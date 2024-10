“Estoy dispuesta a aceptar el desafío”: Cristina Kirchner retorna a la primera línea política para enfrentar a Milei

El “operativo clamor” de la semana pasada, durante la masiva marcha por la educación pública, cumplió su objetivo. La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner está dispuesta a regresar a la escena política para dirigir el Partido Justicialista (PJ) y liderar al peronismo como lideresa de la oposición al presidente del país vecino, Javier Milei.

Así lo hizo saber este lunes mediante una carta que rápidamente fue interpretada como su intención de presidir el partido que era liderado por el expresidente Alberto Fernández previo a su caída en desgracia por la acusación de su expareja de violencia intrafamiliar y a una investigación por corrupción. Bajo la consigna de lograr una mesa de unidad y de encauzar al peronismo, CFK también tuvo espacio para criticar a la actual administración libertaria de Milei.

“Quiero decirles que estoy dispuesta, una vez más, a aceptar el desafío de debatir en unidad, porque si algo tengo claro también, es que acá no sobra nadie. Sin embargo, la unidad necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de sus habitantes”, escribió la exmandataria entre 2007 y 2015, y exvicepresidenta en la anterior gestión, desde 2019 a 2023.

Sobre la acefalía que afecta al PJ desde la salida de Alberto Fernández, la expresidenta criticó breve y soterradamente a su antiguo compañero de fórmula presidencial, pese a haberlo elegido directamente como su sucesor para las elecciones de 2019.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner asisten a la sesión de apertura de la 141ª legislatura, en el Congreso Nacional, el 1 de marzo de 2023. Foto: Reuters

“Está claro que hay que enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó. Esto plantea la necesidad de crear un ámbito de discusión y participación que hoy no existe y que su ausencia solo genera confusión y vacío”, argumentó en su misiva publicada en X, antes Twitter.

Recuperar el rumbo no solo podría hacer referencia a la falta de liderazgo en el partido, también cabe la posibilidad de que refiera a las derrotas electorales del último tiempo. Si bien en el Congreso el bloque opositor, Unión por la Patria (UxP), cuenta con un número suficiente como para hacer contrapeso al pequeño contingente oficialista de La Libertad Avanza y a sus aliados del PRO del expresidente Mauricio Macri -con mayor número en el Parlamento-, igual perdió la mayoría del Senado. No solo eso. La coalición gobierna en 5 de las 23 provincias del país.

De prosperar la intención política de CFK, sería la primera vez que presida el partido fundado en 1946 por Juan Domingo Perón. También sería la segunda vez que una mujer llegue a la dirección nacional de la colectividad, lo que solo ocurrió entre 1974 -tras la muerte de Perón- y 1985, cuando María Estela “Isabelita” Perón lideró el PJ.

“No tengo dudas que, en esta etapa, el partido es el lugar más apropiado para desarrollar el continente que genere el contenido y que este, además, tenga dirección y objetivos”, añadió Cristina Kirchner, dejando más que abierta su intención de asumir la dirigencia del partido, una vez más.

Fuentes al interior del partido dijeron a Clarín que la carta era la confirmación de su candidatura, lo que se venía rumoreando en los últimos días en Argentina. De hecho, fue un “operativo clamor” lo que reavivó la posibilidad de su retorno a la política durante la última gran marcha por la educación pública en el país vecino.

Personas reaccionan durante la inauguración del estadio Presidente Néstor Kirchner, en Quilmes, en las afueras de Buenos Aires, el 27 de abril de 2024. Foto: Reuters

Durante la tarde del jueves pasado, Cristina Kirchner salió al balcón del Instituto Patria, la asociación civil y think tank argentino fundado por la propia CFK, cantando la marcha peronista. Era la antesala para que, luego, referentes de La Cámpora y el kirchnerismo la postularan como presidenta del PJ, intención que la expresidenta ya había dejado trascender mediante sus dirigentes más cercanos, detalló el diario Página/12.

De hecho, Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja que estaba en carrera para la dirección del partido, le había dicho a su círculo cercano que si la expresidenta se postulaba, él se bajaba de la disputa, relató Clarín. Sin embargo, trascendió que el riojano estaba molesto por la forma del anuncio y, por el momento, mantiene su plan original.

“El próximo presidente del PJ no tiene que ser un gobernador, no le conviene al peronismo. No es algo contra Quintela, pero la renovación no va por ahí”, dijeron al citado medio desde el interior del Instituto Patria.

El plan ahora es lograr una mesa de unidad. Inicialmente se habla de un grupo conformado por “los gobernadores, senadores, diputados, representantes de la CGT y los movimientos sociales”, explicó Clarín. Serán ellos quienes discutan “los posicionamientos del peronismo sobre diversos temas, desde el Presupuesto que arrancará a debatirse esta semana a la deuda pública, el financiamiento universitario, las jubilaciones, la seguridad o las relaciones laborales”, añadió.

Es más, Quintela posteó en redes sociales que “también quiero debatir en unidad. Creo, igual que Cristina, que acá no sobra nadie y también mi proyecto es el de conducir un proceso de unidad, con todos adentro. Le creo a Cristina y por supuesto creo en mis propias convicciones”, ratificando así su intención de competir por la dirección del PJ.

Durante una entrevista con radio Perfil, el gobernador dijo pensar que Cristina debe conducir un proceso de unidad más amplio que el Partido Justicialista, para luego criticar a La Cámpora por “los métodos” de lanzar la postulación de CFK a través de X. Según el portal especializado La Política Online, la intención del sector peronista cercano a la exmandataria es que Quintela baje su candidatura para evitar una dura interna.

De hecho, ya salieron voces críticas a una eventual gestión justicialista de la exmandataria. Así lo hizo saber Florencio Randazzo, diputado y exministro de Interior durante el gobierno de CFK, quien cuestionó duramente la decisión de su exjefa.

“Sin el más mínimo pudor, sin autocrítica, con absoluta hipocresía y memoria selectiva, la vicepresidenta de Alberto Fernández, y jefa del peor gobierno desde el retorno de la democracia, ahora será presidenta del Partido Justicialista Nacional”, escribió en X, añadiendo que Fernández de Kirchner quiere convertir la tienda política en “una monarquía”. Incluso, Randazzo se desafilió del PJ tras el lanzamiento de Cristina Kirchner. “Les falta poco para terminar de destruirlo”, aseguró.

Otros vincularon el anuncio de CFK a la próxima audiencia convocada por la Sala IV de la Cámara de Casación para el 13 de noviembre, donde se tratará la causa conocida como “Vialidad”, donde es investigada la exmandataria. De momento, se desconoce si se requiere la presencia de los acusados, es decir, de Cristina Kirchner, entre otros.

Las críticas a Milei

Su intención de presidir el PJ no fue lo único a lo que se refirió Cristina Fernández de Kirchner en la larga misiva publicada en redes. También dedicó un generoso espacio a criticar la gestión del Presidente de Argentina, Javier Milei.

Titulada “Carta abierta a los compañeros y compañeras peronistas, y a los argentinos que nunca lo fueron, también”, la misiva dejaba en claro desde un principio que también era una contra la figura del líder libertario que venció en noviembre pasado a Sergio Massa, la carta del entonces oficialismo.

“Desde muy joven milito en el peronismo; sin embargo, nunca vi, en la Argentina contemporánea y democrática, que nuestro país en general y el peronismo en particular vivieran un momento como el actual”, escribió CFK.

El presidente argentino, Javier Milei, luce la banda presidencial junto a Cristina Fernández de Kirchner tras jurar como próximo Presidente de Argentina en el Congreso Nacional, el 10 de diciembre de 2023. Foto: Reuters

Calificando al actual mandatario como un “showman economista en la Rosada” que “ha devenido en un espectáculo de mala calidad”, lo acusó de avanzar “a hachazos sobre jubilados, universidades y hasta hospitales de salud mental” mientras “vocifera e insulta desde el escenario en forma cada vez más agresiva, violenta y soez a todo aquel que exprese una opinión diferente a la suya”.

También dedicó palabras al plan económico de la actual administración, que ha reducido a un dígito la inflación que hace un año alcanzaba los tres números en el interanual, pero a costa de una pobreza superior al 50% de la población, según los últimos informes.

“Todo ello con un telón de fondo donde el feroz programa de ajuste desestabiliza a una sociedad que sigue siendo golpeada con tarifas impagables y salarios que no alcanzan; mientras el Presidente, desde un mundo paralelo que solo existe en su imaginación, afirma que los salarios y las jubilaciones le ganaron a la inflación y que las tarifas son baratas”, cerró.