Gasto en remuneraciones de directorios de AFP suben cinco veces en la última década

Desde el Decreto Ley N° 3.500 -del 13 de noviembre de 1980-, la ley que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales bajo la pandemia es el mayor cambio en la historia de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La crisis económica que trajo el Covid-19 disparó el desempleo y levantó los ánimos de la clase política por modificar el sistema de pensiones.

Durante los últimos años, las AFP también han presentado cambios internos y no solo vinculados a su propiedad, que hoy la concentran consorcios transnacionales, sino que en la composición de sus directorios. A lo largo del tiempo, economistas, ex diputados, senadores y ex ministros han ocupado un escaño en sus directorios.

El afán por sumar a expertos en macro economía y personeros con amplias redes en el espectro político ha llevado a que las administradoras eleven fuertemente sus presupuestos para pagar dietas y remuneraciones a sus directorios. Entre 2009 y 2019, el gasto en remuneraciones a directores de Provida, Habitat, Capital, Cuprum, Planvital y Modelo aumentó cinco veces, pasando de $669 millones a $3.516 millones.

Según sus reportes anuales, las remuneraciones del directorio de cada AFP son determinadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada en abril de cada año, donde se establece la dieta a pagar por asistencias a sesiones de directorio y comités. Si en 2009, las seis administradoras de pensiones mencionadas destinaron mensualmente en promedio $1.468.271 al pago de las remuneraciones de sus 39 directores, diez años después, el número de directivos aumentó a 47 y al mes recibieron en promedio una renta mensual de $6.235.422.

¿Cuáles son las AFP que registraron las mayores alzas? Las que presentaron un mayor incremento en el gasto anual de sus remuneraciones fueron Provida ($225 millones a $922 millones); Habitat ($162 millones a $861 millones); Capital ($49 millones a $413 millones); Cuprum ($117 millones a $260 millones) y Planvital ($115 millones a $960 millones). No se incluye a Modelo, pues en 2009 su directorio acordó no efectuar pagar pagos a sus directores.

Pero no todas las AFP pagan igual a sus directorios. Planvital, Provida, Habitat y Capital registraron en 2019 las mayores dietas. Mientras que en Modelo y Cuprum presentaron las más bajas. Por ejemplo, Alfredo Orelli, presidente de Planvital, recibió una remuneración mensual promedio de $19.073.583. Mientras que su par de Modelo, Pablo Izquierdo, en el mismo periodo recibió $2.085.417, aunque este último renunció a su cargo el 25 de noviembre del año pasado. Pero el contraste es mayor si se considera que ambas AFP pesan relativamente igual en términos del número de afiliados que mantienen en sus filas. Modelo y Planvital en 2019 registraron una participación de mercado de 19,35% y 15,64%, respectivamente.

Para Matías Zegers, abogado y presidente ejecutivo del Centro de Gobierno Corporativo UC, el incremento en el gasto en remuneraciones a sus directorios no es el único cambio que han experimentado las AFP durante la última década. “A principios de los noventa e inicios del 2000 claramente había más traspaso de personas que estaban trabajando en el sector público al sector privado. Era gente que provenía del Poder Ejecutivo y Legislativo. Hoy creo que no se da tanto como se daba antes por múltiples razones”, asegura. A su parecer existen dos razones claras: los head hunters ya no ponen foco en personeros con redes políticas para sumarlas a directorios de AFP y, la segunda opción es que estos últimos han perdido el interés de arribar a dichas mesas.

Mientras, Hugo Caneo, abogado, ex SVS (hoy CMF) y docente de la Universidad de Chile añade que el factor del descontento con el sistema de la ciudadanía ha llevado a que las remuneraciones de los directores tiendan a subir. “Eso sí podría explicar un incremento en la dieta dado que se ve como posición de mayor exposición a riesgos y de mayor foco mediático. Pero como te digo, ese descontento se ha mal dirigido hacia los administradores, y no hacia los reales culpables que son los que impiden que las personas puedan tener mejor renta y mantener un trabajo constante en el tiempo”, concluye.

Razones más o menos, lo concreto es que en 2008, el directorio de AFP Cuprum era presidido por el economista Ernesto Silva Bafalluy (UDI) y era controlada por Empresas Penta, grupo liderado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. La mesa también era integrada por Carlos Bombal (UDI), -quien dos años antes había dejado de ser senador por la Circunscripción 8, Santiago Oriente- y Pablo Wagner San Martín (UDI), quien posteriormente fuera subsecretario de Minería durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Diez años después, Cuprum tiene otros dueños: es controlada por Principal Financial Group Inc., compañía global de administración de activos, especializada en soluciones de ahorro e inversión de largo plazo y pensiones. Según su último reporte anual, atiende a 33 millones de clientes alrededor del mundo y administra US$735.300 millones en activos. Y ya no posee a políticos o exdirigentes en su directorio.

A fines de la década del 2000, también el directorio de AFP Provida -controlada por aquel entonces por BBVA y hoy en manos de la norteamericana Metlife- era integrado por diversas figuras políticas, en este caso, de la Concertación de Partidos por la Democracia. Su presidente era el economista (DC) Joaquín Vial Ruiz-Tagle, exdirector de Presupuestos del gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. También como directores figuraban la abogada Ximena Rincón (DC) -actual senadora y una opositora al sistema de AFP- y Jorge Marshall Rivera (PPD), exministro y subsecretario de Economía del gobierno de Patricio Aylwin, y quien posteriormente fuera consejero del Banco Central.

Posteriormente, la hoy parlamentaria dejó de formar parte de la mesa de AFP Provida, pero la administradora mantuvo sus nexos con el mundo político. Es así como al directorio se sumaron en 2010 la socia de Azerta Cristina Bitar -exgeneralísima de las campañas de Joaquín Lavín- y Osvaldo Puccio (PS), ex ministro secretario general de Gobierno entre 2005 y 2006, durante la administración del Presidente Ricardo Lagos. El 26 de julio de 2018, se sumó al directorio María Eugenia Wagner Brizzi, ingeniera comercial y ex subsecretaria de Hacienda del gobierno de Lagos.

Suben sus rentas

En la última década, además, la renta individual de los propios directores de las AFP ha presentado fuertes alzas. Por ejemplo, en AFP Capital, Guillermo Arthur, ex ministro del Trabajo del régimen militar, pasó de una remuneración mensual de $1.500.000 en 2013 a $10.234.667 millones en 2019. Esto principalmente por asesorías a la compañía.

En conversación con La Tercera PM, Arthur asegura que existe total transparencia con sus dietas, justificándolas con el trabajo desarrollado como asesor del Grupo Sura durante los últimos años. “Soy empleado. Esos montos no son por ser director. Yo trabajo, soy asesor y tengo muchos temas en Sura. Fui fiscal, abogado y asesor de AFP Bansander, primero. Luego de ING y era empleado. Tenía mi cargo de empleado y tenía mi cargo de director. Allí están todas mis remuneraciones con absoluta transparencia”, responde.

“Las dietas de los directores en AFP Capital son en pesos y se mantuvieron estables en los últimos siete años, sólo se ha hecho un reajuste del 10% en 2018 luego de permanecer fijas desde 2013. La definición de las mismas es materia del Accionista de acuerdo con su política para los directorios y la diferencia en la dieta se genera de acuerdo a funciones, los comités en que participa cada uno y cada una y su asistencia efectiva a éstos. En el caso de Guillermo Arthur, además de su dieta como director y su participación en el comité de sostenibilidad, también recibe honorarios como asesor de AFP Capital”, explicó AFP Capital.

Entre 2010 y 2018, Cristina Bitar, como directora titular en Provida, pasó de una remuneración mensual de $4.306.500 a $10.082.333. En el mismo periodo, Osvaldo Puccio -director suplente- pasó recibir una renta mensual de $2.497.667 a $4.805.667.

En AFP Habitat ha ocurrido algo similar a los casos anteriores. En efecto, Luis Rodríguez Villasuso Sario -uno de sus directores- pasó de recibir una renta mensual promedio en 2009 de $1.390.341 y diez años después cerró con una remuneración promedio mensual de $15.093.275. En la misma línea, quien fuera su presidente José Antonio Guzmán Matta también incrementó su remuneración, pasando de una renta mensual promedio de $8.644.244 a $16.908.336, entre 2008 y 2014, año en que dejó la presidencia de la administradora.

A diferencia de los casos anteriores, en el caso de Habitat los directores mencionados subieron su remuneración fuertemente pues poseen una participación accionaria. En efecto, Guzmán, por ejemplo, recibió sólo por dicho concepto $198.187.256 en 2014.

Mayor diversidad

Durante los últimos 10 años las AFP han subido el número de mujeres en sus directorios.

Un claro ejemplo de la mayor apertura de las AFP es el arribo de la economista de la Universidad Católica, Andrea Rotman al directorio de Cuprum en abril de 2016. “Ella venía con una carrera muy destacada en cargos ejecutivos en LATAM Airlines”, añade Caneo.

Justamente esta línea destacan: AFP Provida con tres mujeres en su directorio: María Eugenia Wagner, Cristina Bitar y Susana Carey -ex presidenta de la Asociación de Supermercados-. Le sigue AFP Capital con sus directoras suplente: Magdalena Aninat y Catalina Mertz, actual presidenta de la mencionada agrupación de supermercados. A ellas se suman: María Ximena Alzérreca Luna (AFP Habitat); Sara Bendel Manríquez (AFP Planvital) y Verónica Mies Moreno (AFP Uno).

Mientras en 2009, las únicas mujeres que ocupaban cargos directivos en las administradoras de fondos de pensiones eran: Carolina Otero Yaroschevsky (AFP Capital); María Teresa Infante Barros (AFP Habitat) y Ximena Rincón (AFP Provida).

Mientras, AFP Modelo es la única que cuenta con una mujer a la cabeza de la gerencia general: Verónica Moreno, de nacionalidad argentina.