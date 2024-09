Fiscal Carrera: “Investigación contra Manuel Guerra es relevante porque tiene que ver con la confianza de la gente hacia el Ministerio Público”

Para el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, la investigación contra el exfiscal Manuel Guerra tiene varios componentes extra. No solamente por estar indagando una de las hebras de uno de los casos de corrupción más grandes de los últimos años, sino que también, dice, porque está en juego la fe pública de la ciudadanía en el Ministerio Público.

Pero no es lo único, se suma la relevancia de estar investigando a un exfiscal regional que tuvo a su cargo causas de relevancia pública, como fueron el caso Penta, Exalmar y Dominga, y también la fe que depositó en él el fiscal nacional Ángel Valencia para encargarle esta causa por su destacada gestión en el norte. “Fue bastante grato ver la forma en que el fiscal nacional se refería efectivamente al trabajo de la región y en particular respecto de mi persona, pero también eso es una doble responsabilidad: no decepcionar”, comenta Carrera.

Fue el 28 de agosto cuando le asignaron la causa que se inició luego de que Ciper revelara que Guerra y el abogado Luis Hermosilla, investigado por delitos de corrupción y quien se encuentra en prisión preventiva, mantuvieron conversaciones en 2016, en el marco del caso Penta. En esos diálogos, de acuerdo a la publicación, habrían hablado de contactar a “Andrés” para “darle una salida al caso”. Ese “Andrés” sería Andrés Chadwick, exministro del Interior, exsenador de la UDI y amigo de Hermosilla.

Esta es la tercera visita del fiscal regional a Santiago desde que le encargaron la causa. En esta pasada, que se extenderá por cinco días, comenzó con la toma de declaraciones de exfiscales y abogados querellantes en las causas donde Guerra era el fiscal. A esa recopilación de antecedentes se suma la revisión del celular de Guerra, que fue entregado en forma voluntaria en la semana previa al 18. Por esos días, el expersecutor también autorizó abrir el secreto bancario.

El persecutor hace una pausa en su agenda, que consistió en la toma de declaraciones en la Fiscalía Metropolitana Occidente, para atender a La Tercera. En esta entrevista comenta cómo se va encaminando la investigación, qué diligencias vienen y cuándo podría tomar el testimonio de Guerra. Preliminarmente, los delitos que se configurarían contra el exfiscal son cohecho y revelación de secreto.

¿Cómo ve que va avanzando la causa contra Manuel Guerra?

Esta causa en particular viene a ser como una suerte de reconstrucción arqueológica de hechos que ocurrieron en el pasado. Lo digo de esa manera porque implica reconstruir un periodo de tiempo entre el 2016 y 2021, donde tenemos que hacer cuadrar los hechos que ocurrieron en cada una de esas causas, audiencias, reuniones, lo que podamos obtener. Me refiero a caso Penta, Dominga, Exalmar y lo vinculado al exdirector de la PDI Sergio Espinosa. Entonces, luego tenemos que ver los mensajes de Whatsapp de todo ese periodo, que parten lo que hay en el teléfono de Luis Hermosilla en 2016 hasta lo que hay ahí hasta 2023, si hay alguna cuestión vinculada a algún delito en relación a cómo terminó cada una de esas causas.

¿Son más de 7 años de conversaciones entre Guerra y Hermosilla?

Sí. Así que en definitiva ese es el trabajo que se está haciendo, que es bastante importante en cuanto al cúmulo total de información que hay que procesar o analizar. Porque cada una de esas causas es muy extensa en cuanto a su número de fojas o de tamaño y también la cantidad de audiencias que hubo cada una de ellas.

¿Cuántas personas declararon en estos días?

La instrucción que les di al equipo que está trabajando en Arica es ubicar y contactarse a todos los querellantes o abogados que participaron en estas distintas causas, lo que incluye también a exfiscales. Y en esta visita se agendó un total de cinco declaraciones. Y nos quedan bastantes pendientes porque son varios los abogados, sea como titulares o en calidad de delegado, participaron en cada una de estas causas.

¿Quiénes ya declararon?

María Inés Horvitz, Carlos Gajardo Carlos Hidalgo, Mauricio Daza y Pedro Orthusteguy. Entonces tenemos como desde el señor Gajardo y María Inés Horvitz, por ejemplo, que eran integrantes en ese momento, uno de la fiscalía, otro del Consejo de Defensa del Estado, hasta exdiputados como don Hugo Gutiérrez (exdiputado del PC que fue querellante en los casos Dominga y Exalmar), que también participa, y que ya estén en una de las causas. Entonces, a todos ellos, efectivamente, hay que tomarles declaración.

¿Después de tomar las declaraciones de exfiscales y de abogados querellantes tomará el testimonio de Manuel Guerra?

A don Manuel Guerra le tomaremos declaración en el momento en que sea necesario que declare. ¿Por qué digo esto? Porque hasta el momento tengo que digerir toda la información para saber, en definitiva, qué preguntarle. Tiene que ver con todos los cuestionamientos que puedan tener los querellantes, la información que se encuentre o que está en los teléfonos, y, por último, lo referente a los temas patrimoniales. Y él, claro, me imagino que también, para poder dar una adecuada declaración, requerirá de todos los antecedentes, porque tiene que saber justamente de qué hacerse cargo.

Patrimonio

Cuando apareció la noticia del patrimonio que Guerra adquirió después de salir de la fiscalía, el departamento en Maitencillo y un auto de alta gama, ¿fue llamativo para usted?

No es llamativo en el sentido de que cada vez que hay alguna denuncia o duda, lo primero que hay que analizar, o donde primero están las dudas, es en los temas de artigo de orden patrimonial. Y claro, en las adquisiciones y las fechas de las mismas. Así que desde ese punto de vista, la verdad que no, no representa ningún tipo de novedad para una investigación como esta.

¿Podría configurarse en ese caso el delito de enriquecimiento ilícito?

Bueno, es que eventualmente hay que ver fechas de adquisición, si era funcionario público o no, si hay algún tipo de respaldo respecto de alguna adquisición. Hay muchas cosas que analizar, por lo tanto, no corresponde, por el principio de objetividad que tenemos los fiscales, aventurarse a eso. Sí, en su momento, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa, y ahí es donde es necesario que la persona que está siendo investigada explique.

¿Ustedes ya tienen determinado cuál es el origen de los ingresos del exfiscal una vez que salió de la fiscalía?

Sí, el origen formal lo tenemos acreditado, porque esa es información que se obtiene del Servicio de Impuestos Internos. Nosotros tenemos, en estos momentos la información desde el Servicio de Impuestos Internos de si recibió rentas por algún contrato de trabajo, de quiénes, rentas por pago de boletas honorarias, y cualquier otro ingreso, como alguna renta variable. Lo que no tenemos todavía son los pasivos. Nosotros tenemos claro en qué cuentas, o en qué bancos, tuvo deudas. Lo que no tenemos es el monto de aquellas, porque eso está en el secreto bancario. Una vez que tengamos esa información, se realiza un peritaje contable. Nosotros tenemos los ingresos y tenemos también el patrimonio. Pero es imposible formular una hipótesis, sea descartando o confirmando alguna irregularidad, si eso no se analiza además con los pasivos que tiene. Porque una persona puede aparecer ante el Servicio de Impuestos Interno con una propiedad muy alta, pero si se trata de una propiedad que viene de la mano con una deuda de igual categoría, en realidad no es patrimonio.

¿También se estima investigar el patrimonio de la conyugue de Manuel Guerra?

Sí. En este tipo de investigaciones deben investigarse no solamente los movimientos de una persona determinada, sino que los de aquellos que estén relacionados de una u otra manera con esa persona. Por cierto, un familiar directo está en esa situación. Así que es parte de lo que está ya realizado. O sea, ya realizamos un informe respecto de personas que lo rodean. E incluso eso puede extenderse a otros que puedan aparecer.

Eventual formalización de Guerra

¿Hay posibilidad de reapertura de las causas en caso de confirmarse que hubo presiones políticas en sus tramitaciones?

Respecto de las causas en sí es muy difícil ponerse en alguna situación de reapertura, porque cada una de ellas tuvo lo que se denomina un término jurídico, pasaron por una audiencia ante un tribunal y por lo tanto son situaciones que están ejecutoriadas desde el punto de vista jurídico. Y la posibilidad de un recurso de revisión en nuestra legislación son bien estrictas y de difícil prueba o determinación. No son imposibles, pero son muy difíciles.

¿Qué tendría que pasar para que Manuel Guerra fuera formalizado?

Que se acreditara cualquiera de los delitos que se mencionaron anteriormente. Primero la existencia de los mismos y luego que le haya cabido participación en alguno de ellos. Y además hay que ver si en esa determinación hay terceros también que hayan tenido algún tipo de participación.

¿Cuáles son las penas para los delitos que habría cometido el exfiscal?

Esa es una buena pregunta porque tiene que ver con el análisis de las fechas que ocurrieron estos delitos y los cambios legislativos que hemos tenido en el último tiempo, que han sido varios. Entonces habría que ver las fechas también para analizar si son previas o posteriores a modificaciones que hemos tenido. Han sido varias en el último tiempo que han endurecido las penas en este tipo de delitos. Pero al parecer en principio no estarían cubiertos en las modificaciones.

¿Pero penas de cárcel?

No, eso es difícil.

¿Es esta la causa más importante que ha tenido en sus manos?

Sería injusto dar una respuesta a eso porque estuve 8 años como fiscal de delitos sexuales y bastantes años más también a cargo de homicidios y creo que cuando se trata de la pérdida de vida humana me parece que para cada una de las familias o delitos vinculados a la sexualidad son los hechos más graves que tiene nuestra legislación. Pero claro, esta tiene otro componente que es distinto y lo hace importante y relevante que tiene que ver con la confianza que tiene la gente hacia el Ministerio Público. Esa carga en lo interno, referente a cómo tomamos las decisiones los fiscales regionales justamente hace que esta causa sea tan relevante.