El sigiloso y delicado movimiento de piezas de RD para sacar a Catalina Pérez de la estratégica Comisión de Constitución

Un silencio incómodo se vivió en la sesión de ayer de la Comisión de Constitución de la Cámara.

En momentos en que la diputada Pamela Jiles hacía uso de la palabra, una asesora de la diputada Maite Orsini (RD) se acercó por la espalda al presidente de la comisión, el socialista Raúl Leiva, a hacerle una consulta.

Jiles, quien en esos momentos exigía invitar al ministro de Justicia, Luis Cordero, se quedó repentinamente callada, en señal de molestia por la interrupción.

Orsini, por su parte, se había integrado segundos antes de la sesión.

Posteriormente el mismo Leiva aclaró el motivo de esos movimientos que incomodaron a Jiles y le consultó al secretario de la comisión si había llegado la comunicación de la bancada del Frente Amplio, notificando el cambio permanente de la diputada Catalina Pérez por Orsini. Ante la pregunta, el abogado le respondió que el oficio había ingresado en la sesión anterior, que fue la última vez que Pérez asistió a la instancia.

Con ello, se materializaba una medida que hace tiempo venía rondando en el Frente Amplio, de sacar a Pérez de esta comisión, una de las más importantes de la Cámara, debido a las temáticas que le toca resolver.

A causa de la situación política por el caso Democracia Viva, que salpicaba especialmente a la parlamentaria de Antofagasta, en su partido (Revolución Democrática) y en la bancada del Frente Amplio, algunos recomendaban que Pérez dejara esta instancia estratégica.

De hecho, independiente del resultado del plebiscito constitucional del 17 de diciembre, esta comisión será un espacio de mayor interés debido a posibles negociaciones para ajustar la legislación, ya sea por mandato de la nueva Carta Fundamental o derechamente para reformar o ajustar la misma Constitución, sea cual sea el texto vigente.

Sin embargo, uno de los problemas reglamentarios que había es que si Pérez renunciaba a su partido, ya no podría ser removida de aquella comisión.

Si bien actualmente hay una aparente tregua entre ella y su colectividad, esta situación es inestable por el mismo avance de la investigación judicial que lleva la Fiscalía, por las indagaciones de la Contraloría y por los episodios políticos colaterales que en las últimas semanas han vuelto a reactivar el caso, por ejemplo, la comparecencia de Miguel Crispi (RD), jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, a la comisión investigadora de la Cámara.

Por lo tanto, había un riesgo latente, aseguran algunos legisladores del oficialismo. Además, en las próximas semanas la Comisión de Constitución comenzará a discutir en particular una reforma al Código Penal, por lo que podría generarse una situación incómoda para la parlamentaria al verse obligada a pronunciarse sobre penas a faltas a la probidad, aun cuando los tribunales no le asignen a ella ninguna responsabilidad.

Hasta la fecha, Catalina Pérez sólo había sido sancionada con una multa por la Comisión de Ética de la Cámara debido a su compleja vinculación con el caso, ya que su expareja, Daniel Andrade, y su exasesor y exseremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras, fueron los ideólogos el polémico traspaso de platas públicas a la fundación Democracia Viva.

Por su parte, el Tribunal Supremo de RD resolvió suspenderle su militancia como medida preventiva.

Frente a ello, la bancada del Frente Amplio (que agrupa a legisladores de RD, de Comunes, de Convergencia Social e independientes afines) se había comprometido a aplicar una sanción “espejo”, que hasta la fecha sólo se había concretado en la decisión de excluirla de los almuerzos de coordinación de este grupo parlamentario.

“(El cupo en la comisión de Constitución) pertenece a Revolución Democrática y como ella está suspendida no le corresponde continuar en la comisión”, aseguró en julio pasado el diputado Jorge Brito (RD)

No obstante, dentro del mismo Frente Amplio, algunos legisladores creían que no se podía seguir escalando el conflicto que hace meses llegó a salpicar al entorno del Presidente Boric, por lo que recomendaban no seguir sometiendo a la diputada a un escarnio público. Por lo tanto, para remover a Pérez se requería de una jugada delicada.

Hoy en la bancada del Frente Amplio desdramatizan la salida de Pérez, a quien en rigor no se le está aplicando una sanción, pues -a modo de enroque- se integrará a la Comisión de Gobierno Interior, que hasta la semana pasada era integrada por Orsini. Este movimiento, precisan, fue una decisión acordada exclusivamente dentro de RD.

“El cupo (en la Comisión de Constitución) es de RD y fue un acuerdo informado a la bancada, que de hecho incluye más cambios en sus cupos”, explica la diputada Camila Rojas (Comunes), jefa de bancada del Frente Amplio.