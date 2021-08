¿Falta despliegue por Provoste en la DC? Desmarque de senadora del partido y críticas a la directiva tensionan la consulta

“Ha disminuido el entusiasmo. Esa cuestión explosiva de las primeras dos semanas se fue apagando”. Así resumen en la Democracia Cristiana el ambiente que se ha ido instalando en la colectividad respecto de la candidatura presidencial de la senadora Yasna Provoste.

A dos días de la consulta ciudadana en la que la parlamentaria se medirá con los abanderados del Partido Socialista, Paula Narváez, y del Partido Radical, Carlos Maldonado, en la DC aseguran que el ánimo entre los democratacristianos ha ido disminuyendo desde el lanzamiento de su candidatura el 23 de julio. Factor que se ha sumado al estancamiento de Provoste en las encuestas y a que su opción, aseguran en el sector, se ha ido “debilitando”, pese a que aún es considerada la “más competitiva” entre sus pares.

El problema, dicen en la DC, es la distancia que ha marcado la propia candidata y su equipo con la colectividad y “la marca DC”, situación que, dicen varios de los consultados, se ha resentido a nivel de directivas regionales, entre parlamentarios y al interior de la propia mesa. De hecho, ese fue uno de los factores del diseño que ideó el equipo de la abanderada para el lanzamiento de su candidatura. “Se entiende que ella quiera distanciarse, pero eso se hace con complicidad, con información”, sostiene otro dirigente DC.

Esa situación, aseguran las mismas fuentes, podría ser una complicación aún mayor. En la DC -y en el resto de Unidad Constituyente- creen que la consulta del sábado tendrá una baja participación y que, por lo tanto, la elección la definiría la “maquinaria” de los partidos. Para eso, dicen en la colectividad, el “activo militante” democratacristiano será clave.

Y si bien en el partido aseguran que “la DC está apoyando a Yasna” y que se está haciendo el trabajo para movilizar a los militantes para la jornada del sábado, en la colectividad dicen que la forma en que Provoste y su equipo han dirigido la campaña ha sido un factor que ha provocado desafección en distintos niveles del partido.

Críticas a Frei

Asimismo, en algunos sectores se han levantado críticas a la conducción de la presidenta, Carmen Frei, a quien cuestionan por no “movilizar” a la colectividad. “La gente está comprometida, el tema es que no hay conducción, no hay algo orgánico”, repiten en la DC.

Sobre eso, dicen en el partido, también ha generado incomodidad que Provoste no armara un comando tradicional con cargos establecidos, lo que, afirman, ha dificultado que haya una interlocución con su equipo. La abanderada conformó un “ayllú ciudadano” con rostros independientes y sumó solo a algunos dirigentes DC formalmente a su círculo, como al vicepresidente Felipe Delpín, quien asumió la tarea territorial, y a la presidenta de la juventud del partido, Paulina Mendoza, en el área programática.

“En el tema de la consulta ciudadana estamos activos, somos un partido ordenado y en muchas regiones hay mucha presencia. Hemos puesto todo el esfuerzo para poder trabajar y lograr este objetivo de poder ir a pelear al continuador de Sebastián Piñera. Y en eso Yasna tiene los méritos. Eso sí, nos hubiera gustado haber mejorado la coordinación con el entorno de ella, pero eso se tendrá que hacer después de la consulta”, asegura el presidente DC de Los Lagos, Óscar Valenzuela.

Otro punto que estaría pesando, dicen en el partido, es el hecho de que Provoste no hiciera gestos hacia el sector que quedó “herido” tras la renuncia de Fuad Chahin a la presidencia de la falange y la forzosa salida de Ximena Rincón del rol de abanderada del partido. De hecho, algunos aseguran que en la zona de la senadora por El Maule el activo militante ha sido reticente a movilizarse ahora por la exministra de Educación.

Asimismo, algunos apuntan a que, por ejemplo, el gobernador por la Región Metropolitana, Claudio Orrego, ha sido uno de los dirigentes que podría estar haciendo más por la opción de Provoste. Según distintas fuentes, el decé ha transmitido que solo puede apoyar en actividades fuera de su horario laboral, como lo ha establecido el dictamen de la Contraloría en caso de los funcionarios públicos.

Esa versión, en todo caso, la contradicen otros sectores de la DC, donde aseguran que Orrego ha colaborado con la campaña “en todo lo que se le ha pedido”. De hecho, el lunes armó una reunión con dirigentes DC de la Región Metropolitana y esperan sostener hoy una transmisión en vivo por redes sociales con la senadora.

Desde el entorno de Provoste, a su vez, aseguran que el partido ha estado disponible para respaldarla en su corta campaña, tanto orgánica como económicamente. Asimismo, señalan que “más allá de situaciones puntuales”, la estructura se ha movilizado incluso más de lo que ellos mismos esperaban. De hecho, las mismas fuentes sostienen que la inquietud sobre lo desafiante que ha sido la campaña es compartida por la senadora y la dirigencia decé y que no respondería a falta de voluntad política, sino que a las dificultades materiales por el corto tiempo que han tenido para desplegarse.

“Lo que yo puedo decir es que he conversado con muchos dirigentes, con las estructuras partidarias nacionales, regionales, comunales, y lo cierto es que hay un apoyo completo a Yasna Provoste. Siempre se puede producir una situación de desagrado de algunos dirigentes, pero a nivel nacional, como nunca, toda la DC está apoyando nuestra candidatura”, dice Delpín.

Aunque admite que “ha sido, sí, una campaña corta, breve, con muy escasos recursos, prácticamente nada, y han sido precisamente los territoriales, alcaldes, concejales los que han hecho un aporte sustancial. Nos habría gustado tener más tiempo, hay otras candidaturas que llevan un año en campaña y nosotros hemos tenido tres semanas, entonces, no ha sido fácil”.