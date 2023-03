Emplazamiento de general Yáñez agita al Congreso y sus palabras encuentran eco en partido de Tohá

Tras reunirse con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en La Moneda, la ministra del Interior, Carolina Tohá, viajó a la sede del Congreso de Valparaíso donde se estaba discutiendo una reforma de la Ley de Extranjería y Migración.

Al llegar, la secretaria de Estado ingresó rápidamente a la Sala de la Cámara para escuchar el debate. Sin embargo, en su puesto debajo de la testera, revisaba constantemente su celular.

Pasadas las 11.30, la misma Tohá pidió la palabra al presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, para comunicarle a los diputados el fallecimiento del cabo 1° de Carabineros, Alex Salazar, quien permanecía en estado grave en el Hospital de Concepción, luego de ser atropellado por un delincuente venezolano durante un operativo policial en pleno centro de la ciudad penquista.

Tras lamentar la noticia, Tohá pidió un minuto de silencio, que fue acogido transversalmente en la Sala.

El hecho -que precisamente fue el factor que motivó a que el general Yáñez emplazara a los parlamentarios a legislar para fortalecer la protección de los policías- marcó y tensionó la discusión política de hoy en el Congreso, incluso desde antes que se conociera el deceso.

Los dichos del jefe policial habían molestado a sectores de izquierda del oficialismo y también al propio gobierno. De ahí, que la ministra del Interior citara a Yañez a explicar sus palabras.

No obstante, emplazamiento del general director también encontró respaldo en varios sectores políticos desde la derecha hasta al propio partido de Tohá: el PPD.

“Siempre es importante que la ministra Tohá mantenga el liderazgo que siempre ha tenido, pero también es importante reconocer a un general que ve constantemente que sus filas están expuestas este tipo de situaciones, que ve que sus carabineros son asesinados, que son lesionados, al general le corre sangre por las venas y hay que ser empático con la institución”, dijo el diputado Jaime Araya (independiente PPD), en un punto de prensa, donde estaba acompañado por otros miembros de su bancada como Helia Molina, Carolina Marzán y Raúl Soto (todos militantes del PPD).

Si bien la colectividad liderada por Natalia Piergentili optó por salir a marcar una posición intermedia (sin cuestionar a la ministra por dar una señal de autoridad ante Carabineros), acogieron el llamado de Yáñez para trabajar en una agenda que proteja a los funcionarios policiales.

“La conversación (entre Yáñez y Tohá) fue de respeto y prudencia. La ministra quería saber en qué contexto habían sido vertidas las declaraciones. No se puede transformar en un cuestionamiento político ni a Carabineros ni a la ministra del Interior por lo que se hizo, porque los carabineros hoy están expuestos a una mayor situación de riesgo y, en esto, el Congreso tiene una tarea fundamental”, remarcó Araya al expresar la disposición de su comité a legislar en este tema.

A su turno, la diputada Molina dijo que “Chile cambió en términos de cómo se desata la delincuencia y debemos tener una mirada empática, hacia sus familias (de carabineros). Los carabineros están desprotegidos y desprestigiados, a lo mejor con algunos elementos de verdad. Pero nuestros carabineros son fundamentales”.

En otros sectores del oficialismo, no obstante, hubo matices respecto del emplazamiento de Yáñez.

El diputado PS, Raúl Leiva, quien integra la Comisión de Seguridad Ciudadana, respaldó la señal de la ministra Tohá, al margen que también empatizó con Yáñez. “Hay que cuidar la institucionalidad, sin perjuicio de compartir el fondo, hay formas de plantearlo, y los canales con el gobierno están debidamente abiertos y los canales con la Cámara siempre han estado. Lo que genera molestia (entre los policías) es regular las reglas de uso de la fuerza, que es algo que se está trabajando y Carabineros lo sabe”.

“Las declaraciones del general Yáñez son totalmente improcedentes. El trabajo de Carabineros contra la delincuencia tiene el apoyo transversal de todo Chile y de la ley. Para seguir fortaleciéndose se necesitan reformas operativas y un alto mando responsable, que no mande recaditos”, escribió en redes sociales a su turno, Leonardo Soto, también diputado socialista.

Sin embargo, los más críticos con las palabras del jefe policial fueron los comunistas.

“Carabineros no es una institución deliberante, la Constitución se los prohíbe. No pueden opinar. Deben estar subordinados al poder civil. Si el general tiene algo que decir, tiene sus jefes directos”, señaló el jefe de los diputados PC, Boris Barrera.

“Es una provocación”, agregó la diputada Lorena Pizarro, mientras que su par de bancada, Alejandra Placencia, quien integra la Comisión de Seguridad, señaló que “le quiero recordar al general Yáñez que su tarea tiene que ver con la dirección de un servicio público dedicado a mantener la seguridad pública, y que en un Estado de derecho democrático no corresponde que quien tiene la atribución del monopolio de la fuerza y de las armas, envíe recados públicos al Poder Legislativo”.

Desatino y falta de humanidad

En la oposición y en sectores no alineados como la DC y el PDG, el llamado al orden a Yáñez de parte de Tohá fue cuestionado severamente.

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, señaló a La Tercera que “no se entiende esta suerte de llamado de atención al general director de Carabineros que, por defender a sus funcionarios, que tienen como única misión proteger a los ciudadanos de la delincuencia, es citado a La Moneda. Me imagino que al PC pueda no gustarle el tono de las declaraciones, pero estoy seguro que si uno le pregunta a la gente si está o no de acuerdo que el general Yáñez proteja a los carabineros de los delincuentes, estoy seguro que la mayoría respalda esas declaraciones”.

“Le pedimos al gobierno más humanidad, han fallecido carabineros y estamos en un momento difícil en materia de seguridad, donde no se pueden seguir dando mensajes ambiguos”, añadió Macaya.

El diputado UDI Henry Leal, a nombre de su bancada, también fustigó a la ministra. “A la institución de Carabineros se le cuida y se le respalda. No se le cita a dar explicaciones. Lo que ha hecho el general es transmitir el sentir de la tropa”, dijo.

El diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, expresó que el general Yáñez “cuando necesitaba más apoyo, recibió del gobierno un reproche”. “Los carabineros necesitan un respaldo de verdad”, agregó.

El jefe de bancada de RN, Frank Saurbaum, por su parte, calificó el actuar de Tohá como “un desatino más del gobierno”. “Los chilenos necesitan más seguridad en la calles y tenemos que darle más atribuciones y elementos a Carabineros para defender a la población”, comentó.

Su par de la DC, Eric Aedo, recalcó que Carabineros cuenta con “todo nuestro respaldo” y que el emplazamiento a legislar de parte del general director “no solo es un llamado al Parlamento, también es un llamado al gobierno”.

El diputado Rubén Oyarzo (PDG), por otro lado, también instó a legislar para potenciar las facultades de las policías. “No puede ser que el carabinero no sepa cuándo usar su arma de servicio”, dijo.