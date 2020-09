Fact Checking Político XIX: JVR y el apoyo al Rechazo, las cifras de Covid-19 según Mario Aguilar y el costo de constituyentes para Marcela Cubillos

1. Jacqueline van Rysselberghe y los porcentajes de apoyo al Rechazo

En entrevista a La Tercera, en su edición del sábado 19 de septiembre, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, afirmó que la opción del rechazo a una nueva Constitución comenzó con una baja adhesión, y que dar vuelta ese escenario es complejo por las cuarentenas.

“Hay que recordar que el Rechazo partió con 5 puntos, y empezamos a subir hasta que llegamos a la pandemia y tuvimos que adaptarnos. Se había instalado, de alguna manera, que el Apruebo era como esas pomadas mágicas que curan todos los males. “¿Usted quiere ser feliz? Vote Apruebo”. Entonces, desinstalar eso es complejo. Pero creo que hemos podido avanzar en demostrarle a la gente qué significa votar Apruebo...”, dijo.

La cifra que da la senadora gremialista del 5% de apoyo al Rechazo es falsa. Al revisar las dos encuestas que han medido semanal y mensualmente la tendencia respecto del plebiscito, se ve que esta opción comenzó con un piso que superaba los 10 puntos.

El 16 de noviembre, un día después del acuerdo político que abrió la puerta al proceso constituyente, el sondeo semanal de Cadem preguntó “¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que Chile necesita una nueva Constitución?”. Esa vez, quienes estaban en desacuerdo alcanzaron un 16% de adhesión, mientras quienes estaban de acuerdo, un 82%.

A partir de enero de 2020, Cadem comenzó a medir la pregunta sobre el plebiscito. “Si el plebiscito para elegir si Chile necesita o no una nueva Constitución fuera el próximo domingo, ¿usted votaría...?”. Desde ese mes a la fecha, el apoyo al Rechazo ha variado entre el 19% (10 de enero) y 27%, número que se alcanzó para la encuesta del 7 de febrero de 2020.

Criteria, en tanto, muestra resultados parecidos. La primera encuesta que midió las opciones del plebiscito se realizó en noviembre de 2019, después del acuerdo. Aquella vez, un 14% dijo que estaba por el Rechazo mientras un 79% señaló que estaba por el Apruebo. Desde ese mes hasta el último sondeo, realizado en agosto, las preferencias se han mantenido más o menos similares. El Rechazo, que comenzó con un 14%, tuvo un peak de 22% en febrero de 2020, y el mes pasado alcanzó un 17%. El Apruebo, en tanto, tuvo su punto más bajo en febrero, con un 67%, y más alto en junio con un 76%. En agosto marcó un 74% de las preferencias.

2. Mario Aguilar y el número de contagios de Covid-19 para la vuelta a clases

“No es seguro un retorno a clases en circunstancias en que todavía Chile tiene altos niveles de contagio, en donde estamos cerca de 100 contagios por millón de habitantes. En los países de Europa, donde están volviendo a clases, están en el rango de los 20 contagios por millón de habitantes al día, entonces no están las condiciones sanitarias”, dijo el presidente del colegio de Profesores, Mario Aguilar, esta semana en radio ADN.

Casi Verdadero: El hecho o afirmación es real, pero luego de ser corroborada con las fuentes y datos disponibles se concluye que se omite su contexto o algún otro elemento relevante.

En el caso chileno, al tomar el rango de 14 días previos a la afirmación de Mario Aguilar -es decir, entre el 8 y el 21 de septiembre-, el promedio obtenido desde el informe diario del Minsal es de 85,02 nuevos casos diarios por cada millón de habitantes, con dos días donde se superó la cifra de 100 contagios en promedio: el 12 y el 13 de septiembre (con 109,72 y 107,00 casos por millón, respectivamente).

Para los países europeos, sin embargo, se da una paradoja: la afirmación de Aguilar puede no ser correcta debido a que en las últimas semanas se han generado fuertes rebrotes en países que ya habían resuelto el retorno presencial a clases, como España, Francia y Gran Bretaña, por lo que actualmente tienen cifras de contagios diarios mucho mayores a la chilena. Pero al mismo tiempo, en algunas de esas naciones, cuando las autoridades tomaron la decisión del retorno, las cifras eran bastante menores, incluso por debajo del rango planteado por el presidente del Colegio de Profesores.

Un ejemplo es Francia. Tras un brote que obligó a cerrar los colegios en marzo, el 14 de junio el presidente Emmanuel Macron comunicó al país que los estudiantes regresarían a las clases presenciales una semana después, el 22 de junio, sólo haciendo contadas excepciones. En ese momento, el promedio de contagios diario por millón de habitantes en las dos semanas previas era de 5,18 casos. En los últimos siete días, por contraste, ese promedio es de casi 140 nuevos contagios al día y las clases han continuado, a la espera de definiciones respecto de si se decretarán nuevas cuarentenas o no.

En España, en tanto, la decisión del retorno fue confirmada por las autoridades locales durante agosto, el mes emblemático de vacaciones, pese a que había pistas iniciales sobre un rebrote en curso. En la semana del 7 al 14 de septiembre, coincidente con el regreso a clases, el promedio de contagios diarios fue de 205 personas por cada millón de habitantes.

Sí hay un país donde la cifra dada por Mario Aguilar calza casi de forma perfecta: Alemania. Dicha nación regresó a clases presenciales en agosto, y hasta ahora ha mantenido mucho más a raya los contagios que otros territorios de la Unión Europea. De hecho, en el conteo de las últimas dos semanas, su promedio de contagios nuevos diarios es de 19,34 personas por millón de habitantes.

3. Marcela Cubillos y el costo de los convencionales

Una publicación en su cuenta de Twitter hizo la exministra de Educación, Marcela Cubillos, luego de que La Tercera informara la estimación del costo -preliminar- de la eventual convención constitucional. Según un estudio preliminar que entregó la Cámara de Diputados a la Segpres, en los siete meses de 2021 que podría funcionar el órgano constituyente se gastarían cerca de $10.270 millones de pesos.

Así, Cubillos estimó lo que, según ella, costaría cada uno de los 155 convencionales constituyentes.

Luego de que algunos parlamentarios cuestionaran los datos, la exsecretaria de Estado explicó su cálculo. “En cada tuit repetiré lo que el apruebo quiere esconder: informe del Congreso calcula $10.200 millones de pesos costo convención solo para 7 meses 2021. Divida. Costo para Estado por convencional: $9.500.000 mensual. Caro este Congreso 2 integrado por los mismos que el 1”, dijo.

La afirmación de Cubillos es cuestionable pues es imprecisa. La exministra asume como cierta y oficial una información preliminar que elaboró la Cámara de Diputados a solicitud del ministerio Secretaría General de la Presidencia, y que es una estimación sobre los costos eventuales que tendría la convención. De hecho, la Segpres solicitó la misma información al Senado y haría lo mismo con otros organismos, como universidades, a fin de establecer un monto que se agregue a la ley de Presupuestos 2021.

Aunque el cálculo en si mismo está bien realizado -la cifra de 9.5 millones se alcanza al dividir los $10.270 millones que costaría la convención para los siete meses de 2021 por los 155 constituyentes- en este incluye además gastos que no están directamente asociados a estos, como la remodelación del salón de honor, cuyo costo la Cámara estimó en $900 millones.

Respecto del gasto en dietas -cifrado en cerca de $8 mil millones por el informe de la Cámara, incluyendo asignaciones-, la única certeza hasta ahora radica en lo que quedó establecido en la reforma constitucional que habilitó el proceso constituyente: el sueldo que recibirá cada uno de miembros de ese organismo será cerca de 50 UTM, es decir, unos $2.500.000 pesos mensuales.

Todo el resto de los gastos, como las asignaciones de cada constituyente, si habrá viáticos, cuántos asesores y con qué sueldo, etc., aún no están definidos y , por lo que no resulta posible decir con certeza, por ahora, cuánto gasto fiscal significará cada uno de los convencionales.