“Eso entendí yo”: las otras declaraciones de Tohá que reavivaron las dudas sobre la polémica frase de Boric de “más Narbona, menos Craig”

En La Moneda algunos habían dado por superada la polémica que abrió el Presidente Gabriel Boric -el jueves 21 de marzo- en medio de la puesta en marcha de la desaladora Los Pelambres, en la Región de Coquimbo. Ahí el Jefe de Estado llamó a los empresarios a dejar de lado la “soberbia paternalista” y la frase “más Narbona y menos Craig”. Unas palabras que utilizó para aclarar sus dichos, pero que generó revuelo.

Luego de seis días en que el equipo de Presidencia se resistió a entregar una respuesta para explicar las palabras del Mandatario -lo que abrió diferentes hipótesis-, y que ministros del gabinete dijeran desconocer el origen de la frase, a primera hora de este miércoles la ministra del Interior, Carolina Tohá, dio a entender que Boric se refería a los hermanos Andrónico Luksic Craig y Jean-Paul Luksic Fontbona -pero que se equivocó al pronunciar su segundo apellido-.

La explicación además tenía sentido porque la familia Luksic es propietaria de Los Pelambres. Su intervención, además, se leyó en el oficialismo como una forma de intentar cerrar la polémica.

Al ser consultada en Radio Duna si es que el Presidente se refería a los empresarios, la jefa de gabinete respondió: “Entiendo que sí, que esa es la imagen que hay detrás. O sea, que busquemos una manera más parecida a eso para salir adelante de nuestras discusiones. Y salir adelante de nuestras discusiones no quiere decir no tenerlas. No quiere decir dejar de estar apasionado con tus ideas, pero dejar de estar apasionado con destruir al otro. Eso sí que hay que superar”.

La aclaración de Tohá generó repercusiones en el mundo empresarial y la oposición cuestionó -al confirmarse que Boric hizo alusión a los hermanos Luksic- el tono confrontacional del Mandatario, quien nuevamente se vio enfrentado al mundo privado.

La jefa de gabinete, quien dialoga constantemente con el Presidente -tuvieron una reunión durante la mañana del martes, además de compartir en el comité político el lunes-, generó que en Palacio algunos dieran por cerrado el asunto. Sin embargo, horas más tarde, al responder la misma pregunta, fue más dubitativa: “Yo ya dije, creo que a eso se refería. Creo”.

Lo cierto, dicen fuentes del Ejecutivo, es que la salida comunicacional de la ministra no fue coordinada con los equipos de La Moneda, sino que se debió a que fue consultada sobre el tema. Por lo mismo, los equipos del Presidente se sorprendieron al escuchar a Tohá, ya que, según aseguran, él mismo dijo -en conversaciones privadas- que no se refería a la familia Luksic en su declaración y que él se encargaría de explicar la frase en su debido momento.

En el comité político habían quedado en que no despejarían la frase del Mandatario. Por ello, aseguraron que, tal como lo dijo Tohá, sus dichos eran más una interpretación que una respuesta formal que aclarara las dudas que abrió Boric.

De hecho, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, en su vocería del lunes aseguró que no tenía la respuesta. “Probablemente el Presidente (responderá) en algún momento si es consultado directamente sobre esos dichos”, dijo la secretaría de Estado. La misma postura mantuvieron sus pares del gabinete Mario Marcel (Hacienda) y Jeannette Jara (Trabajo).

La Tercera consultó al equipo de comunicaciones del Mandatario si es que efectivamente la versión de la ministra Tohá explicaba los dichos de Boric, sin embargo, evitaron responder. “No hay nada más que agregar”, contestaron.