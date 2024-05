Elecciones 2024: el revuelo que generó el apoyo cruzado entre Karla Rubilar y Ruth Hurtado y las gestiones para un gesto de Kast

“No creo que esto sea real, debe ser parte de un montaje”, escribió el concejal por Recoleta Felipe Cruz (RN) en el grupo de WhatsApp “Los connotados 268 de RN”, adjuntando una foto del encuentro de Karla Rubilar y el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), apoyando a la candidata a alcaldesa por Recoleta del Partido Republicano, Ruth Hurtado.

El edil es la carta del partido que encabeza el senador Rodrigo Galilea por esa comuna, por lo que a varios les molestó la señal, especialmente considerando que Codina es militante de la tienda y Rubilar va en cupo de ellos para las primarias de Chile Vamos en Puente Alto. Por lo mismo, algunos se quejaron.

En la colectividad reconocen que es un asunto incómodo, y afirman que Rubilar no tenía necesidad de hacer el gesto, en circunstancias que después tendrá tiempo hasta octubre para hacer campaña. Así, dicen las mismas fuentes, pudo haber esperado que la situación en Recoleta se resolviera entre Chile Vamos y los republicanos para ver qué candidatura única impulsarán.

En el entorno de Rubilar, en todo caso, se defienden argumentando dos cosas. Primero que en Recoleta no hay primarias, por lo que formalmente aún no hay candidatos inscritos, y en segundo lugar acusan que la directiva del partido no ha tomado cartas en el asunto contra el senador Manuel José Ossandón (RN), quien la ha criticado y apoya al candidato que corre por fuera, Felipe Ossandón (ind RN), en desmedro de la primaria.

También reclaman que no se ha logrado bajar a este último de su idea de juntar firmas como independiente para llegar directo a la papeleta de las municipales de octubre.

Lo cierto es que el episodio generó tensiones. En ese grupo de WhatsApp se dio un duro intercambio de palabras luego del mensaje de Cruz. La pareja de Rubilar, el periodista Christian Pino, escribió que “desde que se inscribieron las primarias en Puente Alto, ellas han sido descalificadas por la jefa de bancada de diputados (Ximena Ossandón) y por el jefe de senadores (Manuel José Ossandón) también de nuestro partido. Inclusive en el último caso llamando a no votar (...). Y desde el Partido Republicano encontraron que esto no era correcto y se contactaron para entregar personalmente el respaldo. En política creo que es importante estos gestos y en especial ser leal”.

Y luego agregó, para preguntarle a Cruz: “¿Qué has hecho tú?” respecto de un apoyo hacia Rubilar.

El propio Cruz le respondió: “¿Y ahora yo soy el desleal? Sin comentarios, querido Christian. Siga pontificando un estilo y actuando de otra forma. En todo caso, le deseo lo mejor a la Karla, quien estoy seguro será una gran alcaldesa”.

También se involucró en la discusión el hijo del senador Ossandón, el exconvencional Manuel José Ossandón Lira, quien cuestionó: “¿Pero apoyar a una republicana? Además de Temuco, que no tiene nada que ver con Recoleta (...). Hasta el momento la directiva integrada por Ruth solo le ha tirado mierda a Chile Vamos y han mentido descaradamente inventando candidatos fantasmas para sacar pequeñas ventajas”.

Desde la directiva sostienen que tanto Rubilar como Codina fueron cuidadosos con sus palabras, en el sentido de que señalaron que Hurtado sería una buena candidata si es que finalmente termina siendo la postulante de la unidad por la derecha, y que ello puede ocurrir también con Cruz, o con el postulante de la UDI Mauricio Smok.

El diputado del distrito 9 -que incluye Recoleta- Jorge Durán (RN) sostuvo que “como diputado de Recoleta me parece nefasto que personajes de otras comunas, un alcalde que va saliente de Puente Alto, y una precandidata que no tienen nada que ver con Recoleta estén opinando de Recoleta y proclamando candidaturas ajenas. Mi candidato natural es Felipe Cruz, el único que ha hecho frente al comunismo”.

Mientras que la vicepresidenta de RN y diputada por el distrito 12 -que incluye Puente Alto- Ximena Ossandón afirmó que “me parece, al menos curioso, este apoyo mutuo, de dos candidatas, dado que no ha sido conversado a nivel institucional”, y que “me atrevo a pensar de que es una estrategia política, bien pensada, para obtener el apoyo de republicanos en las primarias de Puente Alto y el posible compromiso de no poner candidato o candidata que compita por fuera del pacto de CHV en la elecciones de alcalde en octubre”.

De todas maneras, en el entorno de Cruz desdramatizaron el hecho recalcando que el candidato se ha sentido apoyado por la directiva y por la comisión política de RN.

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Búsqueda de un gesto

En el entorno de Rubilar estaban trabajando para que eventualmente se consiguiera este miércoles un respaldo de parte del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, a Rubilar. Esto luego de que la exministra apoyara a Hurtado.

La idea era que Kast apareciera en su habitual programa de streaming por YouTube haciendo el gesto hacia Rubilar, sin embargo, por un viaje no estará en la edición de hoy. Sin embargo, Hurtado y Rubilar estaban gestionando la posibilidad de que por redes sociales apoyara a la exministra.

En republicanos, en todo caso, no se confirmaba ni descartaba un eventual apoyo.

Al respecto, Rubilar indicó a este medio que “agradezco enormemente el cariño y apoyo de Ruth desde siempre con mi candidatura en Puente Alto, como también la valoración que hace JAK y republicanos de mi persona en este desafío. Estoy convencida que sólo con una amplia unidad de la oposición desde Demócratas hasta republicanos podremos recuperar y mantener alcaldías emblemáticas, proceso vital para volver a gobernar y darle alternativa a los chilenos a este mal gobierno. Es un imperativo ético realizar gestos de unidad, porque nuestra gente nos exige estar a la altura”.

En caso de concretarse, no sería el primer gesto de Kast hacia una carta de Chile Vamos. Anteriormente, el 16 de mayo pasado, el líder republicano apoyó al postulante del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, el exfuncionario Daniel Reyes quien va en cupo UDI a las primarias de Chile Vamos en esa comuna.

La señal explícita que hizo Kast fue luego de que el propio Carter hiciera lo propio con Hurtado. “Hoy día se necesitan personas que se atrevan”, dijo el abanderado en esa oportunidad. Además, el 15 de mayo pasado, el republicano dijo sobre la carta de Chile Vamos en Santiago, Mario Desbordes (RN) que “podría ser un buen candidato a la alcaldía”, aunque aclaró que “nosotros no tenemos candidato en Santiago”.

Los apoyos han tensionado la situación en Chile Vamos, porque en contraste Kast -y los republicanos- han tenido algunos gestos contrarios o de rechazos hacia algunas candidaturas particulares de Chile Vamos, como ocurre con el UDI Jaime Bellolio en Providencia.

Ahí Kast fue crítico y acusó una especie de “dedazo” de parte de la jefa comunal, Evelyn Matthei (UDI), para elegir a su sucesor. A eso se suma que el presidente del partido, Arturo Squella ha dicho que verán caso a caso para apoyos de republicanos hacia Chile Vamos.