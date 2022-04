Hasta fue a la oficina: la frustrada designación de la hermana de la diputada Mix como seremi de Cultura en Valparaíso

Este lunes asistió a su primer día de trabajo en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en Valparaíso, la gestora cultural Patricia Mix, hermana de la diputada Claudia Mix (Comunes), como la nueva seremi de la cartera en la zona.

Sin embargo, su labor como autoridad sólo duró cuatro horas -de 9 de la mañana a 13 horas- cuando inesperadamente, tuvo que salir de la oficina, a la espera de que la “reconfirmaran” en el cargo.

¿Cómo se tejió esto? Mix relata que la llamó la propia ministra de las Culturas, Julieta Brodsky, para informarle su designación: “Ella (Brodsky) se comunicó el jueves, me parece. Me confirmó que el cargo estaba elegido y que yo entraba el lunes”, dijo a La Tercera.

Un día después, el viernes pasado, Brodsky publicó un tweet -que luego borró- donde informaba que “hoy hubo nuevos nombramientos de seremis de las Culturas en las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Biobío, Los Lagos y Aysén. La mejor de las energías para Patricia Mix, Orly Pradenas, Cristina Añasco y Felipe Quiroz, quienes inician funciones. Todo el apoyo desde el Ministerio”.

Ese mismo día, al final de la tarde, el gobierno comunicó los nombres de algunos seremis, cuya designación aún se encontraba pendiente. En la Quinta Región -a pesar del tweet de Brosky- faltaban los nombres de los representantes de Culturas y Hacienda; los únicos cargos pendientes del gabinete regional.

Pero Mix siguió adelante y se presentó en las oficinas de la secretaría regional ministerial -ubicadas en la plaza Sotomayor- a las 9 de la mañana del lunes. Y después de pasar toda la mañana en reuniones, se tuvo que retirar de la oficina: dos personas distintas -que no quiso identificar- la llamaron y le indicaron que suspendiera lo que estaba haciendo hasta que la re-confirmaran en el cargo.

En paralelo, militantes del partido Comunes -envuelto en una guerrilla interna por el caso Karina Oliva- cuestionaban la nominación de la pareja de la diputada Mix, Gerardo Flores, como seremi del Deporte en la Región de O’Higgins.

Para Patricia Mix, quien es profesora y licenciada en Filosofía, su momentánea designación no responde a un caso de nepotismo, pues “el nepotismo tiene que ver con la instalación de familias o de grupos de poder que lo que buscan es facilitar, a través de los canales del Estado, los negocios que la familia tiene. Ese es el sentido profundo y político del concepto”.

“Lo que sí quiero decir es que es muy extraño que en estos ámbitos se ponga el ojo en eso y no en las trayectorias personales (...) yo recibí cientos de felicitaciones de gente del mundo del arte y la cultura; nadie hizo una mención así, porque hay una trayectoria propia, que he sostenido, y la verdad es que mi disposición es contribuir en este ámbito (...). Respeto el trabajo que mi hermana ha realizado toda la vida y sé que es una persona que no anda instalando, ni nada, son cosas que surgen”, señaló.

“Estoy súper tranquila, me da pena la situación, porque siento que precariza la instalación de un Gobierno en el que creo”, concluyó Mix.

Javier Cuadro, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Cultura, las Artes y el Patrimonio (AFUCAP) en Valparaíso, comentó que “desde el jueves, viernes, comenzó a circular aquí en la región el nombre de Patricia Mix, que es bien conocida. La verdad es que los trabajadores pensaron con agrado que podía ser una buena candidata”, porque ella ha trabajado en el área, y que “ni desde el ministerio ni la subsecretaría hemos tenido información oficial”.

El tema preocupa al dirigente, sobre todo por “la situación en la que quedan los equipos de trabajo, que llevan más de dos semanas esperando que se nombre una autoridad, porque (la demora) detiene todos los procesos administrativos. Es un tema no menor; es bastante preocupante, más aún si nombran a una, va, se presenta, y después ahora no sabemos si sigue o no”.

Mix aseveró que la controversia podría quedar zanjada hoy.