FA opta por diputada Rojas como carta para presidir la Cámara y deja a Winter mirando para La Moneda

“Siempre estoy interesado en servir a mi país”, dijo, en enero pasado, el diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio) al sincerar sus aspiraciones para presidir la Cámara Diputados, una vez que Karol Cariola (PC), de acuerdo al compromiso adquirido con las otras bancadas del oficialismo, dejara su cargo en la testera.

Lo que no esperaba Winter es que su disponibilidad, expresada en términos demasiado amplios, tentara a sus compañeros de partido para levantarlo para una misión mayor: ser el abanderado del Frente Amplio para una nueva carrera a La Moneda.

Sin embargo, el mismo parlamentario mira esa responsabilidad mayor con reticencia, además que la presidencia de la Cámara (su real objeto de interés) y la Presidencia de la República (que hoy está cuesta arriba), son dos carreras incompatibles.

Para evitarle ese dilema al legislador capitalino, la misma bancada frenteamplista tomó una decisión drástica. Finalmente en reuniones que se realizaron los lunes 17 y este 24 de marzo, se zanjó la decisión: la diputada Camila Rojas será la carta para competir por la presidencia de la Cámara para dejar a Winter mirando solo la opción de La Moneda.

En estos sondeos quedaron en lista de espera otras cartas femeninas: las diputadas Lorena Fries y Javiera Morales, ambas exmilitantes de Convergencia Social (CS), al igual que Winter, debido a que la primera opción para encabezar la Cámara eran quienes provenían de esa tienda que fue la matriz para la crear el Frente Amplio, a partir de la fusión con Comunes y Revolución Democrática (RD).

En el camino también quedó el diputado Diego Ibáñez (también ex CS). No obstante, en su caso, además de ser hombre, también pesó el veto cruzado que existe con otro legislador frenteamplista de la Quinta Región, Jorge Brito (ex RD), con quien competirá para ser senador por Valparaíso.

La misma variable electoral también fue factor para que el Frente Amplio tampoco insistiera con Fries, quien es compañera de distrito con Winter y Emilia Schneider (ex Comunes), por lo tanto, para evitar acentuar disputas territoriales, su nombre quedó solo como plan B en caso de que la candidatura de Rojas enfrente alguna complicación de cualquier índole.

Además de la variable presidencial, las eventuales rivalidades electorales y la importancia que le da el Frente Amplio a llevar a una mujer liderar la corporación, en la decisión de algunos miembros de la bancada, además, se sopesó el riesgo que representaba levantar a Winter, cuyo nombre, por razones personales, generaba cierta resistencia en otros legisladores oficialistas, que podían restarse o hacer alguna jugada que perjudicara su elección como titular de la Cámara. Ese peligro se acrecentaba dado el empate perfecto que existe en esta rama del Congreso entre las fuerzas opositoras y aliadas al gobierno.

Rojas, por su parte, cumplía algunas de las condiciones de liderazgo, según sus pares. Expresidenta de la Fech y representante por San Antonio, ya se encuentra en su segundo período legislativo. Ha sido jefa de bancada y proviene de la antigua corriente de dirigentes del movimiento autonomista que llegó a militar a Comunes. De hecho, fue elegida en 2021 por esa colectividad.

“Luego de un proceso de deliberación, desde la bancada parlamentaria del Frente Amplio hemos decidido postular a la diputada Camila Rojas para asumir la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados en el último año legislativo de este ciclo. La diputada Rojas cuenta con una destacada trayectoria parlamentaria”, señaló a través de la declaración la bancada del Frente Amplio.

“Desde la bancada del Frente Amplio reafirmamos nuestro compromiso de acompañar al gobierno del Presidente Gabriel Boric en su último año de gestión, facilitando el debate legislativo y promoviendo iniciativas que fortalezcan el bienestar de la ciudadanía. Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas que fueron parte de este acuerdo a apoyar la candidatura de la parlamentaria Rojas, honrando así lo pactado, respetando la rotación de la presidencia y reafirmando la importancia del diálogo en la conducción de la Cámara”, agregan los legisladores frenteamplistas.