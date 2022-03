El orden público a prueba: cómo se prepara el primer viernes en Plaza Baquedano de la era Boric

Desde el 18 de octubre de 2019, los viernes en Plaza Baquedano nunca encontraron el silencio y la tranquilidad total. Así lo han manifestado vecinos, kioskeros y empresarios gastronómicos que hace más de dos años conviven con un permanente estado de tensión en la zona que se transformó en el epicentro de las protestas tras el estallido social.

Aunque la masividad de estas manifestaciones ha ido paulatinamente a la baja, la intensidad de los desmanes varía cada semana. “No son más de 100 las personas que ahora llegan cada viernes”, cuenta una autoridad policial, quien advierte que el núcleo de este grupo está integrado por agrupaciones vinculadas a los denominados presos del estallido social.

Por lo mismo, este viernes, el mismo día que asume la administración de Gabriel Boric, Plaza Baquedano será un foco de preocupación para la policía uniformada y también lo es para las nuevas autoridades de gobierno. Según explicaron distintas fuentes consultadas, se detectaron -en el análisis de Redes Sociales- al menos diez convocatorias para marchar en contra de la “prisión política e impunidad, todo sigue igual”. Esto en alusión a quienes en el contexto de manifestaciones tras el 18-O fueron imputados y permanecen en prisión preventiva.

Los eventuales desórdenes que ocurran durante esta jornada en la denominada “Zona Cero” serán una prueba de fuego, tanto para Carabineros, como para las nuevas autoridades, especialmente para el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y también para la titular de la cartera, Izkia Siches. Es por eso que ya se efectuaron las coordinaciones para que este 11 de marzo termine de buena manera y que no esté marcado por los desmanes que se propician en ese sector capitalino. La primera medida del Presidente Boric, de hecho, fue un guiño a las familias de los presos del estallido. Este jueves, se anunció el retiro de 139 querellas que el gobierno de Sebastián Piñera había presentado en estos casos, invocando la Ley de Seguridad del Estado (LSE). Con todo, esto no habría dejado conforme a las agrupaciones que se activaron y anunciaron nuevas protestas.

Para afrontar este escenario, Carabineros dispondrá de más de 300 efectivos en las inmediaciones de Plaza Baquedano con la instrucción clara -emanada desde los mandos- de no interrumpir manifestaciones pacíficas y solo actuar ante delitos flagrantes. Esta manera de operar se viene repitiendo desde ya hace más de un año, donde no se han reportado civiles ni policías heridos de gravedad, dado que se re formularon protocolos de actuación y se optimizó el uso de medios disuasivos.

En la policía uniformada repiten en todos sus eslabones que ya no son la institución “pre estallido social”. En ese entonces, dicen, no habían los suficientes efectivos entrenados para contener situaciones de control y orden público, la masividad de los desórdenes era mayor y, además, las herramientas con las que contaban para repeler acciones vandálicas, era limitada. “Teníamos carros de los años 70′s y 80′s”, advierten.

Otra de las cosas que se aplicarán para hoy en la tarde son las “detenciones selectivas”; es decir, no se operará a la “bandada”, ni sobre grupos grandes, sino que se buscará identificar a quienes estén cometiendo delitos concretos y flagrantes, para ahí, activar un procedimiento de detención rápida. Eso ya ha sido puesto en marcha durante los últimos meses y ha funcionado, dicen fuentes policiales.

Las citas con las nuevas autoridades

Para afinar lo que será la labor de Carabineros para hoy, las nuevas autoridades fijaron una serie de reuniones con los mandos policiales.

El primer “tandem” se viene dando de hace dos semanas, entre el subsecretario Monsalve y los generales Marcelo Araya (jefe de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad) y Enrique Monrás (jefe de Zona Metropolitano). En las dos reuniones que han sostenido se coordinaron los servicios para hoy y también se hicieron las presentaciones correspondientes para trabajar en todo lo que tenga que ver con Orden Público, a partir del lunes.

El otro cónclave que marco la previa de este 11 de marzo se dio el viernes de la semana pasada en la Universidad de Santiago (Usach). Hasta allá llegó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para sostener una reunión con ministra del Interior, Izkia Siches.

En la cita se habló de lo que será el trabajo con Carabineros, tanto como para hoy, y como para estos cuatro años. Antes, ambas autoridades, ya habrían tenido otros encuentros protocolares, y así establecer una comunicación más directa.