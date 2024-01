El segundo aire de Crispi: ahora participa en las giras del Presidente

A primera hora del martes de la semana pasada el Presidente Gabriel Boric encabezó el primer gabinete procrecimiento regional en la Municipalidad de Coquimbo. La sorpresa de esa reunión no fue la amplia convocatoria de ministros -estaban Nicolás Grau, Jéssica López y Diego Pardow-, sino que la presencia del jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (RD), quien estuvo acompañado con parte de su equipo en la gira.

Desde su llegada al Segundo Piso en septiembre de 2022, el rol del RD siempre fue puertas adentro. Desde ahí ha afrontado las presiones de los presidentes de los partidos del Socialismo Democrático por su salida debido a la investigación de la Fiscalía en el caso Democracia Viva por la deberá declarar en las próximas semanas. Hace algunas semanas el mandatario notificó a los partidos que no cederá a las exigencias públicas por remover a su asesor ni de hacer un cambio de gabinete.

Después de eso, Crispi se ha ido sumando a las actividades públicas del Presidente. También se ha visto más activo en las salidas comunicacionales del Presidente, lo mismo que su jefe de gabinete, Carlos Durán, quienes trabajan codo a codo con la nueva directora de comunicaciones, Nicole Vergara. Ambos dialogan de manera frecuente para elaborar estrategias mediáticas junto al director de la Secom, Pablo Paredes, y la ministra Camila Vallejo.

En Coquimbo, Crispi participó en dos reuniones esa mañana. Primero un encuentro con empresarios y autoridades locales de la región, en la que estuvieron la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, y el presidente de la CPC, Ricardo Mewes. Y luego en una cita con diversos seremis para revisar el estado de proyectos públicos. En todo caso, los presentes, al ser consultados, aseguraron que el sociólogo no intervino y que solo hizo un seguimiento de la reunión.

Tras ello, el exdiputado se acercó a ver la conferencia de prensa que realizó el Mandatario, en la que respondió preguntas de contingencia, como la reforma previsional, los cuestionamientos por la revocación de las pensiones de gracia y las críticas a los ministros que participaron en las reuniones en la casa de Pablo Zalaquett.

Crispi no fue la única cara nueva en esa gira. También estuvo Rodrigo Echecopar (RD), quien encabeza la División de Seguimiento Interministerial (DSI) de la Segpres, y el director de programación Pablo Arrate, quien encabezó la avanzada luego de que el equipo de Presidencia decidiera no renovarle el contrato a César Vargas, exjefe de avanzada.

El próximo martes, 30 de enero, Crispi se sumará a las actividades del viaje de tres días que el Presidente iniciará por el archipiélago de Chiloé. La gira parte el domingo por Castro. “El jefe de asesores asiste al gabinete procrecimiento y empleo porque es un espacio que depende y es coordinado por Presidencia por lo que, al igual que cuando se realiza en Santiago, es parte de las sesiones para acelerar posteriormente las instrucciones que mandata el Presidente”, explicaron desde el equipo de Boric.

El gabinete procrecimiento y empleo que encabeza el Presidente -que ya se ha reunido varias veces en La Moneda- ha sido una de las prioridades del Ejecutivo para 2024, por lo que la presencia de Crispi tiene que ver con hacer un seguimiento al trabajo que se realiza en regiones y también en Santiago. Por lo mismo, en su equipo aseguran que el sociólogo viajará junto al Mandatario cuando se realice dicha instancia.

La presencia del jefe de asesores no es frecuente en las giras presidenciales, de hecho, hasta ahora no había participado de los viajes del Mandatario. Eso sí, la exjefa de asesores Lucía Dammert sí acompañó a Boric en un viaje a Magallanes. Mientras que el exjefe de asesores de Sebastián Piñera, Cristián Larroulet, no viajaba junto al exmandatario.