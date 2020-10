Buenos Muchachos: a 30 años de los pequeños mafiosos de Scorsese

hace 40 minutos

Ray Liotta, Robert De Niro, Paul Sorvino y Joe Pesci en Buenos Muchachos, de Martin Scorsese.

Estrenada a fines de 1990, la película le dio voz a un submundo de gángsters imprevisibles y terrenales, que Scorsese llamó "soldados de infantería". El crítico de The New York Times, Glenn Kenny, habla con La Tercera PM sobre su libro Mad Men: The Story of Goodfellas, donde cuenta entretelones del influyente largometraje.