobre la desnuclearización de Corea del Norte no han avanzado mucho, e incluso se han estancado desde el fiasco de la segunda cumbre en febrero de 2019 en Hanoi.

No obstante, eso no ha impedido a Trump alabara regularmente sus relaciones con Kim, llegando incluso a decir que se habían "enamorado", según recuerda France Presse. "Me escribió cartas bonitas, son cartas magníficas. Nos enamoramos", comentó el Presidente estadounidense a sus partidarios en septiembre de 2018.

“Todos los votantes deberían leerlo”

Pero “Rage” va más allá de la relación de Trump con Kim. Según múltiples fuentes, el libro tiene relatos explosivos de los pensamientos y acciones del Presidente estadounidense sobre la seguridad nacional, la pandemia del coronavirus, el colapso económico y las protestas de Black Lives Matter.

Jonathan Karp, director ejecutivo de Simon & Schuster, le dijo a CNN que “‘Rage' es el libro más importante que Simon & Schuster publicará este año. Todos los votantes deberían leerlo antes del 3 de noviembre”, en alusión a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

En un comunicado, la editorial afirmó que el libro será una mirada “volátil y vívida” de la “agitación, contradicciones y riesgos” de la presidencia de Trump. Según CNN, “Rage” también revela las opiniones contundentes del Mandatario sobre los expresidentes del país y si cree que ganará la reelección en noviembre.

Varias fuentes familiarizadas con el libro aseguran que Woodward realizó más de una docena de entrevistas con Trump para “Rage” en la Casa Blanca, en Mar-a-Lago (el resort de Trump en Florida) y por teléfono.

Woodward no entrevistó a Trump para “Fear”, libro que el Presidente ha intentado varias veces desacreditar calificándolo como “una pieza de ficción” escrito por un “mentiroso” con “fuentes falsas”. Pero en enero de este año, Trump le dijo a Fox News que se había entrevistado con el periodista para esta nueva obra. “Fui entrevistado por un muy, muy buen escritor, reportero”, afirmó. “Puedo decir Bob Woodward. Él dijo que estaba haciendo algo y esta vez yo dije: ‘Tal vez me siente’”.

FOTO: AFP

El título del nuevo libro, destaca CNN, proviene de una cita durante una entrevista que Trump tuvo con Woodward y el reportero de The Washington Post Robert Costa en marzo de 2016, durante la campaña electoral. “Saco la rabia”, dijo Trump a Woodward y Costa. “Saco la rabia. Siempre lo he hecho. No sé si eso es un activo o un pasivo, pero sea lo que sea, lo hago”.

Woodward, de 77 años y veterano reportero de The Washington Post, alcanzó fama junto a su colega Carl Bernstein al exponer el escándalo de Watergate, que derrocó al Presidente Richard Nixon en 1974.