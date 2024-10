Estreno docuserie, El mes más tenso: regreso a un país estallado

Se cumplen cinco años desde el inicio del estallido social. Y La Tercera preparó una docuserie en tres actos para explicar el Chile del 18 de octubre al 15 de noviembre, el día en que se selló acuerdo por la nueva Constitución.

El mes más tenso, probablemente en décadas.

El primer capítulo, Del descontrol a la marcha del millón, se estrena hoy como adelanto exclusivo para suscriptores en esta edición La Tercera PM. El episodio cuenta con la participación de políticos como Gonzalo Blumel, Jaime Quintana, Karla Rubilar, Daniel Núñez, y Catalina Pérez. Protagonistas ciudadanos de ese momento como la actual senadora Fabiola Campillai, el psicólogo Gustavo Gatica y el dueño de la Antigua Fuente, Carlos Siri. Dirigentes de la mesa social como Mario Aguilar, Gabriela Flores y Emilia Schneider, además de Patricio Meza, ex presidente del Colegio Médico, Louis de Grange, ex gerente general del Metro y Rafael Rosell, rector de la ex Universidad Pedro de Valdivia.

Los siguientes dos capítulos, Un gobierno al límite y La salida institucional y la perspectiva del tiempo, serán estrenados durante esta semana, también dentro de las ediciones de La Tercera PM. Parte del capítulo de cierre incluirá la evaluación que cada entrevistado hace de los últimos cinco años en Chile que comenzaron ese 18 de octubre de 2019.

Todos cuentan su parte de la historia en El mes más tenso: regreso a un país estallado.