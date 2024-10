El turno de los profesores: gobierno espera el veredicto sobre su propuesta de $259 mil millones para reparar deuda histórica

“El directorio nacional del Colegio de Profesoras y Profesores convoca a todas y todos los docentes del país afectos a la Deuda Histórica, a participar de la Consulta Nacional para conocer la opinión de los docentes respecto de la propuesta de reparación presentada por el gobierno. Esta consulta será online, los días 28 y 29 de octubre 2024″.

Hasta que llegó el día clave.

Durante lunes y martes de la próxima semana, el gremio docente someterá a votación la propuesta definitiva que este lunes el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, le entregó a los representantes del magisterio, donde ya hay voces que no se muestran del todo conformes con la forma en que el gobierno está cumpliendo una de sus promesas de campaña.

Y es que si bien la deuda surgió en 2009 cuando el Estado la reconoció formalmente, Gabriel Boric la hizo una bandera propia durante la campaña presidencial, asegurando que serían la administración que resolvería el problema. Así lo reafirmó en la cuenta pública de 2022, cuando dijo que antes de fin de ese año ingresaría un proyecto de ley, cosa que no ocurrió. Luego, en la cuenta pública de 2023 insistió en el tema, aunque supeditado a una reforma tributaria, que no se aprobó. Luego, en el marco del paro del Colegio de Profesores de 2023, tanto el exministro de Educación, Marco Antonio Ávila, como Cataldo, se comprometieron a hacerlo en diciembre de ese año, prometiendo además iniciar la reparación en 2024, cosa que hasta ahora no ha ocurrido.

“Lamentamos la cifra que se nos entregó de 4 millones 500 mil pesos, que era el punto límite bajo que se nos había dicho en la anterior reunión, se nos habló de entre 4,5 y 5 millones de pesos, nosotros teníamos la expectativa del monto más alto, fuimos muy insistentes en eso, pero el ministro señaló que el gobierno no tenía posibilidades de más que eso y yo debo decir que nos produjo a todos en el directorio una cierta decepción”, señaló apenas conocida la propuesta definitiva el presidente del colegio, Mario Aguilar, quien detalló que en todo caso el ofrecimiento tiene que ser votado, por lo que “la postura nuestra, la oficial, va a ser la que arroje la consulta”.

Si esa votación es favorable con la propuesta, el Ejecutivo ingresaría en noviembre un proyecto de ley, según señalan fuentes del gremio, quienes suman que se les dijo que se le daría tratamiento para que estuviera aprobada en el año legislativo que termina en enero.

En dicha propuesta, que recién este miércoles será entregada por escrito según entienden en el colegio, se establece que se pagará un monto único e idéntico para cada profesor beneficiario y que asciende a los $ 4.500.000 para cada docente registrado en el portal especialmente habilitado por el Mineduc para aquellos docentes que fueron traspasados desde la administración del Ministerio de Educación a la administración municipal entre 1980 y 1987, periodo en que nació la deuda histórica cuando los establecimientos educacionales pasaron de ser administrados por el Estado a manos de los municipios, quienes desconocieron el reajuste salarial contemplado en la ley, obviado por los nuevos empleadores.

Pero el pago no será de una vez para todos, sino que se pagaría, acorde a la propuesta verbalizada al Colegio de Profesores, en seis grupos, en seis años, en dos cuotas anuales, comenzando en octubre de 2025 y terminando en 2031, privilegiando a los docentes de mayor edad.

Y así, el grupo 1 (15.560 docentes aproximadamente con 80 años o más) recibiría su bono en octubre de 2025 y enero 2026, el grupo 2 (6.300 docentes aproximados) en octubre de 2026 y enero 2027, el grupo 3 (6.000 docentes aproximados) en octubre de 2027 y enero 2028, el grupo 4 (7.500 docentes aproximados) en octubre de 2028 y enero 2029, el grupo 5 (6.800 docentes aproximados) en octubre de 2029 y enero 2030, y el grupo 6 (15.400 docentes aproximados) en octubre 2030 y enero 2031.

Actualmente en el registro hay 57.560 docentes aproximadamente con deuda histórica y el bono propuesto por el gobierno -reajustable por año- implicaría desembolsar cerca de $ 259.000.000.000 al valor de hoy, restando aún algunas conversaciones para definir los detalles de la “traspasabilidad” del bono en caso de fallecimiento del beneficiario. Actualmente, además, no están considerados aquellos profesores que ya murieron sin saldarse su deuda histórica

La votación

Como se ha dicho, el directorio del Colegio de Profesores ya convocó a la consulta de esta propuesta, con un reglamento propio compuesto por 10 artículos.

“Esta Consulta tiene como objetivo que las y los docentes afectados por la Deuda Histórica acepten o rechacen la propuesta de reparación del gobierno, dándole un marco de legitimidad a la posición del profesorado”, se lee ahí, donde se detalla que dicha consulta se realizará de manera online y continua desde las 11:00 horas del lunes 28 de octubre hasta las 18:00 horas del martes 29 de octubre.

También se establece que formarán parte del padrón electoral únicamente los docentes traspasados desde el Ministerio de Educación a municipios y Administración Delegada que fueron afectados por la Deuda Histórica y que se hayan anotado en el registro.

La pregunta concreta será: “Habiéndose informado respecto de la propuesta de reparación de la Deuda Histórica entregada por el gobierno, usted está”... dando paso a dos respuestas: de acuerdo o en desacuerdo.

Una vez cerrada la consulta la Comisión Electoral, compuesta por tres dirigentes entre los que se cuenta Carlos Díaz, expresidente del gremio, abrirá la urna electrónica y se conocerá el resultado públicamente.

El ministro de Cataldo destacó esta mañana que “por primera vez en la historia un gobierno ha puesto sobre la mesa una propuesta de reparación de la deuda histórica. Esto no tiene precedente y eso me parece que es demasiado significativo como para dejarlo pasar”, recordando que esto lleva cuatro décadas en desarrollo y que afecta a decenas de miles de profesores a nivel nacional.

Asimismo, señaló que si bien naturalmente “va a haber evaluación de si es lo esperado o no por aquellos profesores y profesoras afectados por la deuda histórica, sin embargo lo que no podemos soslayar es que hoy día estamos frente a una propuesta que se constituye en un hito histórico”.

Y cerró: “Esperamos también que el Congreso se allane a este eventual acuerdo que podría existir entre el gobierno y los profesores”.