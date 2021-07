¿Hay agua en la piscina? Acusación constitucional a Raúl Figueroa aún no encuentra total respaldo en la oposición

La de Raúl Figueroa podría sumarse a las acusaciones constitucionales que ya vivieron José Pablo Arellano (gobierno de Eduardo Frei), Yasna Provoste (Michelle Bachelet), Harald Beyer y Marcela Cubillos (Sebastián Piñera). De ellas, solo prosperaron las de Beyer y Provoste. Y para que llegase a ocurrir lo mismo con el actual secretario de Estado, el camino que deben recorrer quienes la impulsan es largo y sinuoso.

“Tengo señales de que no hay agua en la piscina”, señala Mario Venegas (DC), presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Hasta ahora, el texto no ha sido ingresado, aunque desde la vereda de los impulsores señalan que es inminente. “Probablemente la acusación se presente en los próximos días, aunque no podría precisar cuándo, pero sí que pronto”, dice Juan Santana (PS), quien añade que están trabajando “firmemente para que salga adelante y que se presente un texto de primer nivel que permita convencer al resto”.

Ese aspecto, el de convencer a sus pares, es donde están chocando los parlamentarios que quieren acusar a Figueroa. No todas las bancadas están convencidas. “Creo que hay voluntad en diferentes bancadas de oposición, pero esto es un ejercicio de argumentación permanente y el gran ejercicio que tenemos por delante dice relación con convencer a nuestros colegas de que los antecedentes son absolutamente meritorios”, añade el parlamentario.

“Es un buen desafío político para la oposición, considerando todo el contexto”, sincera Santana, quien, añade, espera “que en todas las bancadas se desdramatice el uso de una herramienta que se nos entrega a los parlamentarios”.

En tanto, el diputado Rodrigo González (PPD), también miembro de la Comisión de Educación, cree que existen “más que de sobra razones técnicas, políticas y jurídicas”. Y agrega: “Ahora las conversaciones están radicadas en que haya apoyo amplio en la oposición para obtener una votación que sea concorde, y no tener un resultado que pueda ser desfavorable”.

“Si hay disposición favorable, lo cual sabremos mañana (jueves), la idea es presentar esta acusación constitucional en la semana distrital (próxima), para que den cuenta el martes siguiente”, explica González.

Raúl Soto, jefe de bancada del PPD, admite que están “conversando el tema, quedamos de verla, aunque es muy probable que nos sumemos. Hay predisposición política más favorable que en contra”.

Mientras, desde el oficialismo rechazan de plano esta acción política: “Resulta increíble que, con el único fin de unir a las oposiciones, se pretenda acusar a un ministro por hacer su pega, sobre todo cuando vimos cómo el 2020 fue casi un año perdido en materia educacional. Además, olvidan que la vuelta a clases es voluntaria y depende de los padres poder elegir la forma en la que estudian sus hijos”, sostiene el jefe de bancada de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma.

En público, ministros como Jaime Bellolio y Rodrigo Delgado ya han respaldado a Figueroa, y en privado, en las esferas del Mineduc y de gobierno, apuntan a una acusación que, creen, no prosperará y, aseguran desde Educación, por ahora tomaron la decisión de “no destinar ni un segundo” a este ámbito mientras no se presente formalmente la acusación, al punto de, aseguran, no tener aún el equipo de abogados elegido.

Dicen, de hecho, que los argumentos son débiles y que la oposición aún está buscando cómo sumar fundamentos. Lo anterior lo ejemplifican con la cita que el lunes sostuvieron los integrantes opositores de la comisión con organizaciones de la educación. Entre los convocados estuvieron el Colegio de Profesores, la Confech, Unidos por la Educación, Aprojunji, Anef, la CUT, el Consejo Nacional Asistentes de la Educación (Conaech).

“No es incompatible, porque los argumentos ya existían antes de eso: en la comisión ha expuesto una cantidad importante de dirigentes, acusando lo mismo que se manifestó el lunes, donde solo se entregaron argumentos nuevos, realidades que se han ido acentuando”, dice al respecto Santana.

Cronología

En paralelo, las bancadas del Frente Amplio y del Partido Socialista estaban analizando la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra el ministro de Educación. Por ello, el martes pasado la diputada Camila Rojas convocó a una reunión a todos los integrantes de la Comisión de Educación, a la cual no asistió el representante del PS, para hablar del tema.

El miércoles, Juan Santana, junto a otros diputados socialistas, presentó su propia acusación constitucional. Un poco más tarde, las parlamentarias Camila Rojas (Comunes), Camila Vallejos (PC) y Gonzalo Winter (CS) hicieron lo propio.

Rojas, otra de las parlamentarias que impulsa la medida, expone que “desde el FA y el PC empujamos la AC no porque nos opongamos al regreso presencial a clases, como ha sido la caricatura que han hecho desde el gobierno, lo hacemos por el abandono brutal de las escuelas y de los trabajadores de la educación en pandemia”.

Por eso es que ayer volvieron a juntarse los diputados, sumando a Mario Venegas, que se había ausentado hasta ahora, y al ex Segpres y abogado del PS Gabriel de la Fuente. Concordaron en generar un texto común y presentar la acusación como bloque opositor, aunque algunas bancadas aún están con dudas.

“Creo que se pueden constituir elementos que justifiquen una acusación en torno a lo que el ministerio ha hecho; ahora bien, esto partió de una porción del FA, todavía no está terminado el texto y yo puse como condición que necesitaba ver esos fundamentos para definir si lo apoyo o no y luego se lo informo a mi bancada”, dice el propio Venegas.

De hecho, aunque confiesa que sí podrían existir los argumentos, esto no necesariamente significa que los DC vayan a respaldar la acusación: “Esto tiene sentido si es que están los apoyos necesarios para que prospere, porque si no, resulta un contrasentido, por el momento complejo desde lo político”. Por eso, dice no querer repetir lo que pasó con la acusación que no prosperó a la exministra Cubillos: “Tengo muy presente lo que pasó esa vez y no me parece razonable repetirlo si es que no habrá apoyo”.

El borrador que maneja el PS de los capítulos acusatorios a los que se va a recurrir apuntan a las infracciones al derecho a la educación por la ausencia de regulación y financiamiento, y también a las condiciones laborales de los trabajadores de la educación, aunque se agregaría una causal referida al regreso presencial a clases, el que, creen los impulsores de la acusación, pone en riesgo la vida cuando no se aseguran las condiciones para hacerlo.

Con todo el panorama, Daniel Verdessi, jefe de bancada DC, dice que “nuestra decisión es que vamos a analizar en profundidad el tema cuando tengamos los antecedentes. Hoy estamos sin una decisión de apoyar la acusación, pero escuchando a todos”. A modo personal, eso sí, ahonda: “Es una pérdida de tiempo estar en acusaciones constitucionales que no prosperan, que son motivo de distracción. Me parece que hoy tenemos otras preocupaciones más importantes”.

En ese sentido, aunque destaca “la mirada crítica del diputado Venegas hacia la gestión de Figueroa”, también dice que si los argumentos para acusar al ministro giran en torno al retorno de clases presenciales, “eso no se puede utilizar, porque el regreso es una opinión fundamentada por organismos internacionales y no parece razonable ir en contra”. Añade que “si la gran mayoría de los expertos opina que si bajan las cifras de contagios, como se está viendo, y si se logra una buena trazabilidad, perfectamente se puede lograr el retorno a clases”.

Incluso, revela que también habló “con el diputado Marcelo Schilling, del PS, y tampoco ve fundamentos, a pesar de que la posible acusación está apoyada por sus propios diputados”.

En tanto, el diputado Esteban Velásquez habla por el FRVS: “La bancada no tiene decisión como cuerpo, no obstante en lo personal creo que existen argumentos muy sólidos para esta acusación y la respaldaré. Me parece que es preocupante que el ministro utilice amenazas como no entregar la subvención escolar para que los alumnos retornen a clases, entre otros apremios”.