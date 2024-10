El round entre el alcalde Sharp y el diputado Celis tras la querella contra el jefe comunal por malversación de caudales públicos

Incumplimiento en el pago a proveedores, deuda con Cenabast, deuda en cotizaciones previsionales y de salud a sus trabajadores, y gastos ajenos a la misión de Cormuval.

Esos son los principales puntos que sostienen una querella presentada por el diputado Andrés Celis (RN) contra el actual alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y otros tres funcionarios municipales, Isaac Alterman Carvallo, Javier Valenzuela Cortés (directores de Cormuval) y Manuel Barrios Muñoz (director de administración y finanzas), por los delitos de malversación de caudales públicos y de fraude y exacción ilegal.

Se trata de hechos ocurridos durante 2023 y que habrían sido revelados luego de que el parlamentario por esa región oficiara a la Contraloría tras recibir una serie de documentos. Según se relata en la acción judicial, solicitó que el ente contralor se pronunciara “sobre la deuda registrada en los pasivos contables de la institución en cuestión, así como al pago inoportuno, y en ocasiones no pago, de las cotizaciones previsionales de los trabajadores de la Cormuval”.

De acuerdo al análisis de Contraloría, citado en la querella, parte del déficit es por el no pago a proveedores ($3.710.830.337) y por gastos ajenos al organismo ($7.549.645). Sin embargo, el déficit total llegaría a los $152 mil millones. dice Celis.

“La desorganización administrativa de la Corporación contribuyó, inevitablemente, a generar efectos perniciosos en las conductas de los imputados, al mantener una actitud al menos pasiva en la gestión de los recursos de la Corporación Municipal”, dice la querella, que está firmada por el abogado Luis Eduardo Castellano.

La artillería pesada de Sharp

La presentación de la querella llevó a que el alcalde de Valparaíso respondiera con artillería pesada. A La Tercera, Sharp señaló que había motivaciones “electorales” detrás de la acción. “Cada vez que hay elecciones, el diputado Celis se acuerda de Valparaíso”.

Así las cosas, el jefe comunal asegura que la deuda de la corporación fue heredada: “Nosotros estamos convencidos que la desesperación electoral de Celis le hace no comprender bien lo que lee, porque un mínimo de decencia le permitiría reconocer que la situación de la Corporación Municipal se debe a una pesada herencia de la que nos hicimos cargo”.

“Por ejemplo, en 2026 terminaremos de pagar más de $7 mil millones en deudas previsionales originadas del año 2016 para atrás, lo que, a su vez, permitirá reducir más de $90 mil millones de intereses por reajuste”, señala Sharp en sus argumentos.

“Si comprendiera bien, el señor Celis sabría que la deuda que supera los $3.700 millones de pesos con proveedores, a la fecha ya ha sido reducido en un 38%, es decir, la institución ha avanzado de acuerdo a su capacidad financiera y plan de pago con proveedores, con un desembolso cercano a los $1.400 millones de pesos”, disparó Sharp contra el diputado.

“Pero esperar decencia en política del señor diputado Celis, es mucho pedir”, remató.

Contragolpe de Celis

Conocida la respuesta de Sharp, Celis hizo sus descargos rechazando que hubiesen motivaciones electorales. Asimismo, afirma que está cumpliendo con su “labor fiscalizadora” y que no es primera vez que levanta alguna denuncia contra la Municipalidad de Valparaíso. Pero también lo ha hecho en Viña del Mar y Concón, dice.

“El alcalde Sharp, como empleado de esta misma corporación, puede afirmar que solo me acuerdo de Valparaíso en épocas de elecciones, pero mi compromiso es constante y visible. He estado aquí, fiscalizando y trabajando cada vez que ha sido necesario, y tengo un gran respaldo. El alcalde insiste en hacer de esto un tema personal, pero esto es netamente sobre la falta de gestión que ha existido en Valparaíso durante todo su periodo y, por cierto, el alcalde está totalmente involucrado en estas elecciones, aunque su nombre no esté directamente en la papeleta, todos sabemos que está detrás de Carla Meyer, y eso es seguir haciendo daño a la comuna, porque lo mejor que le puede pasar a la ciudad es que el finalice su periodo y no se vuelva a involucrar”, señaló.

“La querella fue declarada admisible y eso no es un hecho menor; es un indicativo claro de la gravedad de las irregularidades denunciadas. Con un déficit de más de 152 mil millones de pesos y el incumplimiento de pagos a proveedores y trabajadores de la salud, la situación es crítica”, dice Celis.

Por último, señala que es “imposible” que la deuda sea heredada, puesto que nunca se había llegado a esos números.

Qué es Cormuval

En su sitio web, Cormuval explica su misión: “Administrar y operar servicios en las áreas de salud y cementerios, adoptando las medidas necesarias para su dotación, ampliación y perfeccionamiento”.

Ahí también se explica su historia. “La Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social nace a través del D.L.1-3.063 de 1980, documento que crea las Corporaciones Municipales con el objeto de administrar los servicios traspasados desde los Ministerios de Educación y de Salud que haya tomado a su cargo la Ilustre Municipalidad de Valparaíso”.

En la querella, por su parte, se agrega que su finalidad es “prestar servicios de primera necesidad a los habitantes de la comuna, cuya misión en la actualidad es ocuparse de los servicios de salud y cementerios, dos de las actividades que en la comuna no han estado exento de críticas por parte de trabajadores y usuarios, con denuncias relativas al ámbito de acciones en el manejo, administración y gestión de los referidos servicios”.